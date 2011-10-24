Geçtiğimiz günlerde en çok satan işletim sistemi unvanını Windows 7'ye devreden Windows XP yarın 10 yaşına giriyor. Microsoft tarafından Whistler kod adıya geliştirilen işletim sistemi, 24 Ağustos 2001 tarihinde üretime girmiş olmasına rağmen resmi lansmanı 25 Ekim'de gerçekleştirilmiş ve bu tarih belgelere işletim sisteminin resmi doğum tarihi olarak geçmişti

Son yayınlanan Hizmet Paketi 3 ile Nisan 2014 tarihine kadar Microsoft'tan destek görecek olan işletim sistemi çıkışını takip eden 4. yılında 400 milyon lisansa ulaşırken, aynı başarıya Windows 7 işletim sisteminin ulaşması ise sadece iki yıl sürmüştü. Windows XP, Microsoft tarihinin en başarılı işletim sistemlerinden biri olmayı başarırken, yazılım dünyasının son dönemdeki meraklı bekleyişi ise çok sayıda radikal güncelleme içerecek olan Windows 8 üzerine devam ediyor.