Withings GO fitness takip cihazı resmiyet kazandı

Giyilebilir cihaz pazarında yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan Withings, akıllı saatlerden sonra şimdi de yeni bir fitness takip cihazı ile karşımızda. Withings GO, koldan ziyade kıyafet üzerine takılan serbest yapıda bir fitness takip cihazı olarak ön plana çıkıyor.





Arka kısımdaki klipsi ile kıyafetinize tutturabileceğiniz GO, elektronik mürekkep ekranı ile ilerleyişinizi anlık olarak görebilmenizi sağlıyor. Genelde düşük maliyetli fitness takip cihazlarında ekrana pek rastlanmıyor. Bu bakımdan GO sınıfında öne çıkmayı başaracak. Gri tonlu e-ink ekran ayrıca pil tüketimine de olumlu katkı yapıyor. Yaklaşık 8 ay kullanım süresi sunan düğme pili değiştirmek de oldukça kolay.





Atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe, uyku düzeni gibi değerleri takip edebilen cihaz, uyumlu uygulama üzerinden ayrıntılı istatistikler sunabiliyor. Ayrıca 5 ATM dayanıklılık seviyesi ile yüzerken de yanınızda taşıyabiliyor ve ölçüm yapabiliyorsunuz. İstendiği takdirde cihaz zamanı da gösterebiliyor. Withings GO ürünü 70 Avro fiyat etiketi ile önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

http://www.withings.com/eu/en/products/go