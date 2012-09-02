Wolfram Alpha'nın bireysel Facebook kullanıcıları için geliştirdiği veri analiz aracı kullanıma sunuldu

Veri analiz hizmetleriyle tanınan Wolfram Alpha, bireysel Facebook kullanıcılarına yönelik yeni bir analiz aracını devreye soktu.





Söz konusu veri analiz aracı sayesinde Facebook kullanıcıları, Facebook verileri üzerinden kendilerine ait bir analize ulaşabilecekler. Wolfram Alpha'nın kendi web sayfası üzerinden erişilebilen uygulama, Facebook üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Uygulamanın Facebook üzerinden aktif hale getirilmesi sırasında birçok izin aşamasından geçildiğini belirtmekte fayda var. Söz konusu izinlerin onaylanmasından ardında, Wolfram Alpha kullanıcıya ait detaylı raporları kısa sürede hazırlayarak sunabiliyor. Şirket analiz raporunu hazırlarken, kullanıcının yapmış olduğu yer bildirimleri, ağ üzerindeki arkadaşlarının medeni durumları ve yaş ortalamalarına kadar pek çok değişkenden yola çıkıyor.





Ücretsiz olarak sunulan bu hizmeti kullanarak kendi Facebook analizlerinize göz atmak istiyorsanız Wolfram Alpha'nın sunmuş olduğu bu servise buradan ulaşabilirsiniz.





http://blog.wolframalpha.com/2012/08/30/wolframalpha-personal-analytics-for-facebook/