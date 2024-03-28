Instagram arama önerilerini silme nasıl yapılır? (2024)

Instagram’ı kullandıkça Meta, tercihlerinizle ilgili verileri toplar ve önceki aramalarınıza, etkileşimlerinize göre arama önerileri oluşturur. Bu öneriler faydalı olsa da arama çubuğunu karışık hale getirebilir. Instagram’ın geçmişte aradığınız kişileri, hashtag ve konumları önermesini istemiyorsanız, arama önerilerini kolayca silebilirsiniz. Instagram arama önerileri nasıl silinir adım adım anlatıyoruz. Ayrıca arama bölümüne harf yazınca çıkan isimleri silmenin yolunu gösteriyoruz.
Instagram arama önerileri nasıl silinir 🔍
- Instagram uygulamasını açın.
- Arama önerilerini görmek için büyüteç simgesine dokunun.
- Üstte arama kutucuğuna dokunun.
- Arama önerileri karşınıza çıkacak.
- Arama geçmişinden silmek istediğiniz hesaplara dokunun.
- Tümünü temizle seçeneğiyle arama önerilerini hızlıca silebilirsiniz.
Instagram’da arama önerilerini silmenin bir yolu daha var. Ayarlarda Hareketlerin menüsünde “Yakınlardaki aramalar”a dokuduğunuzda Instagram’da arattığınız, arama önerisi olarak sunulan hesapları, hashtagleri ve yerleri görebilirsiniz. Tümünü temizle’ye basarak Instagram arama motorunu sıfırlama işlemini tamamlamış olursunuz.
Instagram harf geçmişi silme nasıl yapılır 🗑️
- Instagram uygulamasını açın.
- Arama geçmişini görmek için büyütece dokunun.
- Harf yazınca isimler çıkmaya başlayacak.
- Öneriler arasından diğer hesaplara dokunun.
- Tekrarladığınızda harf geçmişinde o hesap artık çıkmayacaktır.
Instagram’da arama önerilerini silmek, gizliliği korumanın ve arama bölümünü düzenli tutmanın kolay bir yoludur. Bu rehber yazıdaki hızlı adımları takip ederek hem Instagram arama geçmişini silebilir hem de harf yazınca çıkan isimler arasından görmek istemediğiniz hesapları kaldırabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...