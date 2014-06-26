Withings Activité akıllı saati, fitness takibi ve premium tasarımı biraraya getiriyor





Son dönemde trendi giderek yükselen akıllı saatler batarya performanslarının yanında tasarım olarak da oldukça eleştiriliyor. Yavaş yavaş tasarım konusuna da önem veren firmalar ortaya çıkmaya başlıyor.





Withings Activité adlı akıllı saat Fransız tasarımcılardan ve İsviçleri saat mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından geliştirildi. 316L paslanmaz çelik kasa ve safir ekrana sahip olan saat tasarımı ile Rolex veya Hublot gibi üst seviye modellerden geri kalmıyor.





Withings Activité bir akıllı saat olsa da aslında herhangi bir bildirim gösterimi özelliği yok ve sadece fitness takibi yapıyor. Analog kadranda saati gösteren çemberin yanında aktivite hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı gösteren bir yüzde çemberi yer alıyor.





Saatin safir camı aynı zamanda dokunmatik. Ekrana tıklayarak kadrandaki saatin veya alarm zamanının gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz.





Cihaz Bluetooth 4.0 üzerinden iOS cihazlara bağlanıyor ve uyumlu uygulamaya elde ettiği fitness verilerini gönderiyor. Uygulama da bu veriler ile size istatistik hazırlıyor veya belirlediğiniz hedefleri saate aktarıyor.





Uygulama üzerinden saat kendi zamanını güncelleyebiliyor veya uyku düzeninize göre alarm kurarak titreşim yoluyla sizi uyandırabiliyor. Saatin düğme pili bir yıla kadar kullanım sunarken, 50 metreye kadar suya da dayanıklılık mevcut.





Hem akıllı özellikleri hem de premium taarım anlayışını birarada isteyen tüketicileri hedefleyen Withings Activité, sonbahar döneminde 390$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://vitrine-media-cdn.withings.com/wysiwyg/news_events/Withings_Activit%C3%A9%20Press%20Release%2024.06.2014_UK.pdf