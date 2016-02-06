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Windows Store uygulama mağazası, 3 milyar ziyaretçi rakamına ulaştı

Windows 10 işletim sistemi ile birlikte yeni birleşik konseptine kavuşan Windows Store uygulama mağazası, gelen toplam ziyaretçi sayısında önemli artışlar yaşıyor.
3 yıl
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Store uygulama mağazası, 3 milyar ziyaretçi rakamına ulaştı


Piyasaya çıktığı günden bu yana 250 milyon cihaz sayısına yaklaşan Windows 10 işletim sistemi, mağaza açısından da gelişmeye başladı. Windows 10 ile birlikte mobil ve masaüstü platformlarını tek çatı altında toplayan Windows Store uygulama mağazası, önemli rakamlara imza atıyor. 

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Windows 10 işletim sisteminin kullanıma sunulduğu 29 Temmuz 2015 tarihinden bu yana Windows Store 3 milyar ziyaretçi sayısına ulaştı. Geçtiğimiz Aralık ayında bu rakam 2.5 milyar civarındaydı. Aradan geçen yaklaşık 1.5 ayda 500 milyon daha ziyaretçi gelmiş oldu. 


Microsoft net rakamlar paylaşmadığı için, bu sayının ne kadarı indirme rakamı olarak yansıdı veya mağazada toplam uygulama sayısı ne oldu şimdilik bilinmiyor. Firma bunun yerine, yüzdeli dilimler halinde kategorilerin gördüğü ilgiye dikkat çekmeye çalışmış. Örneğin Oyun kategorisi, mağazadaki toplam indirme rakamının yüzde 30'una denk geliyor. Araçlar kategorisi yüzde 15, Fotoğraf ve Video kategorisi ise yüzde 8 paya sahip. 

Windows Store üzerinde İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Hindu dili ve İtalyanca dillerinde son aylarda yapılan indirmelerde, büyük bir artış yaşanıyor. Muhtemelen Windows 10 güncellemeleri bu bölgelerde biraz daha hız kazandı ve mağazayı ziyaret eden kullanıcı sayısı da arttı. Daha önce de dediğimiz gibi asıl önemli kriterler olan indirme rakamları ve toplam uygulama sayısı açıklanmadı.  

http://microsoft-news.com/microsoft-windows-store-reached-more-than-3-billion-visits-since-the-windows-10-launch/ Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Home surumunun fiyatina bakmak icin girip "hay fiyat politikanizi..." demistim beni saydilar mi acaba?
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kaazto28 3 yıl
millet: "acaba yeni uygulamalar gelmiş mi" diye bakıyor adamlar da mağazaya olan bu girişleri nasıl anlamışlar :D :D
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alemburda34 3 yıl
Adam uygulama oyun indirmeye magazaya giriyor microsoft indirme rakamlarini aciklamak yerine ziyaretci sayisini veriyor. Adam magazaya girdide aradigini bulup indirebildi mi acaba :)
Adam uygulama oyun indirmeye magazaya giriyor microsoft indirme rakamlarini aciklamak yerine ziyaretci sayisini veriyor. Adam magazaya girdide aradigini bulup ...
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e-Militarist 3 yıl
Android ve iostön ilk fırsatta kaçmak için fırsat kollayanlar sayesinde 3 milyar ziyaretçi almış mağaza. Kimse memnun değil android ve iosun kullanıcısını mıknatıs uygulaması ve kuş oyunlarıyla esir alan politikalarından. İlan sitelerinde günde 700 tane satılık 2. el android telefon görücüye çıkıyor.
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Guest-5E274E432 3 yıl e-Militarist
e-Militarist
Android ve iostön ilk fırsatta kaçmak için fırsat kollayanlar sayesinde 3 milyar ziyaretçi almış mağaza. Kimse memnun değil android ve iosun kullanıcısını mıknatıs uygulaması ve kuş oyunlarıyla esir alan politikalarından. İlan sitelerinde günde 700 tane satılık 2. el android telefon görücüye çıkıyor.

Windows Phone demiyor windows 10 diyor.
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alemburda34 3 yıl
Adam uygulama oyun indirmeye magazaya giriyor microsoft indirme rakamlarini aciklamak yerine ziyaretci sayisini veriyor. Adam magazaya girdide aradigini bulup indirebildi mi acaba :)
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Mr. Jingles 3 yıl
Kurukalabalık.
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kadirirdem 3 yıl
masaüstün'e geldi ondandır bence...
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Guest-5E274E432 3 yıl
Bize ziyaretçi değil uygulama lazım.
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e-Militarist 3 yıl Guest-5E274E432
BoxFun

Bize ziyaretçi değil uygulama lazım.

Windows'a hangi uygulamayı kurmak istediniz de sadece linux ve mac versiyonları olduğunu öğrendiniz? Hangi uygulama yok, hangi uygulama lazım windows 10 için? Ve bu windows 10 için olmayan hangi uygulama var linux ve macde?
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kaazto28 3 yıl
millet: "acaba yeni uygulamalar gelmiş mi" diye bakıyor adamlar da mağazaya olan bu girişleri nasıl anlamışlar :D :D
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AMERICAN 3 yıl
Mağaza bomboş onu düzeltin rakamlarla milleti kandıramazsınız
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Fenomenon 3 yıl
Mobil ile masaüstü uyg mağazasını birleştirmek kadar saçma bişey olamaz. Çünkü mobil ile masaüstü arasında hiçbir benzerlik yok. Amaç sadece indirilme sayılarını birleştirip daha fazlaymış gibi göstermek. Boş işlerle uğraşıyorsun MS
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There goes your life 3 yıl
excel viewer indireyim dedim açtım store'u indirdim programı açtım üzerinde excel wiewer yazıyordu başka hiç bir fonksiyonu yoktu.
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DarkHellKnightX 3 yıl
SgtLittleNoob
Home surumunun fiyatina bakmak icin girip hay fiyat politikanizi... demistim beni saydilar mi acaba?

Mail atıp sor. Ben de merak ettim şimdi.
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