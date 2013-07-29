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Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlar için yeni bir Instagram uygulaması: WLCGram

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
292
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlar için yeni bir Instagram uygulaması: WLCGram
Microsoft'un Windows Phone işletim sistemine sahip cihazlarına resmi olarak gelmeyen Instagram uygulaması, diğer geliştiricilerin bu alana yönelmesine neden oluyor. Bu doğrultuda yayınlanan WLCGram isimli uygulama, Instagram servisine erişim imkanı veriyor.
Samuele V. tarafından hazırlanan WLCGram, ilk yüklendiği zaman 9 saat boyunca ücretsiz olarak sunuluyor ancak kullanmaya devam etmek için 0.99$ ücret ödemek gerekiyor. Kullanıcıların mevcut Instagram hesaplarına girişi yapabildikleri ve bütün filtre seçeneklerini aktif olarak deneyebildikleri uygulama, servisin diğer birçok özelliğine de destek veriyor.
Windows Phone işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için hazırlanan WLCGram uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/wlcgram/00f0e614-1b75-4c3b-99ce-99249937b8ad Yorum Yaz
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