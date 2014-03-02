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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 8.1 başlangıç ekranı ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,5b
1
41
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8.1 başlangıç ekranı ortaya çıktı

Microsoft'un Nisan ayında resmi olarak kullanıma sunması beklenen Windows Phone 8.1 güncellemesi ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor. Bu kez güncellemenin başlangıç ekranı görselleri ortaya çıktı.

Kişiselleştirmeye yeni sürümde daha çok önem veren Microsoft başlangıç ekranında da kullanıcıya daha fazla opsiyon tanıyor. Yeni sürümde kullanıcılar başlangıç ekranındaki arkaplanı değiştirme imkanına sahip olacak. Böylece daha renkli ve canlı bir başlangıç ekranı ortaya çıkabilecek.

Bunun haricinde yeni bildirim merkezi, Snapdragon 200 ve 400 yongasetlerine destek, SD karta okuma ve yazma imkanı gibi daha pek çok yenilik kullanıcıları bekliyor olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Images-of-Windows-Phone-8.1-start-screen-leak-showing-customizable-wallpaper_id53365 Yorum Yaz
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umutaltdag 5 yıl en beğenilen
Hakkatten harika olmuş,İnsanın tuş kilidini açıp mal mal bakası geliyor
1 Yanıt Yanıtla +9
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tuncay_d 5 yıl
Daha önce note2 kullandım, şimdi iPhone 3GS kullanıyorum, 5 aylık oğlum var, arka plan olarak gülen bir resmini yaptım, evde değilken her telefonu elime aldığımda o resmi gördükçe 2 saniyeliğine de olsa , dünyanın en mutlu insanı oluyorum.

Lumia 925 yada htc 8x almayı düşünüyordum ama sırf bu yüzden almaktan vaz geçiyordum, eğer bu olacaksa alırım
Daha önce note2 kullandım, şimdi iPhone 3GS kullanıyorum, 5 aylık oğlum var, arka plan olarak gülen bir resmini yaptım, evde değilken her telefonu elime aldığı...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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MO. 5 yıl
520 ye gelicekmi

gelmesse çökerim
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The Times 5 yıl
gerçekten para bulur bulmaz 1520 almak istiyorum en az 4 sene götürür beni
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Elsa 5 yıl
Bu çok daha iyi
imgur.com/...
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nklw 5 yıl
şaka maka heyecanlanıyorum :D
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bkaakco 5 yıl
Microsoft sağ olsun, aynı arayüzü PC'de kullanıyorum aylardır.
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oktayakgoz 5 yıl
bence arkaplan olmaması daha mantıklı idi. android olsun ios olsun kullanırken arka plana resim koyunca ikonlar görüntüyü bozuyordu. ya ikonsuz bir ekran olacak yada arkaplan anlamsız olacaktı. kilit ekranda arka plan fikri bence çok daha mantıklı olmuş. şimdiki wp8 gibi. bu arka planda bir noktada iyi ama bence olmasada hiç bir eksikliğini hissetmem
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sniko1 5 yıl
Ekrem abi sende inandın mı bu görsellere.Adam bildiğin Skinery Themes uygulamasıyla yapmış bunu.
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General. 5 yıl
Wp8 gelişiyor ama bence Ms daha hızlı davranmalı 1 yıldır insanlar bu güncellemeyi bekliyor.
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dark dragon 5 yıl
En hızlı gelişen mobil işletim sistemi wp8, s3 ile yaşadığım android eziyetinden sonra 925 aldım ilaç gibi geldi.
1 Yanıt Yanıtla +3
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beyinsis 5 yıl dark dragon
dark dragon
En hızlı gelişen mobil işletim sistemi wp8, s3 ile yaşadığım android eziyetinden sonra 925 aldım ilaç gibi geldi.

Bu bir espri mi? Bu daha ilk guncellemesi ve wp 7 tamamen ayri bir os idi. Versiyonun 8 olmasi tamamen bir pazarlama hilesi.
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tuncay_d 5 yıl
Daha önce note2 kullandım, şimdi iPhone 3GS kullanıyorum, 5 aylık oğlum var, arka plan olarak gülen bir resmini yaptım, evde değilken her telefonu elime aldığımda o resmi gördükçe 2 saniyeliğine de olsa , dünyanın en mutlu insanı oluyorum.

Lumia 925 yada htc 8x almayı düşünüyordum ama sırf bu yüzden almaktan vaz geçiyordum, eğer bu olacaksa alırım
1 Yanıt Yanıtla +5
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blacksss 5 yıl tuncay_d
tuncay_d
Daha önce note2 kullandım, şimdi iPhone 3GS kullanıyorum, 5 aylık oğlum var, arka plan olarak gülen bir resmini yaptım, evde değilken her telefonu elime aldığımda o resmi gördükçe 2 saniyeliğine de olsa , dünyanın en mutlu insanı oluyorum.

Lumia 925 yada htc 8x almayı düşünüyordum ama sırf bu yüzden almaktan vaz geçiyordum, eğer bu olacaksa alırım

Kilit ekranına koyabilirsiniz resmini.
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strathmorea 5 yıl
Lumia 1520 çok sağlam bir telefon. Acayip heves ettim. Fiyatı şu an için pahalı yalnız o yüksek donanımıyla az sistem isteyen windows platformunda çok uzun süre her şeyi kusursuz çalıştıracaktır. Yani çok uzun ömürlü. Bu güncellemeyle daha bir yaklaşacağız sanırım windows phonelere.
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beyinsis 5 yıl strathmorea
strathmorea
Lumia 1520 çok sağlam bir telefon. Acayip heves ettim. Fiyatı şu an için pahalı yalnız o yüksek donanımıyla az sistem isteyen windows platformunda çok uzun süre her şeyi kusursuz çalıştıracaktır. Yani çok uzun ömürlü. Bu güncellemeyle daha bir yaklaşacağız sanırım windows phonelere.

Wm 7 telefonlarin en guclu modellerini alanlar da oyle diyordu muhtemelen.
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