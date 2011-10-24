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Windows XP yarın 10 yaşına giriyor

7 yıl
34b
1
147
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde en çok satan işletim sistemi unvanını Windows 7'ye devreden Windows XP yarın 10 yaşına giriyor. Microsoft tarafından Whistler kod adıya geliştirilen işletim sistemi, 24 Ağustos 2001 tarihinde üretime girmiş olmasına rağmen resmi lansmanı 25 Ekim'de gerçekleştirilmiş ve bu tarih belgelere işletim sisteminin resmi doğum tarihi olarak geçmişti
Son yayınlanan Hizmet Paketi 3 ile Nisan 2014 tarihine kadar Microsoft'tan destek görecek olan işletim sistemi çıkışını takip eden 4. yılında 400 milyon lisansa ulaşırken, aynı başarıya Windows 7 işletim sisteminin ulaşması ise sadece iki yıl sürmüştü. Windows XP, Microsoft tarihinin en başarılı işletim sistemlerinden biri olmayı başarırken, yazılım dünyasının son dönemdeki meraklı bekleyişi ise çok sayıda radikal güncelleme içerecek olan Windows 8 üzerine devam ediyor. 

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Einsteinın.Peçetesi 7 yıl en beğenilen
Doğum günü kutlu olsun hala kalbimizde
Yanıtla +43
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Eric Theodore Cartman. 7 yıl
Bu konuyu xp işletim sistemimden okuyorum
1 Yanıt Yanıtla +32
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dasdacik 7 yıl
Millennium

Bir 10 yılı daha görür mü orası mechul.

Yok yok, hala xp ye takılanlar olduktan sonra bu millette kesin olur.

tabi hepimizin bilgisayarında geforce gtx 460 ekran kartları intel i7 işlemciler 8 gb kingston bilmem kaç mhz ram ler var da biz geçmiyoruz yinede xp efsanedir candır canandır bırakılmayacak sonsuza dek yaşatılacakdır
MillenniumBir 10 yılı daha görür mü orası mechul.Yok yok, hala xp ye takılanlar olduktan sonra bu millette kesin olur....
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2 Yanıt Yanıtla +12
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gfbekir 7 yıl
kalbimizdesin
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DH Misafiri 7 yıl
bas git ordan OBERTAN xp canımdır. 2gb ram 1 gb ekran kartı intel core i3 hala xp ama yanına windows 7 yide yükledim. xp ile 7 kardeş gibiler :D
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DH Misafiri 7 yıl
Bence o iyi bu iyi yarışına girmek çok saçma kim neyden hoşlanıyorsa onu kullanmalı Bilgisayarım ilk geldiğinde Windows 7 Home Premium'lu idi fakat ilk zamanları diye Windows 7'yi bıraktım. Windows Xp kullanamaya başladım Mesleğim gereği 3d Modelleme kaplama render gibi işlemlerden dolayı Windows Xp'yi seçtim. Fakat Render olayında windows 7 daha başarılı bir işletim sistemi. Ve Windows Xp gibi bazı yerlerde çökmüyo. Gerçi ben pek rastlamadım windows xpde çökme gibi bir şeye fakat günümüz teknolojisine ayak uydurmak gerekiyor.
Ayrıca not: Kim nederse desin Xp'nin devri bitti Oyun şirketleri bile destek vermeyi bıraktı Mesela Just Cause 2 Windows Xp desteği yok ayrıca büyük şirketlere özel kampanyalar düzenleyerek yüksek donanımlı Pcler saltılıyor. İster istemez siz düşük donanımdan şikayetci olanlar çağa uygun pcler alıcaksınız ki bunlardan biriside benim.
Okuyanlara teşekkürler.
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FarukBey 7 yıl
Kuzenimde GTX580 ve 590 var halen XP kullanıyor grafik tasarımcısı bende xp kullanıyorum ram sıkıntısı oldugu için Render i Win7 64 bitte yapıyoruz
birde MS destegi kesecegini açıklamış ö.degil zaten piyasada modifiyeli xp ler çok örnegin rus hackerler tarafında yapılan xp çeşitleri çok SP4 üzerinde çalışmaları var
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automatik 7 yıl
google bir türlü şu pazara hadi artık ama google kutar bizi şu mikropsoft dan
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Batuhan Kılıç 7 yıl
hiç anlamıyorum 2-3 dakikayı bile almayacak araştırmayla çözümü bulunabilecek şeyler yüzünden windows 7 ye tukaka deyip 10 senelik güvenlik bakımından delik deşik olmuş işletim sistemini kullanmak zorunda kaldığını söyleyenleri, neden kasıyorsunuz bu kadar kendinizi daktilo falan kullansanıza..

dünyada var mıdır yeniliğe karşı bu kadar inatçı olan bir millet, windows 7 nin netbooklar da dahil bariz hızlı olduğu durumda nasıl bir mantık hala xp yi hızlı diye savunabilir, xp şişiyor ağırlaşıyor 2 ayda bir format atıyorum diye sallarlar sonra da windows 7 gibi antivirüs programı kullanmadan bile gayet güvenli çalışabilen bir sisteme stabil değil derler, pentium 4 üzeri 1 gb ram üzeri bilgisayara sürücü sorunu ve ihtiyaç olan programın sorun çıkarması dışında artık xp kurmak saçmalıktan başka birşey değil, ayrıca buradaki birçoklarının bilgisayar denen şeyi kullanabilmelerine neden olan firmaya sövüp üstüne kurtarıcı olarak google ı görmek üstelik google ın işletim sisteminin de linux türevinden öte birşey olmadığını bilememek vahim bir durum
1 Yanıt Yanıtla +1
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.: mds :. 7 yıl
Win7 de
1-Başlat menüsü çok uyuz
2-Arama olayını çözemiyorum.
3-Ağ bağlantılarında kayboluyorum.Ağ kurmak fermana mahsus.
4-İnternet bağlantısı çok yavaş Xpde:ping :10ms Win7 de 100
5-Ağ simgesinden veri alışverisi olup olmadığını anlayamıyorum.
6-Hdd yi takır tukur boyuna meşgul ediyor.
Sonuç ;
Bunlar düzelirse Windows 7 ye geçebiirim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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suicide 7 yıl .: mds :.
.: mds :.

Win7 de
1-Başlat menüsü çok uyuz
2-Arama olayını çözemiyorum.
3-Ağ bağlantılarında kayboluyorum.Ağ kurmak fermana mahsus.
4-İnternet bağlantısı çok yavaş Xpde:ping :10ms Win7 de 100
5-Ağ simgesinden veri alışverisi olup olmadığını anlayamıyorum.
6-Hdd yi takır tukur boyuna meşgul ediyor.
Sonuç ;
Bunlar düzelirse Windows 7 ye geçebiirim.

bunlara katılıyorum. özellikle aradığım dosyaları bulamaması çok şaşırtıyor win7 nin. ve aslında çok kolay olan bir çok işlem (yukarıdaki örnek gibi, ağ kurma) abuk subuk arayüzlerin içine taşınmış.

hep bir şans vermek için win7 kuruyorum fakat 3 gün sonra yanına bir de xp kurma ihtiyacı hissediyorum. sonra bir bakıyorum ki win7 yi açmayalı aylar olmuş
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.: mds :. 7 yıl
1-Başlat menüsü çok uyuz
2-Arama olayını çözemiyorum.
3-Ağ bağlantılarında kayboluyorum.Ağ kurmak fermana mahsus.
4-İnternet bağlantısı çok yavaş Xpde:ping :10ms Win7 de 100
5-Ağ simgesinden veri alışverisi olup olmadığını anlayamıyorum.
6-Hdd yi takır tukur boyuna meşgul ediyor.
Sonuç ;
Bunlar düzelirse geçebiirim.
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DH Misafiri 7 yıl
windows xp vista ve windows 7 kullandım
windows 7 çok tuhaf bir işletim sistemi sorunu ne olduğunu bir türlü anlayamadım stabil değil sanki
nasıl desem tofaş`a ferrari direksiyonu Takılmış gibi birşey
bu işletim sistemi beni çok rahatsız ediyor (ama ne rahatsız ediyor çözemedim) bir türlü ısınamadım
buzdolabı gibi bir işletim sistemi
ayrıca vista ve windows 7 ses kalitesi bakımından xp`ye geçiliyor (mp3 ile super audio cd ve dvd audio arasındaki ses kaslitesi farkını ayırt edemeyen insanımız için önemsiz bir detay ama.....
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syler23 7 yıl
kim ne derse desin piyasada hala en fazla xp ye göre pro. yazılmış ve kullanılmakta. bende win7 kullanıyorum ama 2. makinamda xp kullanıyorum. xp olmadan olmuyor hala..
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South Korean 7 yıl
ofiste xp akar. tüm makinalara xp kurdum öylede gidecek. makinalar kötü çünkü
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Orhun 7 yıl
10. yılında formatla ödüllendirdim
BF3 içinde win7 kurmak zorunda kaldım. Xp gene göz bebeğim olacak tabi, satış yok
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