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Windows Phone Tango, 120 farklı dil ve C++ altyapısını destekleyecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 7 işletim sistemine 500'den fazla yenilik getiren Mango güncellemesiyle akıllı telefon pazarında yer edinmeye çalışan Microsoft, Tango güncellemesiyle de gelişmekte olan pazarları hedef alıyor. 

Tango güncellemesiyle ilgili haberler Ağustos ayından bu yana sık sık gündeme geliyor. WP Sauce adlı site tarafından verilen son bilgiler ise güncellemenin dil desteğini gözler önüne seriyor. Hindistan'da yapılan bir etkinlikte konuşan bir Windows Phone yöneticisi Tango güncellemenin 120 farklı dili destekleyeceğini duyurdu. 

Mango güncellemesinin 35, iOS platformunun 34, Android platformunun ise 55 dile destek verdiğini düşünürsek Tango güncellemesinin daha büyük bir kesime hitap edeceği söylenebilir. Özellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika hedef pazarlar arasında. 

Ayrıca Windows Phone platformunun yerleşik C++ kodlama desteği sunacağı da belirtiliyor. Bu desteğin Tango güncellemesi için değil daha büyük bir güncelleme olan Apollo için hazırlandığı düşünülüyor. Bu yıl Windows Phone platformu için önemli gelişmelere sahne olabilir. 

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danGerfuLL 7 yıl en beğenilen
MS gibi bir firma WP'ye dil destegi vermek icin adina Tango dedigi guncellemeyi iki sene sonra veriyorsa o guncellemeyi tanga yapip MS'e giydirmek lazim.
1 Yanıt Yanıtla +13
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mehmetoguzderin 7 yıl
Microsoft gercekten TR'ye de destek getirecek gibi bu sene. Zaten bu sene XBOX Live TR'ye gelecegi soylenmisti. Apollo ile zaten 2 cekirdekli islemcilerle gercek WP gucu gozukecek. Acikcasi HTC model almak istiyorum Apollo surumlu. Birde SD kart destegi gelse.
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electROck35 7 yıl
Microsoft bir sonraki sürüm derken Tango'yu mu kasdetti yoksa Apollo'yu (WP8) mu henüz belli değil bu arada. Tango yüksek ihtimal önümüzdeki aylarda, Windows Phone 8 (Apollo) 2013'e doğru piyasaya sürülecek kısacası Windows Phone'un Türkiye pazarına girmesi için hala çok uzun bir süreç var.
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erci501 7 yıl
mobil konuda çok acemiler. 40 fırın ekmek yemesi lazım windows phone un.
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E_Aydin35 7 yıl
120 mi? ovv baya iyi buda demek oluyorki bir çok ulusa hitap ederek kullanıcı kitlesini arttırmka iyi düşünülmüş. :)
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Lewis Hamilton 7 yıl
Hadi bahalım oh oh oh
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RAN7843 7 yıl
yuhhh yani coşmuşşş resmen mıkrosofttt destekmi destekkk heee hadi bakalımmm neler olacakkk adam gördü para nerede küçük küçük toplayacaklar paralarıııı
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haymatloshan 7 yıl
Bu demek oluyor ki daha çok kişi faydalanacak,ne güzel işte.
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danGerfuLL 7 yıl en beğenilen
MS gibi bir firma WP'ye dil destegi vermek icin adina Tango dedigi guncellemeyi iki sene sonra veriyorsa o guncellemeyi tanga yapip MS'e giydirmek lazim.
1 Yanıt Yanıtla +13
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DarkEnergy 7 yıl danGerfuLL
danGerfuLL
MS gibi bir firma WP'ye dil destegi vermek icin adina Tango dedigi guncellemeyi iki sene sonra veriyorsa o guncellemeyi tanga yapip MS'e giydirmek lazim.

Güldürdün valla :)
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