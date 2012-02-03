Windows Phone 8 detaylandı

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Windows Phone işletim sisteminin orta seviyeye hitap edecek Tango güncellemesi hakkında yavaş yavaş yeni bilgiler ortaya çıkarken en büyük güncellemesi olacak Apollo yani Windows Phone 8 versiyonu ile ilgili fazla bir detay bulunmuyordu. Windows Phone ekibinin lideri Joe Belfiore dün yeni sürümle ilgili detayları bir röportajda paylaştı.Verilen bilgilere göre Apollo sürümü çift çekirdekli işlemci, microSD kart girişi ve 4 farklı ekran çözünürlüğüne izin verirken orantılı bir seçim yapma imkanı da sunacak.Yakın alan iletişimi - NFC yongalarına tam destek verecek Apollo, farklı ödeme yöntemlerine de kapı açacak. NFC kontrolü SIM kart üzerindeki veya telefondaki bir modülle sağlanacak. Paylaşım seçeneklerini de artıran Apollo masaüstü, dizüstü, tablet ve akıllı telefonlar arasında paylaşım yapılmasına imkan verecek.Apollo sürümünün olmazsa olmazlarından birisi Windows 8 entegrasyonu olacak. Sadece arayüzü paylaşmanın yanında pek çok Windows 8 bileşeninin kodları geliştiriciler tarafından yeniden kullanılabilecek. Çekirdek, ağ, güvenlik ve multimedya şimdilik desteklenecek alanlar arasında.Diğer bir konu ise Microsoft'un pek çok bölümünde sona erdirdiği ActiveSync programının daha zengin bir versiyununu sunacak olması.Xbox Companion uygulaması Windows 8 üzerinde de desteklenirken, Skydrive cihazlar arasında veri transferini arada bir PC'ye ihtiyaç duymadan sağlayabilecek.Windows Phone 8'in yayınlanacağı tarihte MarketPlace uygulama sayısının 100 000'i geçeceği düşünülüyor. Bu da 2012 4. çeyrek olarak tahmin ediliyor. Önemli bir gelişme ise yerleşik kod desteğinin eklenmesi. Bu sayede iOS veya Android için geliştirilen uygulamaların kodlarını Windows Phone için derlemek çok daha kolaylaşacak.Sisteme entegre edilen Skype, üreticiler tarafından tasarımı değiştirilebilecek veya üçüncü parti firmalar tarafından geliştirilmiş vizör uygulamalarını kullanabilecek temel bir kamera arayüzü de WP8 ile gelecek yenilikler arasında.Veri yönetimi konusunda da önemli gelişmeler var. Veri kullanımını takip etmeyi kolaylaştıracak DataSmart özelliği, veri bağlantısında tasarruf sağlayan WiFi veya 3G ağlar arasında kullanıma göre geçiş yapma, veri miktarını Live Tile üzerinde görebilme, yakındaki WiFi noktalarını gösteren Bing Maps Local Scout özelliği bu gelişmeler arasında.Opera Mini ve Skyfire'da bulunan veri sıkıştırma özelliği bir proxy sunucu vasıtasıyla Internet Explorer 10'da da kullanıcılara sunulacak. Veri sıkıştırma oranının yüzde 30'lara çıkabileceği belirtiliyor.Microsoft, Apollo ile işletmeleri de yeniden kazanmayı hedefliyor. 128 bitlik yerleşik BitLocker şifreleme desteği ve yeni uygulamalar bunlardan bazıları.Windows Phone Apollo bugüne kadarki en önemli güncelleştirmeleri bünyesinde taşıyor. Mango/Tango güncellemesinden Apollo'ya terfi etmek, Windows Mobile'dan Windows Phone'a terfi etmek ile aynı etkiyi yapacak.