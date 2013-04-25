Windows tabletler yılın ilk çeyreğinde pazar payını yüzde 7.5'e çıkardı

Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte özel bir önem verdiği ve özel bir Windows versiyonu geliştirdiği tablet ürünleri, Ekim ayından bu yana dişe dokunur bir satış başarısı yakalayamadı. Microsoft'un en büyük eleştiri aldığı konuların başında gelen Windows tabletler analizlere göre toparlanmaya başladı.





Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre, yılın ilk çeyreğinde toplamda 40.5 milyon ünite tablet sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu sayının 19.5 milyonu Apple'a ait. Ancak firmanın yüzde 63 pazar payından yüzde 48'e gerilemesi durumu sözkonusu. Android tabletler ise 17.6 milyon sevkiyata imza atarken, pazar payını yüzde 43'e çıkartıyor. İki platformun toplam pazar payı ise yüzde 91.





Bu çeyrekte Windows tabletlerde biraz kıpırdanma sözkonusu. Windows tabletler 3 milyon ünite sevkiyat yaparken, pazar payını ise yüzde 7.5'e çıkarıyor. Sınırlı dağıtım ağına rağmen elde edilen rakam başarı olarak görülüyor. Surface Pro modelinin önümüzdeki aylarda 25 ülkede daha satışa sunulacak olması, pazar payının büyümesini sağlayacak.