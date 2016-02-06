Windows Store uygulama mağazası, 3 milyar ziyaretçi rakamına ulaştı





Piyasaya çıktığı günden bu yana 250 milyon cihaz sayısına yaklaşan Windows 10 işletim sistemi, mağaza açısından da gelişmeye başladı. Windows 10 ile birlikte mobil ve masaüstü platformlarını tek çatı altında toplayan Windows Store uygulama mağazası, önemli rakamlara imza atıyor.





Firmadan yapılan açıklamaya göre, Windows 10 işletim sisteminin kullanıma sunulduğu 29 Temmuz 2015 tarihinden bu yana Windows Store 3 milyar ziyaretçi sayısına ulaştı. Geçtiğimiz Aralık ayında bu rakam 2.5 milyar civarındaydı. Aradan geçen yaklaşık 1.5 ayda 500 milyon daha ziyaretçi gelmiş oldu.









Microsoft net rakamlar paylaşmadığı için, bu sayının ne kadarı indirme rakamı olarak yansıdı veya mağazada toplam uygulama sayısı ne oldu şimdilik bilinmiyor. Firma bunun yerine, yüzdeli dilimler halinde kategorilerin gördüğü ilgiye dikkat çekmeye çalışmış. Örneğin Oyun kategorisi, mağazadaki toplam indirme rakamının yüzde 30'una denk geliyor. Araçlar kategorisi yüzde 15, Fotoğraf ve Video kategorisi ise yüzde 8 paya sahip.





Windows Store üzerinde İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Hindu dili ve İtalyanca dillerinde son aylarda yapılan indirmelerde, büyük bir artış yaşanıyor. Muhtemelen Windows 10 güncellemeleri bu bölgelerde biraz daha hız kazandı ve mağazayı ziyaret eden kullanıcı sayısı da arttı. Daha önce de dediğimiz gibi asıl önemli kriterler olan indirme rakamları ve toplam uygulama sayısı açıklanmadı.

http://microsoft-news.com/microsoft-windows-store-reached-more-than-3-billion-visits-since-the-windows-10-launch/