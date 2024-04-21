Tam Boyutta Gör TikTok, kullanıcının sesini klonlamak için yapay zekadan (AI) yararlanan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu, kullanıcıların artık videolarda kendi sesleri yerine bilgisayar tarafından oluşturulan bir versiyonunu kullanabileceği anlamına geliyor.

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Yapay zeka ses klonlama aracı

TikTok, ses klonlama özelliğini resmi olarak duyurmadı ancak web sitesinde “Yapay zeka ile sesinizi oluşturun” “TikTok ses kitaplığı” gibi referanslar bulunması, TikTok’un bu özelliği platforma ekleyeceğini gösteriyor. Kullanıcılar TikTok videolarında artık seslerinin kopyasını kullanabilecek. TikTok’un yalnızca 10 saniyede sesin yapay zeka versiyonunu oluşturacağı söyleniyor. Kullanıcıların uygulama tarafından sağlanan bazı metinleri okuyarak seslerini kaydetmesi gerekecek.

TikTok’un yapay zekayla oluşturulan sesi gizli tutacağı ve istenilen zamanda ses kitaplığından silmeye izin vereceği söylüyor.

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TikTok, yapay zeka ile 10 saniyede sesinizi klonlayacak