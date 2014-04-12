Windows XP kullanıcıları hackerların hedefi haline geldi





Geçen hafta Microsoft'un resmi olarak Windows XP desteğini sonlandırmasının ardından kullanıcılar da risk altında kaldı. Zira güvenlik güncellemeleri artık yapılmayacak ve Security Essentials yazılımı da koruma sunmayacak.





Halen Windows ekosisteminde önemli bir kullanım oranına sahip olan Windows XP, hackerlerın da hedefine oturmuş durumda. Analizlere göre Windows XP için güvnelik yazılımı veya kurulum dosyası gibi görünen pek çok yeni zararlı yazılım türemiş durumda.





Artık güncelleme almayacağı için sürücü yazılımlarını veya güvenlik yazılımlarını üçüncü taraf çözümlere yönelerek gidermeye çalışan Windows XP kullanıcıları bunların açık hedefi. Şimdiden pek kullanıcının düşük tehdit içeren yazılımları kullanmaya başladığı belirtiliyor.





Uzmanlar güvenilir ve teknoloji siteleri tarafından denenmiş ve tavsiye edilen çözümlerin kullanılmasını istiyor. Yoğun reklam yapılan ve sosyal ağlarda teklif edilen çözümlerden uzak durulması gerekiyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/hackers-already-targeting-vulnerable-xp-users/#!DM7uS