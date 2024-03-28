Instagram arama önerilerini silme nasıl yapılır? (2024)

Instagram’ı kullandıkça Meta, tercihlerinizle ilgili verileri toplar ve önceki aramalarınıza, etkileşimlerinize göre arama önerileri oluşturur. Bu öneriler faydalı olsa da arama çubuğunu karışık hale getirebilir. Instagram’ın geçmişte aradığınız kişileri, hashtag ve konumları önermesini istemiyorsanız, arama önerilerini kolayca silebilirsiniz. Instagram arama önerileri nasıl silinir adım adım anlatıyoruz. Ayrıca arama bölümüne harf yazınca çıkan isimleri silmenin yolunu gösteriyoruz.

Instagram arama önerileri nasıl silinir 🔍 Tam Boyutta Gör Instagram arama önerilerini silmek, arama geçmişini silmek anlamına gelir. Arama geçmişini temizlemek, telefonunuzu kullanabilecek kişilerin platformda aradığınız şeyleri görmemesini sağlayarak gizliliğinizin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca arama geçmişi önerilerini silmek, alakasız veya eski önerilerle karşılaşmadan aradığınız şeyi bulmanızı kolaylaştırır. Instagram’ın gelecekte size daha uygun arama önerilerini sunmasını da sağlayacaktır. İşte adım adım Instagram’da arama geçmişini silme 👇🏻 Instagram uygulamasını açın.

Arama önerilerini görmek için büyüteç simgesine dokunun.

Üstte arama kutucuğuna dokunun.

Arama önerileri karşınıza çıkacak.

Arama geçmişinden silmek istediğiniz hesaplara dokunun.

Tümünü temizle seçeneğiyle arama önerilerini hızlıca silebilirsiniz.

Instagram’da arama önerilerini silmenin bir yolu daha var. Ayarlarda Hareketlerin menüsünde “Yakınlardaki aramalar”a dokuduğunuzda Instagram’da arattığınız, arama önerisi olarak sunulan hesapları, hashtagleri ve yerleri görebilirsiniz. Tümünü temizle’ye basarak Instagram arama motorunu sıfırlama işlemini tamamlamış olursunuz.

Instagram keşfet sıfırlama nasıl yapılır? 2 yıl önce eklendi

Instagram harf geçmişi silme nasıl yapılır 🗑️ Tam Boyutta Gör Instagram, arama çubuğunun altında yakın zamanda aradığınız bazı hesapları gösterir. Bunun amacı söz konusu hesapları hızlı bir şekilde tekrar bulmanıza yardımcı olmaktır. Arama alanına yazmaya başladığınızda Instagram, ilk harfi yazdığınız anda o harfle başlayan hesapları önerir. Örneğin; profiline sıklıkla girdiğiniz bir hesabın ilk harfini yazarsanız arama önerileri listesinde muhtemelen o hesabı en üstte görürsünüz. Yazarken arama önerilerinde çıkmasını istemediğiniz bir hesap olabilir. Bu durumda Instagram harf geçmişi nasıl silinir merak ediyor olabilirsiniz. Yazarken Instagram arama önerilerinin görünmesini engelleyecek, kapatabileceğiniz hiçbir ayar yoktur. Ancak, Instagram’da harf yazınca çıkan isimleri silmek için şunu yapabilirsiniz 👇🏻 Instagram uygulamasını açın.

Arama geçmişini görmek için büyütece dokunun.

Harf yazınca isimler çıkmaya başlayacak.

Öneriler arasından diğer hesaplara dokunun.

Tekrarladığınızda harf geçmişinde o hesap artık çıkmayacaktır.

Instagram’da arama önerilerini silmek, gizliliği korumanın ve arama bölümünü düzenli tutmanın kolay bir yoludur. Bu rehber yazıdaki hızlı adımları takip ederek hem Instagram arama geçmişini silebilir hem de harf yazınca çıkan isimler arasından görmek istemediğiniz hesapları kaldırabilirsiniz.

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Instagram arama önerilerini silme nasıl yapılır?