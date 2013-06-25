Windows Phone ile uyumlu yeni bir akıllı saat projesi : Kreyos





Son dönemde trendi hızla yükselen akıllı saat ürünleri genelde iOS ve Android platformuna hitap etse de yavaş yavaş Windows Phone için de uyumlu ürünler boy gösteriyor.





Indiegogo bağış platformu üzerinde destek arayan Kreyos, iOS ve Android yanında Windows Phone platformuna da uyum gösteriyor. Watch OS adında bir işletim sistemine sahip olan saat, 3. taraf geliştiricilere de açılacak.





Model 1.26 inçlik 144x168 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. Mobil bir işlem birimi modelin yükünü üstlenirken, nabız veya adım ölçer gibi cihazların desteklediği ANT/ANT+ kablosuz bağlantı standardı da yerini almış. Böylece bu tarz cihazlara bağlanarak saat üzerinde ölçümleri de görebiliyorsunuz.





Model suya dayanıklı ve yüzerken de kullanılabiliyor. Bluetooth 4.0, jiroskop, sesle kontrol, bilek hareketi ile kontrol, akselerometre, mini hoparlör ve mikrofon, 150mAh batarya, 7 gün kullanım süresi, titreşim gibi özellikleri mevcut.





Cihaz akıllı telefonlarınıza bağlanarak çağrı kabul etme, reddetme, SMS alma ve cevaplama, sosyal ağlardan paylaşım yapma, Siri gibi dijital asistanlarla senkronize olma gibi pek çok işlevi yerine getirebiliyor. Cihazı kolunuzda veya kayış klipsinden ayırarak kolye gibi boynunuzda da taşıyabiliyorsunuz.





Ürün 100$ bağış karşılığında hediye edilecekken, perakende fiyatı 165$ olacak. Proje istenen rakama ulaşmış durumda ve Kasım ayında dağıtıma başlayacak.

http://www.indiegogo.com/projects/kreyos-the-only-smartwatch-with-voice-gesture-control?browse_v=new