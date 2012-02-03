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Windows Phone 8 detaylandı

7 yıl
5,8b
1
50
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone işletim sisteminin orta seviyeye hitap edecek Tango güncellemesi hakkında yavaş yavaş yeni bilgiler ortaya çıkarken en büyük güncellemesi olacak Apollo yani Windows Phone 8 versiyonu ile ilgili fazla bir detay bulunmuyordu. Windows Phone ekibinin lideri Joe Belfiore dün yeni sürümle ilgili detayları bir röportajda paylaştı.

Verilen bilgilere göre Apollo sürümü çift çekirdekli işlemci, microSD kart girişi ve 4 farklı ekran çözünürlüğüne izin verirken orantılı bir seçim yapma imkanı da sunacak.

Yakın alan iletişimi - NFC yongalarına tam destek verecek Apollo, farklı ödeme yöntemlerine de kapı açacak. NFC kontrolü SIM kart üzerindeki veya telefondaki bir modülle sağlanacak. Paylaşım seçeneklerini de artıran Apollo masaüstü, dizüstü, tablet ve akıllı telefonlar arasında paylaşım yapılmasına imkan verecek.

Apollo sürümünün olmazsa olmazlarından birisi Windows 8 entegrasyonu olacak. Sadece arayüzü paylaşmanın yanında pek çok Windows 8 bileşeninin kodları geliştiriciler tarafından yeniden kullanılabilecek. Çekirdek, ağ, güvenlik ve multimedya şimdilik desteklenecek alanlar arasında.

Diğer bir konu ise Microsoft'un pek çok bölümünde sona erdirdiği ActiveSync programının daha zengin bir versiyununu sunacak olması.

Xbox Companion uygulaması Windows 8 üzerinde de desteklenirken, Skydrive cihazlar arasında veri transferini arada bir PC'ye ihtiyaç duymadan sağlayabilecek.

Windows Phone 8'in yayınlanacağı tarihte MarketPlace uygulama sayısının 100 000'i geçeceği düşünülüyor. Bu da 2012 4. çeyrek olarak tahmin ediliyor. Önemli bir gelişme ise yerleşik kod desteğinin eklenmesi. Bu sayede iOS veya Android için geliştirilen uygulamaların kodlarını Windows Phone için derlemek çok daha kolaylaşacak.

Sisteme entegre edilen Skype, üreticiler tarafından tasarımı değiştirilebilecek veya üçüncü parti firmalar tarafından geliştirilmiş vizör uygulamalarını kullanabilecek temel bir kamera arayüzü de WP8 ile gelecek yenilikler arasında.

Veri yönetimi konusunda da önemli gelişmeler var. Veri kullanımını takip etmeyi kolaylaştıracak DataSmart özelliği, veri bağlantısında tasarruf sağlayan WiFi veya 3G ağlar arasında kullanıma göre geçiş yapma, veri miktarını Live Tile üzerinde görebilme, yakındaki WiFi noktalarını gösteren Bing Maps Local Scout özelliği bu gelişmeler arasında.

Opera Mini ve Skyfire'da bulunan veri sıkıştırma özelliği bir proxy sunucu vasıtasıyla Internet Explorer 10'da da kullanıcılara sunulacak. Veri sıkıştırma oranının yüzde 30'lara çıkabileceği belirtiliyor.

Microsoft, Apollo ile işletmeleri de yeniden kazanmayı hedefliyor. 128 bitlik yerleşik BitLocker şifreleme desteği ve yeni uygulamalar bunlardan bazıları.

Windows Phone Apollo bugüne kadarki en önemli güncelleştirmeleri bünyesinde taşıyor. Mango/Tango güncellemesinden Apollo'ya terfi etmek, Windows Mobile'dan Windows Phone'a terfi etmek ile aynı etkiyi yapacak.


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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Windowsun bana göre tek eksiği marketiydi.Oda şuan da en hızlı büyüyen market. Yoksa gözümün bile fark etmediği pixeller yada ayfon4 ten bile hızlı olmasını sağlayan tek çekirdekli işlemcisi büyük bi eksik değil.Bence güncellemeleri az daha kısa aralıklarla yapsalar uzun vadede ne android kalır ne ios .
Windowsun bana göre tek eksiği marketiydi.Oda şuan da en hızlı büyüyen market. Yoksa gözümün bile fark etmediği pixeller yada ayfon4 ten bile hızlı olmasını sa...
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DH Misafiri 7 yıl
acaba bu windows phone 8 samsung b7320(omnia pro) için de geliştirilir mi?
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ihtiyarjedi 7 yıl
türkiyede şuan satılan windows phone telefon modelleri hangiler? hangi markalarda var
ayrıca phone 7-7.5-8 herkes güncelleyebiliyormu win7 li telefon alsam ilerde 8 geldiğinde güncelleyebilirmiyim?
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ALTINBAŞAK 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
acaba bu windows phone 8 samsung b7320(omnia pro) için de geliştirilir mi?

bu soruyu ben de merak ediyorum
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xLmNt13 7 yıl
BEkliyoruz bakalım. Aklıma takıldı acaba 4 çekirdekli işlemcileri de destekliyormuymuş çünkü 2013 e girmeden baya 4 çekirdekli telefon çıkar. Win 8 ide 4 çekirdekli kulanmak isteyenler olabilir :)
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K_Spartakus 7 yıl
Azyr
Not : eklemeyi unuttum, Apollo (windows phone 8) ile beraber 120 ek dil desteği geliyormuş (yani Türkçe de resmen gelecek) Bununla alakasız olacak ama bugün marketplacede dolaşırken birkaç türk programa rastgeldim ; - Otobüsüm nerede - Trafik (istanbul trafik yoğyunluğu haritası) - Üsküdar belediyesi (resmi app) bir kaç tane daha vardı, yani Türiyede resmen marketplace olmamasına rağmen ufak tefek bişeyler çıkmış Asıl süpriz müziklerde, İsmail YKdan Bulutsuzluk özlemine kadar tüm sanatçılar (benim baktığım herkes), albümleri ve şarkıları mevcut, şok oldum - bundan ne mana çıkartılır bilmiyorum :D (evet satın alabiliyorsun)

bende wp7 kullanıyorum ve geçenlerde bende marketplacete biraz takıldım , açıkçası birkaç türkçe uygulama görünce şaşırdım , olmaz düşünüoyrdum ama varmış .
apollo versiyonundan ben çok umutluyum , eğer beklentilerimi boşa çıkartmazsa htc hd7mi satıp htc titan almayı planlıyorum .
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ctarık 7 yıl
İşletim sistemi çeşitliliğinin artması bizim lehimize, çıksın ve de iyi olsun ki rakipler daha iyi olmak için çalışsın :)
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Azyr 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus

Azyr

Not : eklemeyi unuttum, Apollo (windows phone 8) ile beraber 120 ek dil desteği geliyormuş (yani Türkçe de resmen gelecek) Bununla alakasız olacak ama bugün marketplacede dolaşırken birkaç türk programa rastgeldim ; - Otobüsüm nerede - Trafik (istanbul trafik yoğyunluğu haritası) - Üsküdar belediyesi (resmi app) bir kaç tane daha vardı, yani Türiyede resmen marketplace olmamasına rağmen ufak tefek bişeyler çıkmış Asıl süpriz müziklerde, İsmail YKdan Bulutsuzluk özlemine kadar tüm sanatçılar (benim baktığım herkes), albümleri ve şarkıları mevcut, şok oldum - bundan ne mana çıkartılır bilmiyorum :D (evet satın alabiliyorsun)


bende wp7 kullanıyorum ve geçenlerde bende marketplacete biraz takıldım , açıkçası birkaç türkçe uygulama görünce şaşırdım , olmaz düşünüoyrdum ama varmış .

apollo versiyonundan ben çok umutluyum , eğer beklentilerimi boşa çıkartmazsa htc hd7mi satıp htc titan almayı planlıyorum .


Şahsen yeni donanim desteği yüzünoden ben WP7'mi (HD7 kullanıyorum) yeni nesil çoklu işlemcili ve 1080p kayıt yapabilen bir cihazla değiştireceğim, yeterince eskimedi zaten hd7 bence :D

xlmnt13

BEkliyoruz bakalım. Aklıma takıldı acaba 4 çekirdekli işlemcileri de destekliyormuymuş çünkü 2013 e girmeden baya 4 çekirdekli telefon çıkar. Win 8 ide 4 çekirdekli kulanmak isteyenler olabilir :)



Buradaki haber eksik, WP8 ile beraber çoklu işlemci desteği yazılım olarak geliyor, bundan sonrası WP7 takımının hangi chipsetleri desteklediğine bağlı. Kısacası muhtemelen çift çekirdek desteği ile başlarlar sonra 4 - 8 falan devam eder.
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K_Spartakus 7 yıl
ALTINBAŞAK
acaba samsung b7320(omnia pro) için de güncelleştirme çıkarırlar mı?

htc hd
2 gibi eski versiyondaki telefonlar güncelleme alamayacaklar ama htc hd7 yada optimus 7 gibi yeniolanlar apollo güncellemesini alacaklar .
ama htc hd2 kullanıcıları bence üzülmesinler çünkü xda developer geliştiricileri hd2 için mutlaka port ederler apolloyu .
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wustti 7 yıl
ne atağı yahu hiç bi cacık olmaz nokia nın en çok sattığı ülkelerden biri türkiye ama yapılan muameleye bakın türkçe desteği bile yok telefonumu değiştiricem adam gibi bi windows var ona da bi dil desteği gelmedi çok mu zor yahu adamlar oyunları bile çevirdi bunlar win phone u çeviremedi.
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afk1905 7 yıl
WP sistemine güveniyorum, oldukça sade ve farklı bir kullanım deneyimi sunuyor kullanıcısına. Uygulama marketi ise zamanla iyi yerlere gelecektir kuşkum yok şu an bile kötü değil iyi gidiyor. Şahsi fikrim Nokia bu birleşimden karlı çıkacaktır ve çıkmalı çünkü bu markanın yapacağı son hamle idi. Piyasada ne kadar rekabet olursa bizler o kadar kazançlı çıkarız o yüzden "Nokia telefon üretmesin, çiğ köfte işine girsin" diye düşünmeyin markaları düşmanınız olarak görmeyin.
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JohanCruyff14 7 yıl afk1905
afk1905

WP sistemine güveniyorum, oldukça sade ve farklı bir kullanım deneyimi sunuyor kullanıcısına. Uygulama marketi ise zamanla iyi yerlere gelecektir kuşkum yok şu an bile kötü değil iyi gidiyor. Şahsi fikrim Nokia bu birleşimden karlı çıkacaktır ve çıkmalı çünkü bu markanın yapacağı son hamle idi. Piyasada ne kadar rekabet olursa bizler o kadar kazançlı çıkarız o yüzden "Nokia telefon üretmesin, çiğ köfte işine girsin" diye düşünmeyin markaları düşmanınız olarak görmeyin.

ben de seninle aynı fikirdeyim. ama hala türkiye için atakları yok. lumia 800'ün gelmesine aylar var.
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wustti 7 yıl
al sana nokia işte şimdi ben neden gidip lumia ya para veriyim güncelleme almayacak belli ben bunu 2 ay evvel yazdım buraya tamam donanımı sisteme göre kötü değil ama gelecekte güncelleme alamaz bu dedim herkes - basmıştı ne oldu şimdi... nokia hala elindeki takozları fahiş fiyatlara satmaya çalışsın :)
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Windowsun bana göre tek eksiği marketiydi.Oda şuan da en hızlı büyüyen market. Yoksa gözümün bile fark etmediği pixeller yada ayfon4 ten bile hızlı olmasını sağlayan tek çekirdekli işlemcisi büyük bi eksik değil.Bence güncellemeleri az daha kısa aralıklarla yapsalar uzun vadede ne android kalır ne ios .
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mehmetoguzderin 7 yıl
Windows Phone 7/M/T'den Windows Phone 8A'ya guncellemenin Windows M'den Windows P'ye gecmek gibi oldugunu belirtiyorsa demek istedigi "Ayni o zamanki gibi sizi yari yolda birakacagiz, yeni telefon almak zorunda kalacaksiniz." Olay bu kimse WP8 gecemeyecek. Yeni telefon almasi gerekecek. Zaten bende bunun icin bekledim yeni isletim sistemi cikmasini. Ayrica yeni ozellikler cok iyi duruyor.
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danGerfuLL 7 yıl
Apollo'ya binip daha Ay'a gidecek Windows peheyyy.
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Lepanto 7 yıl
İyi bari kısıtlamalar genişlemiş, artık üreticiler bir nebze de olsa Windows Phone'lu modelleri özelleştirebilecekler, en azından donanım ve ekran çözünürlüğü gibi alanlarda farklılaşan modeller göreceğiz. Güzel gelişmeler ama biraz daha hızlı gelişmeli Windows Phone. Zira şuanda popülerliği çok düşük ve daha popüler işletim sistemleri de hızlı bir gelişim içinde, onlardan daha hızlı gelişmeli ki kendine yer edinsin. Bu tarz yenilikler artarsa Nokia işbirliği ile başarı sağlanabilir belki.
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JohnLord 7 yıl
cagataykoroglu
NeverJamesarkadaşlar ben buradan açıklama yapayımwin phone 6.5 kullanıcıları windows phone 7 ve 8 e güncellenmeyecektabiki htc hd 2 hariç :)
Kaynak?

Microsoft Windows phone 7 sayfasına girin sss bölümünde windows phone 6.5 telefonlar win phone 7 güncellemesi alıcakmı diye birşey var (eski sürümlerde olabilir) orada yazıyo bende htc touch 2 vardı bayağı bi araştırmıştı
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