Windows Phone 9 ile canlı karo arayüzü rafa kalkabilir





Windows Phone işletim sisteminde Live Tiles adı verilen bir başlangıç ekranına yer veren ve üreticilerin özelleştirilmiş arayüz kullanımını engelleyen Microsoft, bu arayüzü benzer tasarım ögeleri ile daha sonra diğer Microsoft yazılımlarına da entegre etmişti.





Microsoft'un 2014 sonları veya 2015 başlarında Windows ve Xbox işletim sistemlerine büyük bir güncelleme sunacağı ve bunun Windows 9 ve Windows Phone 9 kod adlarına sahip olduğu sık sık gündeme geliyor.





Yeni güncelleme ile en çok konuşulan konulardan birisi Windows Phone ve Windows RT platformlarının birleşerek tablet ve akıllı telefonlara tek bir platform sunması. Bu henüz resmi olarak doğrulanmasa da firma içerisinden gelen bilgiler bu yönde.





Güncelleme ile gelecek diğer bir sürpriz yenilik ise Eldar Murtazin'in bildirdiğine göre Live Tiles arayüzünün rafa kalkacak olması. Ortak bir platform olacağı için Microsoft modern arayüzünden tamamen uzaklaşacak ve Android tarzında bir arayüze yer vermeye başlayacak. Ancak klasik Windows tabletler şimdiki arayüzü kullanmaya devam edecek. Murtazin bilindiği üzere Nokia'nın satın alınmasını da internete sızdırmıştı.





İddialar ne kadar gerçeği yansıtıyor şimdilik belirsiz ancak Microsoft'un tablet ve akıllı telefon platformlarını birleştirmek istediği uzun süredir konuşuluyor. Zira Apple ve Google mobil cihazları için aynı arayüzü kullanıyor. Bu da ekosisteme ve uygulama mağazasına daha fazla katkı anlamına geliyor.





Microsoft'un yeni arayüz düşüncesi iOS'tan ziyade Android işletim sisteminden ilham alıyor. Kullanıcı yeni ana ekranı kullanırken, dilerse canlı karo tarzına da geri dönebilecek. Bu tamamen kullanıcının insiyatifinde.





Bunun yanında Windows Phone 9 ile birlikte lisans bedeli de ortadan kalkacak ve böylece üreticiler cihazlarını daha uygun fiyattan satabilecekler. Sadece Windows 9 için lisans bedeli gerekecek.





Şimdilik Microsoft'un planlarından oldukça uzağız ancak yeni yılla birlikte firmanın ekosistemlerinde nasıl bir strateji belirlediğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.phonearena.com/news/The-end-of-Live-Tiles-Windows-Phone-9-claimed-to-come-with-new-Android-inspired-interface-in-2014_id50284