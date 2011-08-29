Windows Phone Marketplace'deki uygulama sayısı 30,000'i geçti

Mango için geri sayıma başlandığı bugünlerde Windows Phone Marketplace, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Nokia'nın desteğiyle birlikte çok daha hızlı bir büyüme sürecine girmesi beklenen Marketplace'deki uygulama sayısı sadece 10 ay gibi kısa bir sürede 30,000'i aşarak önemli bir başarının altına imza atmayı başardı. Geçtiğimiz Nisan ayında 15,000'lik sınırı geçen Marketplace'in 30,000'e ulaştığı 10 aylık süreyi rakip mağazalarla kıyasladığımızda Marketplace, 2 ay ile AppStore'un gerisinde kalırken; Android Market'e 7 ay gibi önemli bir üstünlük kuruyor.

wp7applist'in yayınladığı istatistiklere göre;

Uygulamaların %51'i ücretsiz, %32'si ücretli, %17'si ise deneme sürümü

Son iki haftada 985 yeni uygulama mağazadan satışa sunulmuş durumda

Marketplace'de 8182 adet onaylı geliştirici bulunuyor

Ücretli uygulamaların ortalama satış fiyatı 1,58 dolar

Günde ortalama 187 uygulama güncellenirken; son 24 saatte 7 uygulama güncellenip 15 yeni uygulama satışa sunuldu