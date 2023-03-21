Microsoft’un mobil mağazası en erken gelecek yıl hizmete girecek

Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında Microsoft’un bir mobil uygulama mağazası açma niyetini dile getiren Phil Spencer, sürpriz projeyi detaylandırmaya devam ediyor. Mobil mağaza için en erken gelecek yıl işaret ediliyor.

Microsoft mobil uygulama mağazası ne zaman geliyor?

Xbox bölümü başkanı Phil Spencer yaptığı açıklamada masaüstü olduğu kadar mobil dünyada da yer almak istediklerini ve bu bağlamda bir mobil uygulama mağazası üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Microsoft, Apple ve Google'a rakip mobil uygulama mağazası açıyor 2 hf. önce eklendi

Microsoft’un mobil mağazası için ilk koşul Activision-Blizzard satışının tamamlanması. Firma bu koşul sağlandıktan sonra geniş bir oyun kataloğuna sahip olmayı planlıyor. İkinci koşul ise Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede Google ve Apple’ın kendi mağazalarında üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermesi. Böylece mobil dünyada daha rahat hareket edebilecek. Bu bakımdan yeni mağazanın en erken gelecek yıl başlarında devreye girmesi bekleniyor.

Microsoft henüz uygulama mağazası için ne tür iş birlikleri ve içerik anlaşmaları yapılacak açıklamadı ancak Activision-Blizzard satın alımının sona yaklaştığı dönemlerde muhtemelen mobil mağaza projesi de detaylanmış olacak.

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