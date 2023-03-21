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    Anlık Bildirim

    Microsoft’un mobil mağazası en erken gelecek yıl hizmete girecek

    Xbox oyunlarını mobil dünyaya da getirerek rekabetten pay almak isteyen Microsoft, yol haritasındaki iki koşulun sağlanması ile birlikte harekete geçmeyi planlıyor.
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    Microsoft Tam Boyutta Gör
    Bu ayın başlarında Microsoft’un bir mobil uygulama mağazası açma niyetini dile getiren Phil Spencer, sürpriz projeyi detaylandırmaya devam ediyor. Mobil mağaza için en erken gelecek yıl işaret ediliyor.

    Microsoft mobil uygulama mağazası ne zaman geliyor?

    Xbox bölümü başkanı Phil Spencer yaptığı açıklamada masaüstü olduğu kadar mobil dünyada da yer almak istediklerini ve bu bağlamda bir mobil uygulama mağazası üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

    Microsoft’un mobil mağazası için ilk koşul Activision-Blizzard satışının tamamlanması. Firma bu koşul sağlandıktan sonra geniş bir oyun kataloğuna sahip olmayı planlıyor. İkinci koşul ise Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede Google ve Apple’ın kendi mağazalarında üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermesi. Böylece mobil dünyada daha rahat hareket edebilecek. Bu bakımdan yeni mağazanın en erken gelecek yıl başlarında devreye girmesi bekleniyor.

    Microsoft henüz uygulama mağazası için ne tür iş birlikleri ve içerik anlaşmaları yapılacak açıklamadı ancak Activision-Blizzard satın alımının sona yaklaştığı dönemlerde muhtemelen mobil mağaza projesi de detaylanmış olacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 21 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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