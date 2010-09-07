Windows Phone 7'nin ilk reklamı; "Devrim yaklaşıyor."

Haber Editörü
Yılın son döneminin yaklaşmasıyla birlikte Microsoft, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve teknoloji severlerin merakla beklediği Windows Phone 7'nin ilk reklamını iş ortakları arasında yer alan Secret Cinema'nın Lawrence of Arabia filminin gösteriminden önce izleyicilerin karşısına çıkardı.
Yayınladığı reklamda teknoloji devi Microsoft, Windows Phone 7'yle birlikte akıllı telefon endüstrisinin eskisi gibi olmayacağı yönündeki iddiasını şu cümleyle özetledi; "Devrim yaklaşıyor..."
Video, YouTube üzerinden yayınlanmaktadır.
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seçenek olması ve ios, android gibi iki sisteme rakip olması açısından iyi haber. tebrikler