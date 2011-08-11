Windows Phone Tango giriş seviyesine hitap edebilir

Windows Phone 7 platformunda bir kaç gün sonra büyük güncelleme Mango ve Nokia üretimi Windows telefonların duyurulmasıyla başlayacak hareketlilik için bekleyiş hakim. Bu bekleyiş sürerken arka planda sonraki güncelleme Tango için de hazırlıkların devam ettiği ortaya çıkmıştı.





Cihaz içi arama özelliğini sunacağı belirtilen Tango güncellemesi için başka bir iddia daha gün yüzüne çıktı. ZDNet sitesinin Microsoft’tan güvenilir kaynaklara dayanarak verdiği haberine göre Tango güncellemesi nispeten daha küçük ve Microsoft ve Nokia’nın düşük fiyatlı telefon segmentine hitap etmesi için hazırlandı.





Microsoft’un Windows Phone için her yıl büyük bir güncelleme yayınlanacağı biliniyor. Mango güncellemesi 2011 içindi. Apollo güncellemesinin 2012 yılında geleceği ve Windows Phone 8 adını alacağı belirtiliyor. Yani Tango güncellemesi WP8 olmayacak. Daha küçük bir güncelleme şeklinde yayınlanacak.





Nokia, Microsoft ortaklığı ile ilgili olarak giriş ve orta seviye telefon pazarını kaybetmemek adına üst seviye ve düşük seviye cihazlar için Windows Phone işletim sistemi üzerinde değişiklik yapılması şartını koyduğunu açıklamıştı. Microsoft’un ise bir süredir Tango için lisans anlaşmaları yaptığı biliniyor.





Bunlardan birisi Compal firması. Firma Nokia Windows cihazlarının da tedarikçileri arasında. Tango’lu düşük fiyat modellerin Asya pazarı için hazırlandığına inanılıyor.





Mango fırtınası dindikten sonra Tango güncellemesinin neler içerdiği ve hangi üretici firmaların Microsoft’tan lisans aldığı yavaş yavaş ortaya çıkacak.