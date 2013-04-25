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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows tabletler yılın ilk çeyreğinde pazar payını yüzde 7.5'e çıkardı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows tabletler yılın ilk çeyreğinde pazar payını yüzde 7.5'e çıkardı

Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte özel bir önem verdiği ve özel bir Windows versiyonu geliştirdiği tablet ürünleri, Ekim ayından bu yana dişe dokunur bir satış başarısı yakalayamadı. Microsoft'un en büyük eleştiri aldığı konuların başında gelen Windows tabletler analizlere göre toparlanmaya başladı.

Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre, yılın ilk çeyreğinde toplamda 40.5 milyon ünite tablet sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu sayının 19.5 milyonu Apple'a ait. Ancak firmanın yüzde 63 pazar payından yüzde 48'e gerilemesi durumu sözkonusu. Android tabletler ise 17.6 milyon sevkiyata imza atarken, pazar payını yüzde 43'e çıkartıyor. İki platformun toplam pazar payı ise yüzde 91.

Bu çeyrekte Windows tabletlerde biraz kıpırdanma sözkonusu. Windows tabletler 3 milyon ünite sevkiyat yaparken, pazar payını ise yüzde 7.5'e çıkarıyor. Sınırlı dağıtım ağına rağmen elde edilen rakam başarı olarak görülüyor. Surface Pro modelinin önümüzdeki aylarda 25 ülkede daha satışa sunulacak olması, pazar payının büyümesini sağlayacak. 


http://www.phonearena.com/news/Windows-goes-from-zero-to-7.5-of-the-global-tablet-market_id42328 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
BUNDAN SONRADA APPLE İPAD SATIŞLARINIDA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ WİN8 TABLETLERE KAPTIRACAK İŞ ONU GÖSTERİYOR WİN8 ÇOK MANYAK GELİYOR SINIRSIZ SÜRÜCÜ DESTEĞİ MASAÜSTÜ UYGULAMA HAVUZU MAĞAZALARDA UYGULAMA ARAMAYA SON İNTERNETE GİRİYORSUNUZ VİDEONUZUMU AÇAMADINIZ YILLARDIR KULLANDIĞINIZ PROGRAMI WİN8 Lİ TABLETE İNDİRİP KULLANIYORSUNUZ WİNDOWS BOŞU BOŞUNA İPAD KİLLER OLARAK BAHSETMİYOOO
BUNDAN SONRADA APPLE İPAD SATIŞLARINIDA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ WİN8 TABLETLERE KAPTIRACAK İŞ ONU GÖSTERİYOR WİN8 ÇOK MANYAK GELİYOR SINIRSIZ SÜRÜCÜ DESTEĞİ MASAÜSTÜ UYGU...
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oktayakgoz 6 yıl
Vay be pazar payı %7 ise bence Apple kara kara düşünsün. 7 inçlik modeller çıkınca özellikle ve Win 8 Pro ile iyi bir ivme kazanacaktır.
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SystemApps 6 yıl
tamam tekellik felan bizim için biraz sıkıntı ama adamlar hep başarılı yani yapacak bişey yok :D
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oktayakgoz 6 yıl SystemApps
SystemApps

tamam tekellik felan bizim için biraz sıkıntı ama adamlar hep başarılı yani yapacak bişey yok :D

alternatifleri olan bütün tekeller iyidir. tekel olmaları sıkıntı değil. biraz alternatifi olsa iyiydi insan 20 senin sonunda Microsoft yazsını okumaktan bıkıyor. ölmeden önce başka marka görebileceğizmi bilgisayarlarımızda çok merak ediyorum
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sertacarslan 6 yıl
Win8 tabletlerin çok ciddi potansiyeli var.
Şimdiye kadar ciddi bir varlık gösterememesinin en büyük nedeni pazarlama ve zamanlama hatalarıydı bence, ve bir de Win8 RT faciası.
AMD Temash ve yeni nesil 4 çekirdekli Atom işlemciler piyasada yerlerini aldığında ve Win8 tabletler daha uygun fiyatlarla bulunabilir olduğunda piyasanın yarısını kısa süre içinde kapacağına inanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +2
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oktayakgoz 6 yıl sertacarslan
sertacarslan

Win8 tabletlerin çok ciddi potansiyeli var.
Şimdiye kadar ciddi bir varlık gösterememesinin en büyük nedeni pazarlama ve zamanlama hatalarıydı bence, ve bir de Win8 RT faciası.
AMD Temash ve yeni nesil 4 çekirdekli Atom işlemciler piyasada yerlerini aldığında ve Win8 tabletler daha uygun fiyatlarla bulunabilir olduğunda piyasanın yarısını kısa süre içinde kapacağına inanıyorum.

amd aklını kullandı ve win8 iyi bir destek verecek. intel hala android ile uğraşıyor. 1000 tl lik asus tablet win8 ile çok iyi iş çıkarıyor. ama ben notebook almayı düşünmediğimden ve başka bilgisayarım olmadığından orta seviye bi cihaz almam gerek arada pc oyunlarınıda oynamak için. yoksa o bin liralık tablet çok çok güzel çalışıyor.
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aydemir__black 6 yıl
Eğer pro versiyonların fiyatları düşer ise. Google ve Apple tehlikeye girer. Çünkü Windows tarafında milyonlarca program var.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
BUNDAN SONRADA APPLE İPAD SATIŞLARINIDA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ WİN8 TABLETLERE KAPTIRACAK İŞ ONU GÖSTERİYOR WİN8 ÇOK MANYAK GELİYOR SINIRSIZ SÜRÜCÜ DESTEĞİ MASAÜSTÜ UYGULAMA HAVUZU MAĞAZALARDA UYGULAMA ARAMAYA SON İNTERNETE GİRİYORSUNUZ VİDEONUZUMU AÇAMADINIZ YILLARDIR KULLANDIĞINIZ PROGRAMI WİN8 Lİ TABLETE İNDİRİP KULLANIYORSUNUZ WİNDOWS BOŞU BOŞUNA İPAD KİLLER OLARAK BAHSETMİYOOO
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oktayakgoz 6 yıl
çeşit yurt dışında fazla. türkiye de de bir kısım var ama nedense gelemediler. dahası acer w700 ler kapış kapış gitti türkiyede. hiç reklam olmadan.
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oktayakgoz 6 yıl
alprkrkmz
Fiyatlari arm degil de pro modellerde dusurmediler bir turlu. Arm tabanli ativ bile 1000 kusur lira. Pro modeller 1500 üstü olan bile var. Microsoftu anlayamadim bir turlu. Sifir oldugun pazarda fiyat performansa oynayacagina hala fiyat olarak ust seviyeye oynuyor.

pro olarakta çok ucuz cihazlar var. 1050 tl civarında asus lar varki kullanımda gayet seri güzel çalışıyor. veya 1500 seviyesinde full hd i3 acer w700 ler var fakat cihaz yok piyasada. ürün çeşitliliği olsa alabileceğiz. açıkçası lg nin kaydırarak açılan klavyeli ürünü dikkatimi çekti. görmüş olsam ona göre alabilirdim bir tane.
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alprkrkmz 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
alprkrkmz
Fiyatlari arm degil de pro modellerde dusurmediler bir turlu. Arm tabanli ativ bile 1000 kusur lira. Pro modeller 1500 üstü olan bile var. Microsoftu anlayamadim bir turlu. Sifir oldugun pazarda fiyat performansa oynayacagina hala fiyat olarak ust seviyeye oynuyor.

pro olarakta çok ucuz cihazlar var. 1050 tl civarında asus lar varki kullanımda gayet seri güzel çalışıyor. veya 1500 seviyesinde full hd i3 acer w700 ler var fakat cihaz yok piyasada. ürün çeşitliliği olsa alabileceğiz. açıkçası lg nin kaydırarak açılan klavyeli ürünü dikkatimi çekti. görmüş olsam ona göre alabilirdim bir tane.

Ben denk gelmedim demek ki. Ancak fiyatlar ust seviye oldugu icin insanlar almadi. Insanlar almayinca ureticiler talep yok diyerek cihaz üretimini azaltti. Bu sefer de cihaz bulunamiyor. Temel nedeni fiyatlar ama. Fiyatlardan dolayi insanlar ilgi gostermeyince firmalar da cihaz uretmiyor, cesit cogalmiyor dogal olarak..
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alprkrkmz 6 yıl
Fiyatlari arm degil de pro modellerde dusurmediler bir turlu. Arm tabanli ativ bile 1000 kusur lira. Pro modeller 1500 üstü olan bile var. Microsoftu anlayamadim bir turlu. Sifir oldugun pazarda fiyat performansa oynayacagina hala fiyat olarak ust seviyeye oynuyor.
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oktayakgoz 6 yıl
Vay be pazar payı %7 ise bence Apple kara kara düşünsün. 7 inçlik modeller çıkınca özellikle ve Win 8 Pro ile iyi bir ivme kazanacaktır.
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