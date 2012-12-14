Windows Phone 8 kullanıcıları artık microSD kart üzerinden uygulama kurabilecekler

Eklenen bu yeni özelliğin yanı sıra Windows Phone 8'in yükleme ve yeniden yükleme özelliklerinde de bir takım iyileştirmelere gidilirken, daha önce ülkemizde faaliyete giren uygulama mağazası Windows Phone Mağaza; Paraguay, Kamerun ve Pakistan gibi ülkelerde de faaliyete geçti. Yeniden yükleme özelliğiyle daha önceden alınan ücretli yada ücretsiz uygulamaların başka bir cihaza yüklenmesini de kolaylaştıran Microsoft, Windows Phone kullanıcılarının web mağazasından artık internet tarayıcısı ile uygulama yükleme fırsatı vermeye başladı.

http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2012/12/13/windows-phone-store-expands-adds-new-features.aspx

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Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 8 için kullanıcılarının microSD kart üzerinden uygulama kurulumu yapabilmelerine izin vermeye başladı.Söz konusu özellikle birlikte Windows Phone 8 kullanıcıları Android'inkine benzer bir şekilde uygulamalarını microSD kart üzerinden kurabilecekken, cihazın değiştirmesi veya uygulamanın yedeğinin alınması gereken durumlarda bu işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Ancak, Microsoft'un getirmiş olduğu bu yeni özelliğin uygulamanın doğrudan microSD kart üzerinden yüklenmesine izin vermediğini de belirtelim.