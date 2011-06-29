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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone Mango'u, Apollo ve Tango takip edecek

7 yıl
7,5b
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4
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Önümüzdeki sonbaharda Windows Phone platformunun ilk büyük güncellemesi Mango'u kullanıcılara sunacak olan Microsoft, platformun 2. ve 3. büyük güncellemeleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Digitimes'ın kaynaklarından edindiği bilgiye göre başta Acer ve Nokia olmak üzere birçok firma ile çalışan Compal Communications, Microsoft ile Mango ve plaftormun bir sonraki güncellemesi olacağını söylediği Tango'nun kullanımı için lisans anlaşmasına vardı.

Digitimes, Tango'nun neler sunacağı ya da hangi iyileştirmeleri içericeğiyle ilgili detay vermezken; ZDNet’in All About Microsoft blogu platformun ikinci önemli güncellemesinin Apollo olacağını ve 2012 yılında gün yüzüne çıkacağını  iddia etmişti.


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Mimar SaNAN 7 yıl
sevindirici bir haber
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Light Side 7 yıl
Microsoft doğru adımlar attı ve atıyor gibi duruyor bakalım gelecekte ios'un bile önüne geçebilir pazar pazı olarak
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Klasör.:X:. 7 yıl
windows phone 7 anlaşılan baya bir yol alacak.
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séquestre 7 yıl
bekliyoruz ..
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