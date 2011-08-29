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Windows Phone Marketplace'deki uygulama sayısı 30,000'i geçti

7 yıl
10,2b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Mango için geri sayıma başlandığı bugünlerde Windows Phone Marketplace, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Nokia'nın desteğiyle birlikte çok daha hızlı bir büyüme sürecine girmesi beklenen Marketplace'deki uygulama sayısı sadece 10 ay gibi kısa bir sürede 30,000'i aşarak önemli bir başarının altına imza atmayı başardı. Geçtiğimiz Nisan ayında 15,000'lik sınırı geçen Marketplace'in 30,000'e ulaştığı 10 aylık süreyi rakip mağazalarla kıyasladığımızda Marketplace, 2 ay ile AppStore'un gerisinde kalırken; Android Market'e 7 ay gibi önemli bir üstünlük kuruyor.

wp7applist'in yayınladığı istatistiklere göre;

  • Uygulamaların %51'i ücretsiz, %32'si ücretli, %17'si ise deneme sürümü
  • Son iki haftada 985 yeni uygulama mağazadan satışa sunulmuş durumda
  • Marketplace'de 8182 adet onaylı geliştirici bulunuyor
  • Ücretli uygulamaların ortalama satış fiyatı 1,58 dolar
  • Günde ortalama 187 uygulama güncellenirken; son 24 saatte 7 uygulama güncellenip 15 yeni uygulama satışa sunuldu

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Carnadormania 7 yıl
Apple için donanımı yapamayan diyen o zeki arkadaşı selamlıyorum ve ağzımla gülmek istiyorum ama yetmiyor maalesef.
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oktay7272 7 yıl
Microsoft Windows zaten Pc lerin işetim sisteminin Deviydi şimdi baktıki Akıllı telefon pazarı cığ gibi büyüyo burayada atladı ne diyim yolu açık olsun ama ben isterdimki artık biz Türklerde şu teknoloji pazarını sallayacak bir firma çıkarıp çarşıyı karıştırsak ama nerde millet yapar ee yine biz bakaar ...
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carman1tr 7 yıl
Uygulama sayısı önemli değil o kadar. İş gören uygulama sayısı önemli. Mesela bence o zippo uygulaması ve benzerleri cok gereksiz. Ama iOS için bir jeolog pusulası var ki sırf bunun için bile iPhone alınır.
Bence "user friendly" tabirine en cok uyan platform en kullanılası sistemdir ki Buda iOS oluyor bence. (tabi jb ile kisisellestirmek imkanı baya artıyor)
Android ve wmp bana hep anlamsız bir sekilde karışıklık yaratmak için yapılmış sistemler olarak gelmiştir.
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northernlights 7 yıl
Uygulama sayısı çok önemli olsaydı ohoo...
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OzgunSelim 7 yıl
Baslarda iOS'ta cok uygulama oldugu icin tercih etmiştim daga sonra baktığımda sunu farkettim. Popüler uygulamalari diger işletim sistemlerindede oluyor yani kısacası applestore'nin artık cok büyük artısı kalmadı
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BanaMıDediniz 7 yıl OzgunSelim
efyuar24

Baslarda iOS'ta cok uygulama oldugu icin tercih etmiştim daga sonra baktığımda sunu farkettim. Popüler uygulamalari diger işletim sistemlerindede oluyor yani kısacası applestore'nin artık cok büyük artısı kalmadı


haklısınız...
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LordMayros 7 yıl
Ben kullaniyorum yaklasik 7 aydir son derece memnunum uygulamalarda gayet yeterli eksikler yok degilmi elbette var ama platform son derece basarili ve agir adimlarla ilerliyor
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orhan azeri 7 yıl LordMayros
LordMayros
Ben kullaniyorum yaklasik 7 aydir son derece memnunum uygulamalarda gayet yeterli eksikler yok degilmi elbette var ama platform son derece basarili ve agir adimlarla ilerliyor

Sizden bir sey sormak istiyorum windowd phone 7 de ios daki jalbreak tarzi islemle ucretli uygulamalari ucretsiz indirmek oluyormu yoksa marketde nasilsa oyleymi indirmek zorundayiz?
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panelci 7 yıl
3. Bi telefon düsilünürsem belki olabilir wp.
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Deníz 7 yıl
microsoft windows8 ile atağa geçecek ama nokia gibi kısır bir firmayla anlaşması çok yanlış oldu
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oktayakgoz 7 yıl
bence wp7 nin tek kotu yani arayuz. cok basit bi arayuz fazlada orsel birsey yok iki renk olusuda cabasi.
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Raytheon 7 yıl
Şu an WP7 kullanan telefonlar hangileri ?
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serhatsb 7 yıl
tuz gölünde kıyıda durmaktan kat be kat iyidir.

Bende ikiside var sözüm doğruyu arayana...

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umutarslan.com 7 yıl
keşke tuz gölü yerine daha başka bişi verseydin ikisininde amacı farklı biri tuz veriyor diğeri turist ve gemi yolu :D nyse tartışmanın bi anlamı yok.ios yaşasın iphonemiz amin!
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serhatsb 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com
keşke tuz gölü yerine daha başka bişi verseydin ikisininde amacı farklı biri tuz veriyor diğeri turist ve gemi yolu :D nyse tartışmanın bi anlamı yok.ios yaşasın iphonemiz amin!

Zaten ikiside birbirinden çok farklı
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