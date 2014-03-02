Windows Phone 8.1 başlangıç ekranı ortaya çıktı





Microsoft'un Nisan ayında resmi olarak kullanıma sunması beklenen Windows Phone 8.1 güncellemesi ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor. Bu kez güncellemenin başlangıç ekranı görselleri ortaya çıktı.





Kişiselleştirmeye yeni sürümde daha çok önem veren Microsoft başlangıç ekranında da kullanıcıya daha fazla opsiyon tanıyor. Yeni sürümde kullanıcılar başlangıç ekranındaki arkaplanı değiştirme imkanına sahip olacak. Böylece daha renkli ve canlı bir başlangıç ekranı ortaya çıkabilecek.





Bunun haricinde yeni bildirim merkezi, Snapdragon 200 ve 400 yongasetlerine destek, SD karta okuma ve yazma imkanı gibi daha pek çok yenilik kullanıcıları bekliyor olacak.

http://www.phonearena.com/news/Images-of-Windows-Phone-8.1-start-screen-leak-showing-customizable-wallpaper_id53365