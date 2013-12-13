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Windows Phone 9 ile canlı karo arayüzü rafa kalkabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 9 ile canlı karo arayüzü rafa kalkabilir

Windows Phone işletim sisteminde Live Tiles adı verilen bir başlangıç ekranına yer veren ve üreticilerin özelleştirilmiş arayüz kullanımını engelleyen Microsoft, bu arayüzü benzer tasarım ögeleri ile daha sonra diğer Microsoft yazılımlarına da entegre etmişti. 

Microsoft'un 2014 sonları veya 2015 başlarında Windows ve Xbox işletim sistemlerine büyük bir güncelleme sunacağı ve bunun Windows 9 ve Windows Phone 9 kod adlarına sahip olduğu sık sık gündeme geliyor.

Yeni güncelleme ile en çok konuşulan konulardan birisi Windows Phone ve Windows RT platformlarının birleşerek tablet ve akıllı telefonlara tek bir platform sunması. Bu henüz resmi olarak doğrulanmasa da firma içerisinden gelen bilgiler bu yönde.

Güncelleme ile gelecek diğer bir sürpriz yenilik ise Eldar Murtazin'in bildirdiğine göre Live Tiles arayüzünün rafa kalkacak olması. Ortak bir platform olacağı için Microsoft modern arayüzünden tamamen  uzaklaşacak ve Android tarzında bir arayüze yer vermeye başlayacak. Ancak klasik Windows tabletler şimdiki arayüzü kullanmaya devam edecek. Murtazin bilindiği üzere Nokia'nın satın alınmasını da internete sızdırmıştı.

İddialar ne kadar gerçeği yansıtıyor şimdilik belirsiz ancak Microsoft'un tablet ve akıllı telefon platformlarını birleştirmek istediği uzun süredir konuşuluyor. Zira Apple ve Google mobil cihazları için aynı arayüzü kullanıyor. Bu da ekosisteme ve uygulama mağazasına daha fazla katkı anlamına geliyor.

Microsoft'un yeni arayüz düşüncesi iOS'tan ziyade Android işletim sisteminden ilham alıyor. Kullanıcı yeni ana ekranı kullanırken, dilerse canlı karo tarzına da geri dönebilecek. Bu tamamen kullanıcının insiyatifinde.

Bunun yanında Windows Phone 9 ile birlikte lisans bedeli de ortadan kalkacak ve böylece üreticiler cihazlarını daha uygun fiyattan satabilecekler. Sadece Windows 9 için lisans bedeli gerekecek.

Şimdilik Microsoft'un planlarından oldukça uzağız ancak yeni yılla birlikte firmanın ekosistemlerinde nasıl bir strateji belirlediğini hep birlikte göreceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/The-end-of-Live-Tiles-Windows-Phone-9-claimed-to-come-with-new-Android-inspired-interface-in-2014_id50284 Yorum Yaz
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ulasates 5 yıl en beğenilen Turkforce
Turkforce

Bunun yanında Windows Phone 9 ile birlikte lisans bedeli de ortadan kalkacak ve böylece üreticiler cihazlarını daha uygun fiyattan satabilecekler. Sadece Windows 9 için lisans bedeli gerekecek.


Bunun anlamı nedir Ekrem bey?


Anlami, ureticiler Windows Phone kullanabilmek icin Microsofta lisans bedeli ödüyor. Android ise ücretsiz.

Edit: Aciklama yaptim, fanlik da yapmadim. Neyin eksilemesi bu
TurkforceBunun yanında Windows Phone 9 ile birlikte lisans bedeli de ortadan kalkacak ve böylece üreticiler cihazlarını daha uygu...
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Fx_57,5 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore


Fx_57,5

arayüz değişir market sorunuda kalmazsa ozaman wp çok su kaldırabilir.tabi arayüzü android gibi yaptıktan sonra halen stabil kalabilirse :)

Androiddin animasyonlarında bir halt yok ki. Koy androide NT çekirdeğini(koyulmuyor keşke öyle olsaydı) bak ne kadar hızlı

android arayüzünün wp arayüzünden tek farkını , performansı etkiliyen faktörü animasyondan ibaret görmek nekadar doğru!
TurboCoreFx_57,5arayüz değişir market sorunuda kalmazsa ozaman wp çok su kaldırabilir.tabi arayüzü and...
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DH Misafiri 5 yıl
Bu tarz tartışmalara gerek yok arayuz gayet iyi sistemde gayet hızlı sebebi de arayuz ama market telefonu kırdırtabilir her uygulamayı markete almak ne kadar akıllıca tartışılır
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şu arayüzü değiştirse wp tutar aslında en büyük engel arayüz
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keskin53 5 yıl
android arayuzu sil bastan yap windows moo takıl kal samandan yapılma kaerelere
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Dogu-E 5 yıl
Şimdiki ara yüze dönüş mümkünse olabilir isteyen istediğini kullanır... Ama bana kalırsa şimdiki ara yüzü biraz daha modernleştirseler daha güzel olur...
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kakarikikiri 5 yıl
nokia lumia 1520 biran önce türkiye ye gelsede alsak, sıkıldım android arayüzünden de kasılmalarından da.
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Tr@mmler 5 yıl
Arayüz olarak farklılaşmak güzel ancak kullanılabilirlik açısından verimli olamadıktan sonra bence pek bir anlam ifade etmiyor. Canlı karo ekranı kullanılırken ekranın her yeri tam olarak kullanılamıyor mesela. Phone 7 kullananlar bilir, sağ üst köşede ok şeklinde yer alan buton yukarıdan aşağı koca bir piksel alanının boş kalmasına neden oluyordu. Menü bölümü de yine aynı şekilde yukarıdan aşağı yapısı ile verimli kullanımdan uzak. Tek renk ikon ve karo yapısı ise arayüzü fazlasıyla basit gösteriyor.

Windows Phone 8'in market, dosya yöneticisi vb. gibi sorunlarından sonra en çok negatif gördüğüm bölümü arayüz yapısı.
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Virtual Reality 5 yıl
Yalvar Microsoft yalvaaaaar
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King Stannis 5 yıl
WPyi WP yapan zaten menüsüydü, umarım bu arayüzü terk etmezler.
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ÖEY 5 yıl
Eldar Murtazin denen arkadaşın daha önce böyle yaptığı konuşmaların çoğu yalan dolan oldu. O yüzden ben hiç ihtimal vermiyorum. Öyle çok da bir haber değeri olmayan bir şeyi ancak siz böyle baş sayfa haberi yapabilirdiniz zaten tebrikler. MS yetkilileri basbas bağırıyor modern arayüzle devam edeceklerini daha ne demeleri lazım adamların merak ettim. Neyse zaten değiştirirlerse yani dandroid benzeri bir arayüz yaparlarsa ellerindeki kullanıcıların büyük kısmını kaçırırlar. İnsanlar sırf bir fark yarattıkları için onları seçiyor.
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onur01651 5 yıl
Sanmam sadece win 8.1 deki gibi direk metro açılması yerine masaüstü açılmasını yapacaklardır, hoş olan da budur.
Androide özeneceğine kişiselleştirme bakımından symbiana özensin.
Var mı ötesi.
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seven44 5 yıl
harika olur
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grandcross 5 yıl
Aslında win9 ve Win Phone 9 çığır açacak gibi duruyor. Adamlar telefon piyasasına ciddi anlamda yeni girdiler ve yeni bir şey ler denemeye çalıştılar kimileri sevdi kimileri nefret etti. Microsoft bu verilere bakarak wp9 da hepsini düzeltecektir sonuçta os u yeni baştan yazmayacak yine nt altyapısını kullanacak. Ayrıca diğer işletim sistemlerinin aksine müşterilerini dinlemesi diğerlerinin önüne geçmede en büyük etkeni sağlayacaktır fakat wp9 çıktığında bütün telefonların yükseltilmesi gerek bence eğer 520 bile güncellemeyi almazsa çok büyük isyan çıkar
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Antidroid 5 yıl
Bizim Nokia Lumia 520 de alır inşallah Windows Phone 9 u
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