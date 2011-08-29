Windows Phone Marketplace'deki uygulama sayısı 30,000'i geçti

Haber Editörü
Mango için geri sayıma başlandığı bugünlerde Windows Phone Marketplace, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
Nokia'nın desteğiyle birlikte çok daha hızlı bir büyüme sürecine girmesi beklenen Marketplace'deki uygulama sayısı sadece 10 ay gibi kısa bir sürede 30,000'i aşarak önemli bir başarının altına imza atmayı başardı. Geçtiğimiz Nisan ayında 15,000'lik sınırı geçen Marketplace'in 30,000'e ulaştığı 10 aylık süreyi rakip mağazalarla kıyasladığımızda Marketplace, 2 ay ile AppStore'un gerisinde kalırken; Android Market'e 7 ay gibi önemli bir üstünlük kuruyor.
wp7applist'in yayınladığı istatistiklere göre;
- Uygulamaların %51'i ücretsiz, %32'si ücretli, %17'si ise deneme sürümü
- Son iki haftada 985 yeni uygulama mağazadan satışa sunulmuş durumda
- Marketplace'de 8182 adet onaylı geliştirici bulunuyor
- Ücretli uygulamaların ortalama satış fiyatı 1,58 dolar
- Günde ortalama 187 uygulama güncellenirken; son 24 saatte 7 uygulama güncellenip 15 yeni uygulama satışa sunuldu
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Bence "user friendly" tabirine en cok uyan platform en kullanılası sistemdir ki Buda iOS oluyor bence. (tabi jb ile kisisellestirmek imkanı baya artıyor)
Android ve wmp bana hep anlamsız bir sekilde karışıklık yaratmak için yapılmış sistemler olarak gelmiştir.
haklısınız...
Sizden bir sey sormak istiyorum windowd phone 7 de ios daki jalbreak tarzi islemle ucretli uygulamalari ucretsiz indirmek oluyormu yoksa marketde nasilsa oyleymi indirmek zorundayiz?
Bende ikiside var sözüm doğruyu arayana...
Zaten ikiside birbirinden çok farklı