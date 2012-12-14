Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 8 kullanıcıları artık microSD kart üzerinden uygulama kurabilecekler

6 yıl
570
1
1
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 8 için kullanıcılarının microSD kart üzerinden uygulama kurulumu yapabilmelerine izin vermeye başladı.

Söz konusu özellikle birlikte Windows Phone 8 kullanıcıları Android'inkine benzer bir şekilde uygulamalarını microSD kart üzerinden kurabilecekken, cihazın değiştirmesi veya uygulamanın yedeğinin alınması gereken durumlarda bu işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Ancak, Microsoft'un getirmiş olduğu bu yeni özelliğin uygulamanın doğrudan microSD kart üzerinden yüklenmesine izin vermediğini de belirtelim.
Eklenen bu yeni özelliğin yanı sıra Windows Phone 8'in yükleme ve yeniden yükleme özelliklerinde de bir takım iyileştirmelere gidilirken, daha önce ülkemizde faaliyete giren uygulama mağazası Windows Phone Mağaza; Paraguay, Kamerun ve Pakistan gibi ülkelerde de faaliyete geçti. Yeniden yükleme özelliğiyle daha önceden alınan ücretli yada ücretsiz uygulamaların başka bir cihaza yüklenmesini de kolaylaştıran Microsoft, Windows Phone kullanıcılarının web mağazasından artık internet tarayıcısı ile uygulama yükleme fırsatı vermeye başladı.

http://blogs.windows.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2012/12/13/windows-phone-store-expands-adds-new-features.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dexter61 6 yıl
Harika bir yenilik hemen gidip bir wp8 li telefon almalıyım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "3'ü bir arada(?) teknoloji ve oyun programı" video şov 6 yıl Mobilite: iPhone 5 tarifeleri, Çin'den yeni süper telefon, oyun odaklı tablet pc ve çok daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim