Microsoft’un mobil mağazası en erken gelecek yıl hizmete girecek

Microsoft mobil uygulama mağazası ne zaman geliyor?
Xbox bölümü başkanı Phil Spencer yaptığı açıklamada masaüstü olduğu kadar mobil dünyada da yer almak istediklerini ve bu bağlamda bir mobil uygulama mağazası üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.
Microsoft’un mobil mağazası için ilk koşul Activision-Blizzard satışının tamamlanması. Firma bu koşul sağlandıktan sonra geniş bir oyun kataloğuna sahip olmayı planlıyor. İkinci koşul ise Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede Google ve Apple’ın kendi mağazalarında üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermesi. Böylece mobil dünyada daha rahat hareket edebilecek. Bu bakımdan yeni mağazanın en erken gelecek yıl başlarında devreye girmesi bekleniyor.
Microsoft henüz uygulama mağazası için ne tür iş birlikleri ve içerik anlaşmaları yapılacak açıklamadı ancak Activision-Blizzard satın alımının sona yaklaştığı dönemlerde muhtemelen mobil mağaza projesi de detaylanmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)