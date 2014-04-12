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Windows XP kullanıcıları hackerların hedefi haline geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows XP kullanıcıları hackerların hedefi haline geldi

Geçen hafta Microsoft'un resmi olarak Windows XP desteğini sonlandırmasının ardından kullanıcılar da risk altında kaldı. Zira güvenlik güncellemeleri artık yapılmayacak ve Security Essentials yazılımı da koruma sunmayacak.

Halen Windows ekosisteminde önemli bir kullanım oranına sahip olan Windows XP, hackerlerın da hedefine oturmuş durumda. Analizlere göre Windows XP için güvnelik yazılımı veya kurulum dosyası gibi görünen pek çok yeni zararlı yazılım türemiş durumda.

Artık güncelleme almayacağı için sürücü yazılımlarını veya güvenlik yazılımlarını üçüncü taraf çözümlere yönelerek gidermeye çalışan Windows XP kullanıcıları bunların açık hedefi. Şimdiden pek kullanıcının düşük tehdit içeren yazılımları kullanmaya başladığı belirtiliyor.

Uzmanlar güvenilir ve teknoloji siteleri tarafından denenmiş ve tavsiye edilen çözümlerin kullanılmasını istiyor. Yoğun reklam yapılan ve sosyal ağlarda teklif edilen çözümlerden uzak durulması gerekiyor.  

http://www.digitaltrends.com/computing/hackers-already-targeting-vulnerable-xp-users/#!DM7uS Yorum Yaz
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VoLVoXxX99 5 yıl en beğenilen
Sanki yıllardır virüslerden update ile korunuyorduk da şimdi tamamen savunmasız kaldı XP.
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clopin 5 yıl
O virüsleri kendi üretmiyorsa ne olayım
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mehmedaltair 5 yıl
Tabi tabi hackerlar da şu ms desteği kesse diye bekliyordu zaten
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bkaakco 5 yıl
Artık Directx 9'un popülerliği bitti, 64 bit XP sıkıntılı, programların bazıları artık destek vermiyor, güncellemeler bitti, Windows 7 ve 8 çok performanslı sistemler... XP'de kalmak için bir neden yok PC'si çok eski olanlar dışında.
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FIRAT_G_ 5 yıl
xp mi kaldı allah için android daha ileride neredeyse.
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eteksen 5 yıl
Arkadaşlar cahilce konuşmaya gerek yok. Türkiye'de kaçınız satın alıp kullanıyor sanki. Ondan sonra da microsoft para mı kazanacak diyorsunuz.
Bilgisayarınız kaldırıyorsa yeni bir sisteme geçin diyoruz sadece nasıl kullanacağınız size kalmış.

Güncel sistemler ve antivirüs kullanın ki ortalıkta virüslerde kolay yayılmasın.
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WarSaw 5 yıl
İşletim sistemine bilerek bırakılan açık kapıları hackerlarla kendileri paylaşıyor zaten. Başka türlü antivirüsü firewall ı olan birisini hackerlar nasıl gelsin bulsun.
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Gandalf81 5 yıl
W7 tek geçerim 8.1 sorunlu xp desen çöp
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huseyincarnege 5 yıl
bide microsoft siz önce win 8.1deki sorunları çözünde ondan sonra xp gelin kapatın
haytt kızdım gene
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huseyincarnege 5 yıl
xp gibi oturmuş bir işletim sistemi halen kulanıcılara sunamamışken microsof
nedenki desteyini kesersin böle ziniyet yok yaw
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Virtual Reality 5 yıl
Microsoft' un son yıllarda eline yüzüne bulaştırdığı 3 sektör
1-) İşletim sistemi
2-) Oyun konsolu
3-) Windows phone
Bu sektörlerde Microsoft dan hayır gelmez artık
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nepasvior 5 yıl
Ya, windows destek sunarken güncellemeleri yüklüyor security essentialsı kullanıyorduk ya şimdi desteği kesince ortada kaldık de mi? Kim windows u güncelliyor kim o dandik yazılımı yüklüyor zaten? Ancak pc den anlamayan dede nine öyle kullanıyor, işini bilen eskiden de korunuyordu şimdi de boş ve reklam kokan haberler bunlar, pentium 521 ve 512 mb ram ile çalışacak bir windows 8 çıkarsalardı da kullansaydık, sapasağlam bilgisayarı çöpe mi atalım şimdi
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özgürluk allaha kulluktur 5 yıl ekrem71
parasal faaliyetleri pc üzerinden gerçekleştiriyorsan orjinal bir sistem ve orjinal iyi bir antivürüs programı kullanacaksın. ha bu demek değilki %100 güvende olacaksın. çok daha iyi bir koruma istiyorsanda linux dağıtımları daha yeterli... peş paran yoksa zaten ne yine gerek güvenlik..
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CertificatedStaff 5 yıl
Essentials koruma mı sunuyomuş
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modifci 5 yıl
Belki son kullanıcılar için risk teşkil etmiyor olabilir ama iş sektöründe durumlar böyle değil
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bkaakco 5 yıl
Artık efsane.
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