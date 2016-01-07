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Withings GO fitness takip cihazı resmiyet kazandı

Aktivite ve Pop adındaki akıllı saatleri ile beğeni toplayan Withings, CES 2016 fuarında e-mürekkep ekranıyla dikkat çeken ilk fitness takip cihazını tanıttı.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Withings GO fitness takip cihazı resmiyet kazandı

Giyilebilir cihaz pazarında yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan Withings, akıllı saatlerden sonra şimdi de yeni bir fitness takip cihazı ile karşımızda. Withings GO, koldan ziyade kıyafet üzerine takılan serbest yapıda bir fitness takip cihazı olarak ön plana çıkıyor. 

Arka kısımdaki klipsi ile kıyafetinize tutturabileceğiniz GO, elektronik mürekkep ekranı ile ilerleyişinizi anlık olarak görebilmenizi sağlıyor. Genelde düşük maliyetli fitness takip cihazlarında ekrana pek rastlanmıyor. Bu bakımdan GO sınıfında öne çıkmayı başaracak. Gri tonlu e-ink ekran ayrıca pil tüketimine de olumlu katkı yapıyor. Yaklaşık 8 ay kullanım süresi sunan düğme pili değiştirmek de oldukça kolay.

Atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe, uyku düzeni gibi değerleri takip edebilen cihaz, uyumlu uygulama üzerinden ayrıntılı istatistikler sunabiliyor. Ayrıca 5 ATM dayanıklılık seviyesi ile yüzerken de yanınızda taşıyabiliyor ve ölçüm yapabiliyorsunuz. İstendiği takdirde cihaz zamanı da gösterebiliyor. Withings GO ürünü 70 Avro fiyat etiketi ile önümüzdeki aylarda satışa sunulacak. 
Withings GO fitness takip cihazı resmiyet kazandı
 

http://www.withings.com/eu/en/products/go Yorum Yaz
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Kefelon 3 yıl
16 Dolar'lık Mi Band 1S dururken buna 70 Euro vermem. Mi Band 1S'te kalp atış sensörüde var en azından.
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arel.gr 3 yıl
70 €uro iyimis, ozellikle kol modelinde renkli silikon kisimlar yorgunluktan yirtilinca noolacak ?
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