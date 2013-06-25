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Windows Phone ile uyumlu yeni bir akıllı saat projesi : Kreyos

5 yıl
1,1b
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9
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone ile uyumlu yeni bir akıllı saat projesi : Kreyos

Son dönemde trendi hızla yükselen akıllı saat ürünleri genelde iOS ve Android platformuna hitap etse de yavaş yavaş Windows Phone için de uyumlu ürünler boy gösteriyor.

Indiegogo bağış platformu üzerinde destek arayan Kreyos, iOS ve Android yanında Windows Phone platformuna da uyum gösteriyor. Watch OS adında bir işletim sistemine sahip olan saat, 3. taraf geliştiricilere de açılacak.

Model 1.26 inçlik 144x168 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. Mobil bir işlem birimi modelin yükünü üstlenirken, nabız veya adım ölçer gibi cihazların desteklediği ANT/ANT+ kablosuz bağlantı standardı da yerini almış. Böylece bu tarz cihazlara bağlanarak saat üzerinde ölçümleri de görebiliyorsunuz.

Model suya dayanıklı ve yüzerken de kullanılabiliyor. Bluetooth 4.0, jiroskop, sesle kontrol, bilek hareketi ile kontrol, akselerometre, mini hoparlör ve mikrofon, 150mAh batarya, 7 gün kullanım süresi, titreşim gibi özellikleri mevcut.

Cihaz akıllı telefonlarınıza bağlanarak çağrı kabul etme, reddetme, SMS alma ve cevaplama, sosyal ağlardan paylaşım yapma, Siri gibi dijital asistanlarla senkronize olma gibi pek çok işlevi yerine getirebiliyor. Cihazı kolunuzda veya kayış klipsinden ayırarak kolye gibi boynunuzda da taşıyabiliyorsunuz.

Ürün 100$ bağış karşılığında hediye edilecekken, perakende fiyatı 165$ olacak. Proje istenen rakama ulaşmış durumda ve Kasım ayında dağıtıma başlayacak.

http://www.indiegogo.com/projects/kreyos-the-only-smartwatch-with-voice-gesture-control?browse_v=new Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
viper17 5 yıl en beğenilen
Stabil saat
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 5 yıl
ocak 2014'te TÜRKİYE'de
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HAKANANKARA1975 5 yıl
Beyaz renklisi güzel duryor.
Kağıt üstünde en iyisi.
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outspoken 5 yıl
Çizgi filmlerde olurdu bende özenirdim telefon çağrısı yapabilme özelliği olursa çok iyi olur telefonu çıkarmadan saatten konuşursun ne güzel hem denizde falan da sıkıntı yaratmaz
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tuning07 5 yıl
Arkadaşlar bende Sony SW2 almayı düşünüyordum ama ürünü inceleyince vazgeçtim.

Alacak arkadaşların aklında bulunsun.Kasımda piyasaya çıkacak 169 usd + 15 usd shipping..

Eğer şimdi sipariş verilirse ; 139 usd + 15 usd shipping..

Bu diğer smart saatlerle karşılaştırması ;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu sony ile karşılaştırması ,

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu videosu ;

vimeo.com/...

Bu da ürünün tanıtım sayfası ;

indiegogo.com/...
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viper17 5 yıl en beğenilen
Stabil saat
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mesincır 5 yıl
Bu tür ürünler giderek olgunlaşıyor. Ve fiyatları da düşüyor. Diğer cihazlarla birlikte çalışma becerisi belirleyici olur.
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Citizen saatleri varken...
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Şık tasarımlar
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ByKodhan 5 yıl
şu beyaz olan baya şık gibi tabi kolda nasıl durduğunada bağlı.
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