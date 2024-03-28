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    Instagram arama önerilerini silme nasıl yapılır? (2024)

    Instagram'da harf geçmişi silme işleminin nasıl yapıldığı sıkça merak ediliyor. İşte harf yazınca çıkan isimleri kaldırmak ve Instagram arama önerilerini silmek için yapmanız gerekenler:

    Instagram’ı kullandıkça Meta, tercihlerinizle ilgili verileri toplar ve önceki aramalarınıza, etkileşimlerinize göre arama önerileri oluşturur. Bu öneriler faydalı olsa da arama çubuğunu karışık hale getirebilir. Instagram’ın geçmişte aradığınız kişileri, hashtag ve konumları önermesini istemiyorsanız, arama önerilerini kolayca silebilirsiniz. Instagram arama önerileri nasıl silinir adım adım anlatıyoruz. Ayrıca arama bölümüne harf yazınca çıkan isimleri silmenin yolunu gösteriyoruz.

    Instagram arama önerileri nasıl silinir 🔍 

    instagram arama önerileri geçmişi silme adımları Tam Boyutta Gör
    Instagram arama önerilerini silmek, arama geçmişini silmek anlamına gelir. Arama geçmişini temizlemek, telefonunuzu kullanabilecek kişilerin platformda aradığınız şeyleri görmemesini sağlayarak gizliliğinizin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca arama geçmişi önerilerini silmek, alakasız veya eski önerilerle karşılaşmadan aradığınız şeyi bulmanızı kolaylaştırır. Instagram’ın gelecekte size daha uygun arama önerilerini sunmasını da sağlayacaktır. İşte adım adım Instagram’da arama geçmişini silme 👇🏻
    • Instagram uygulamasını açın.
    • Arama önerilerini görmek için büyüteç simgesine dokunun.
    • Üstte arama kutucuğuna dokunun.
    • Arama önerileri karşınıza çıkacak.
    • Arama geçmişinden silmek istediğiniz hesaplara dokunun.
    • Tümünü temizle seçeneğiyle arama önerilerini hızlıca silebilirsiniz.

    Instagram’da arama önerilerini silmenin bir yolu daha var. Ayarlarda Hareketlerin menüsünde “Yakınlardaki aramalar”a dokuduğunuzda Instagram’da arattığınız, arama önerisi olarak sunulan hesapları, hashtagleri ve yerleri görebilirsiniz. Tümünü temizle’ye basarak Instagram arama motorunu sıfırlama işlemini tamamlamış olursunuz.

    Instagram harf geçmişi silme nasıl yapılır 🗑️ 

    instagramda harf yazınca çıkan isimleri silme Tam Boyutta Gör
    Instagram, arama çubuğunun altında yakın zamanda aradığınız bazı hesapları gösterir. Bunun amacı söz konusu hesapları hızlı bir şekilde tekrar bulmanıza yardımcı olmaktır. Arama alanına yazmaya başladığınızda Instagram, ilk harfi yazdığınız anda o harfle başlayan hesapları önerir. Örneğin; profiline sıklıkla girdiğiniz bir hesabın ilk harfini yazarsanız arama önerileri listesinde muhtemelen o hesabı en üstte görürsünüz. Yazarken arama önerilerinde çıkmasını istemediğiniz bir hesap olabilir. Bu durumda Instagram harf geçmişi nasıl silinir merak ediyor olabilirsiniz. Yazarken Instagram arama önerilerinin görünmesini engelleyecek, kapatabileceğiniz hiçbir ayar yoktur. Ancak, Instagram’da harf yazınca çıkan isimleri silmek için şunu yapabilirsiniz 👇🏻
    • Instagram uygulamasını açın.
    • Arama geçmişini görmek için büyütece dokunun.
    • Harf yazınca isimler çıkmaya başlayacak.
    • Öneriler arasından diğer hesaplara dokunun.
    • Tekrarladığınızda harf geçmişinde o hesap artık çıkmayacaktır.

    Instagram’da arama önerilerini silmek, gizliliği korumanın ve arama bölümünü düzenli tutmanın kolay bir yoludur. Bu rehber yazıdaki hızlı adımları takip ederek hem Instagram arama geçmişini silebilir hem de harf yazınca çıkan isimler arasından görmek istemediğiniz hesapları kaldırabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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