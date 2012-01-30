Windows Phone Tango, 120 farklı dil ve C++ altyapısını destekleyecek

Windows Phone 7 işletim sistemine 500'den fazla yenilik getiren Mango güncellemesiyle akıllı telefon pazarında yer edinmeye çalışan Microsoft, Tango güncellemesiyle de gelişmekte olan pazarları hedef alıyor.





Tango güncellemesiyle ilgili haberler Ağustos ayından bu yana sık sık gündeme geliyor. WP Sauce adlı site tarafından verilen son bilgiler ise güncellemenin dil desteğini gözler önüne seriyor. Hindistan'da yapılan bir etkinlikte konuşan bir Windows Phone yöneticisi Tango güncellemenin 120 farklı dili destekleyeceğini duyurdu.





Mango güncellemesinin 35, iOS platformunun 34, Android platformunun ise 55 dile destek verdiğini düşünürsek Tango güncellemesinin daha büyük bir kesime hitap edeceği söylenebilir. Özellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika hedef pazarlar arasında.





Ayrıca Windows Phone platformunun yerleşik C++ kodlama desteği sunacağı da belirtiliyor. Bu desteğin Tango güncellemesi için değil daha büyük bir güncelleme olan Apollo için hazırlandığı düşünülüyor. Bu yıl Windows Phone platformu için önemli gelişmelere sahne olabilir.