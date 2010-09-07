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Windows Phone 7'nin ilk reklamı; "Devrim yaklaşıyor."

8 yıl
12,1b
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8
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Yılın son döneminin yaklaşmasıyla birlikte Microsoft, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve teknoloji severlerin merakla beklediği Windows Phone 7'nin ilk reklamını iş ortakları arasında yer alan Secret Cinema'nın Lawrence of Arabia filminin gösteriminden önce izleyicilerin karşısına çıkardı.

Yayınladığı reklamda teknoloji devi Microsoft, Windows Phone 7'yle birlikte akıllı telefon endüstrisinin eskisi gibi olmayacağı yönündeki iddiasını şu cümleyle özetledi; "Devrim yaklaşıyor..."

Video, YouTube üzerinden yayınlanmaktadır.


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oktayakgoz 8 yıl
ben arayüzü hiç beyenmedim resimlerde görüdğüm kadarıyla bi alıp denesek çok merak ediyorum
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u.s.b.3 8 yıl
bekliyoruz...
seçenek olması ve ios, android gibi iki sisteme rakip olması açısından iyi haber. tebrikler
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MrPerFormance 8 yıl
Media oynatıcı olarak isteneni verebilir fakat bir cep telefonu olarak istekleri karşılarmı benim için tartışılır.
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cperinaz 8 yıl
@oktayakgoz bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak demis bir aydinimiz ;)
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RYU1980 8 yıl
Ben açıkçası ümitliyim.Tamamen kendine has bir ana ekran yarattılar.Arayüzü en farklı sistem.Kullanılabilirlik olarakta eğer son videoları gibi akıcıysa eski bir mobile kullanıcısı olarak Ekimde Doğubanka düşer düşmez güzel bir model alacağım.Başarılı olacağını düşünüyorum.
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execut 8 yıl
ne alaka birader , adam reklamda yazanı aktarmış ışte
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