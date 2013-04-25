Windows tabletler yılın ilk çeyreğinde pazar payını yüzde 7.5'e çıkardı

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Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte özel bir önem verdiği ve özel bir Windows versiyonu geliştirdiği tablet ürünleri, Ekim ayından bu yana dişe dokunur bir satış başarısı yakalayamadı. Microsoft'un en büyük eleştiri aldığı konuların başında gelen Windows tabletler analizlere göre toparlanmaya başladı.
Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre, yılın ilk çeyreğinde toplamda 40.5 milyon ünite tablet sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu sayının 19.5 milyonu Apple'a ait. Ancak firmanın yüzde 63 pazar payından yüzde 48'e gerilemesi durumu sözkonusu. Android tabletler ise 17.6 milyon sevkiyata imza atarken, pazar payını yüzde 43'e çıkartıyor. İki platformun toplam pazar payı ise yüzde 91.
Bu çeyrekte Windows tabletlerde biraz kıpırdanma sözkonusu. Windows tabletler 3 milyon ünite sevkiyat yaparken, pazar payını ise yüzde 7.5'e çıkarıyor. Sınırlı dağıtım ağına rağmen elde edilen rakam başarı olarak görülüyor. Surface Pro modelinin önümüzdeki aylarda 25 ülkede daha satışa sunulacak olması, pazar payının büyümesini sağlayacak.
http://www.phonearena.com/news/Windows-goes-from-zero-to-7.5-of-the-global-tablet-market_id42328 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
alternatifleri olan bütün tekeller iyidir. tekel olmaları sıkıntı değil. biraz alternatifi olsa iyiydi insan 20 senin sonunda Microsoft yazsını okumaktan bıkıyor. ölmeden önce başka marka görebileceğizmi bilgisayarlarımızda çok merak ediyorum
Şimdiye kadar ciddi bir varlık gösterememesinin en büyük nedeni pazarlama ve zamanlama hatalarıydı bence, ve bir de Win8 RT faciası.
AMD Temash ve yeni nesil 4 çekirdekli Atom işlemciler piyasada yerlerini aldığında ve Win8 tabletler daha uygun fiyatlarla bulunabilir olduğunda piyasanın yarısını kısa süre içinde kapacağına inanıyorum.
amd aklını kullandı ve win8 iyi bir destek verecek. intel hala android ile uğraşıyor. 1000 tl lik asus tablet win8 ile çok iyi iş çıkarıyor. ama ben notebook almayı düşünmediğimden ve başka bilgisayarım olmadığından orta seviye bi cihaz almam gerek arada pc oyunlarınıda oynamak için. yoksa o bin liralık tablet çok çok güzel çalışıyor.
pro olarakta çok ucuz cihazlar var. 1050 tl civarında asus lar varki kullanımda gayet seri güzel çalışıyor. veya 1500 seviyesinde full hd i3 acer w700 ler var fakat cihaz yok piyasada. ürün çeşitliliği olsa alabileceğiz. açıkçası lg nin kaydırarak açılan klavyeli ürünü dikkatimi çekti. görmüş olsam ona göre alabilirdim bir tane.
Ben denk gelmedim demek ki. Ancak fiyatlar ust seviye oldugu icin insanlar almadi. Insanlar almayinca ureticiler talep yok diyerek cihaz üretimini azaltti. Bu sefer de cihaz bulunamiyor. Temel nedeni fiyatlar ama. Fiyatlardan dolayi insanlar ilgi gostermeyince firmalar da cihaz uretmiyor, cesit cogalmiyor dogal olarak..
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Taşınabilir Bilgisayarlar, windows 8