Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Withings Activité akıllı saati, fitness takibi ve premium tasarımı biraraya getiriyor

4 yıl
399
1
1
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Withings Activité akıllı saati, fitness takibi ve premium tasarımı biraraya getiriyor

Son dönemde trendi giderek yükselen akıllı saatler batarya performanslarının yanında tasarım olarak da oldukça eleştiriliyor. Yavaş yavaş tasarım konusuna da önem veren firmalar ortaya çıkmaya başlıyor.

Withings Activité adlı akıllı saat Fransız tasarımcılardan ve İsviçleri saat mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından geliştirildi. 316L paslanmaz çelik kasa ve safir ekrana sahip olan saat tasarımı ile Rolex veya Hublot gibi üst seviye modellerden geri kalmıyor.

Withings Activité bir akıllı saat olsa da aslında herhangi bir bildirim gösterimi özelliği yok ve sadece fitness takibi yapıyor. Analog kadranda saati gösteren çemberin yanında aktivite hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı gösteren bir yüzde çemberi yer alıyor.

Saatin safir camı aynı zamanda dokunmatik. Ekrana tıklayarak kadrandaki saatin veya alarm zamanının gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Cihaz Bluetooth 4.0 üzerinden iOS cihazlara bağlanıyor ve uyumlu uygulamaya elde ettiği fitness verilerini gönderiyor. Uygulama da bu veriler ile size istatistik hazırlıyor veya belirlediğiniz hedefleri saate aktarıyor. 

Uygulama üzerinden saat kendi zamanını güncelleyebiliyor veya uyku düzeninize göre alarm kurarak titreşim yoluyla sizi uyandırabiliyor. Saatin düğme pili bir yıla kadar kullanım sunarken, 50 metreye kadar suya da dayanıklılık mevcut.

Hem akıllı özellikleri hem de premium taarım anlayışını birarada isteyen tüketicileri hedefleyen Withings Activité, sonbahar döneminde 390$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://vitrine-media-cdn.withings.com/wysiwyg/news_events/Withings_Activit%C3%A9%20Press%20Release%2024.06.2014_UK.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ekuLoN 4 yıl en beğenilen
Akıllı saat dünyasına böyle tasarım lazım yoksa hepsi çocukken milletin birbirine hava attığı hesap makineli casiolar gibi olacak
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ekuLoN 4 yıl en beğenilen
Akıllı saat dünyasına böyle tasarım lazım yoksa hepsi çocukken milletin birbirine hava attığı hesap makineli casiolar gibi olacak
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Android L hakkında her şey: "Google'ın yeni nesil mobil işletim sistemi mercek altında" 4 yıl HTC Desire 816 video inceleme 4 yıl Plantronics'in Gamecom serisi iddialı kulaklık modellerini inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim