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Windows Phone Tango giriş seviyesine hitap edebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 7 platformunda bir kaç gün sonra büyük güncelleme Mango ve Nokia üretimi Windows telefonların duyurulmasıyla başlayacak hareketlilik için bekleyiş hakim. Bu bekleyiş sürerken arka planda sonraki güncelleme Tango için de hazırlıkların devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Cihaz içi arama özelliğini sunacağı belirtilen Tango güncellemesi için başka bir iddia daha gün yüzüne çıktı. ZDNet sitesinin Microsoft’tan güvenilir kaynaklara dayanarak verdiği haberine göre Tango güncellemesi nispeten daha küçük ve Microsoft ve Nokia’nın düşük fiyatlı telefon segmentine hitap etmesi için hazırlandı.

Microsoft’un Windows Phone için her yıl büyük bir güncelleme yayınlanacağı biliniyor. Mango güncellemesi 2011 içindi. Apollo güncellemesinin 2012 yılında geleceği ve Windows Phone 8 adını alacağı belirtiliyor. Yani Tango güncellemesi WP8 olmayacak. Daha küçük bir güncelleme şeklinde yayınlanacak.

Nokia, Microsoft ortaklığı ile ilgili olarak giriş ve orta seviye telefon pazarını kaybetmemek adına üst seviye ve düşük seviye cihazlar için Windows Phone işletim sistemi üzerinde değişiklik yapılması şartını koyduğunu açıklamıştı. Microsoft’un ise bir süredir Tango için lisans anlaşmaları yaptığı biliniyor. 

Bunlardan birisi Compal firması. Firma Nokia Windows cihazlarının da tedarikçileri arasında. Tango’lu düşük fiyat modellerin Asya pazarı için hazırlandığına inanılıyor.

Mango fırtınası dindikten sonra Tango güncellemesinin neler içerdiği ve hangi üretici firmaların Microsoft’tan lisans aldığı yavaş yavaş ortaya çıkacak.

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sewger 8 yıl
---SPOILER---
nokia elinde bulundurduğu şuanki pazarpayını arttırmanın tek yolu bence tüm platformlarda telefon üretmek olmalı.symbian la giriş seviyesi ve devamında w7 mango/tango - megoo - webos - android :) - belki ios?
---SPOILER---
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Guest-F8946C419 8 yıl
mango tango zamazingo gider böyle artık nokia windows'un kimyasını bozdu :)
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mav1li 8 yıl
Allen Walker
Atı alan üsküdarı geçti, sür eşeği niğdeye.

Çorba olmuş.
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photo sir 8 yıl
çok ilginç mango-tango kafam karıştı
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Deníz 8 yıl
Atı alan üsküdarı geçti, sür eşeği niğdeye.
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Stanislas Xavier 8 yıl
rcelik21
Nokia oldum olası giriş seviyesine hitap ediyor zaten

+ +
Hala 680 mhz işlemci ile gezmeye devam ederse giriş seviyesine de hitap edemeyecek...
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rainblackk 8 yıl
hahaha ben zaten nokianin microsoftun koydugu standartlardan nasil kurtulacagini dusunuyordum ms yardim etmis nokiaya birak bu isi nokia bosver wp7 yi mis gibi meego varken ne isine yarar wp7 :)
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rcelik21 8 yıl
Nokia oldum olası giriş seviyesine hitap ediyor zaten
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