Windows Phone Mango'u, Apollo ve Tango takip edecek

Önümüzdeki sonbaharda Windows Phone platformunun ilk büyük güncellemesi Mango'u kullanıcılara sunacak olan Microsoft, platformun 2. ve 3. büyük güncellemeleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Digitimes'ın kaynaklarından edindiği bilgiye göre başta Acer ve Nokia olmak üzere birçok firma ile çalışan Compal Communications, Microsoft ile Mango ve plaftormun bir sonraki güncellemesi olacağını söylediği Tango'nun kullanımı için lisans anlaşmasına vardı.

Digitimes, Tango'nun neler sunacağı ya da hangi iyileştirmeleri içericeğiyle ilgili detay vermezken; ZDNet’in All About Microsoft blogu platformun ikinci önemli güncellemesinin Apollo olacağını ve 2012 yılında gün yüzüne çıkacağını iddia etmişti.