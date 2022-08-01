Amazon, bulut depolama hizmeti Amazon Drive'ı sonlandırıyor

Amazon’un bulut depolama hizmeti Amazon Drive (Amazon Cloud Drive) kapanıyor.

Ağustos 2022 Amazon Prime Gaming oyunları belli oldu 2 gün önce eklendi

Amazon Drive ne zaman kapanıyor?

Amazon, öncelikle 31 Ekim 2022 tarihi itibarıyla bulut depolama uygulamasını iOS App Store ve Android Google Play mağazasından kaldıracak. 31 Ocak 2023 itibarıyla kullanıcıların Amazon Drive’a dosya yüklemelerine izin verilmeyecek. Kullanıcıların dosyalarınızı görüntüleyebilmeleri ve indirebilmeleri için 31 Aralık 2023’e kadar vakitleri var. Bu tarihten sonra Amazon Drive’daki dosyalara erişim sağlanamayacak.

Amazon Fotoğraflar'a aktarılacak

Bu değişiklik dünya genelinde Amazon Drive kullanıcılarını etkileyecek. Fotoğraflar ve videolar otomatik olarak Amazon Fotoğraflar’a aktarılacak, diğer dosya türlerinin Amazon Drive web sitesinden indirilip bilgisayara yedeklenmesi öneriliyor.

Amazon Drive neden kapatılıyor?

Amazon, kullanıcılara gönderdiği e-postada iCloud Fotoğraflar ve Google Fotoğraflar’a alternatif olarak düşündükleri Amazon Fotoğraflar’a odaklanacaklarından bulut servisi kapatma aksiyonunu aldıklarını belirtiyor.

Amazon Drive, sınırsız depolama alanıyla 2015’te tanıtılmış, sonrasında Amazon Prime üyeleri ve Fire Tablet kullanıcıları dışındaki kullanıcılar 5GB ile sınırlandırılmıştı. Fiyat avantajı sağlamadığından Google Drive, OneDrive, Dropbox gibi rakiplerinden öne çıkamadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.