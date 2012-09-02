Wolfram Alpha'nın bireysel Facebook kullanıcıları için geliştirdiği veri analiz aracı kullanıma sunuldu

Haber Editörü
Veri analiz hizmetleriyle tanınan Wolfram Alpha, bireysel Facebook kullanıcılarına yönelik yeni bir analiz aracını devreye soktu.
Söz konusu veri analiz aracı sayesinde Facebook kullanıcıları, Facebook verileri üzerinden kendilerine ait bir analize ulaşabilecekler. Wolfram Alpha'nın kendi web sayfası üzerinden erişilebilen uygulama, Facebook üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Uygulamanın Facebook üzerinden aktif hale getirilmesi sırasında birçok izin aşamasından geçildiğini belirtmekte fayda var. Söz konusu izinlerin onaylanmasından ardında, Wolfram Alpha kullanıcıya ait detaylı raporları kısa sürede hazırlayarak sunabiliyor. Şirket analiz raporunu hazırlarken, kullanıcının yapmış olduğu yer bildirimleri, ağ üzerindeki arkadaşlarının medeni durumları ve yaş ortalamalarına kadar pek çok değişkenden yola çıkıyor.
Ücretsiz olarak sunulan bu hizmeti kullanarak kendi Facebook analizlerinize göz atmak istiyorsanız Wolfram Alpha'nın sunmuş olduğu bu servise buradan ulaşabilirsiniz.
http://blog.wolframalpha.com/2012/08/30/wolframalpha-personal-analytics-for-facebook/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Temel bilgilerin
E-Posta adresin
Profil bilgilerin: doğum günü, eğitim hayatı, memleket, beğeniler, konum, ilişki durumu ve dini inanç ve siyasi görüş
Haberlerin: fotoğraflar, durum güncellemeleri ve videolar
Arkadaşlarının profil bilgileri: doğum günleri, eğitim hayatları, memleketler, konumlar, ilişki durumları ve dini inanç ve siyasi görüş
Seninle paylaşılan fotoğraflar
Seninle paylaşılan videolar
yok daha neler kalsın !
abi bu arkadaşlara laf anlatmaya çalışmak biraz abes gibi. şu telefon dolandırıcıları da bana göre facebooktan buluyor avlarını, hırsızlar hangi evin boş olduğunu ordan tespit ediyorlar. bir de bunlar babasının hayrına analiz yapmıyor; kendi elinizle hem kendi hesaplarınızı, hem de arkadaşlarınızın hesaplarını reklam firmalarına veriyorsunuz.
o zaman bilgisayarını halka açık yap. hacker ı olur ne biliyim sapığı olur kullansın. nasılsa herkes biliyor. biraz daha derine inelim.
aklınıza gelmeyecek her sey var
örnek vermek gerekirse
kaç yorum yaptınız kaç kalime kullandınız ortalama nekadar kelime kullanıldı en çok hangi kelime kullandınız
arkadaşlarınızın kaçı evli kaçı nşanlı kaçtamesi yalnız
kaç arkadaşaınız bayan kaçı erkek
ençok hangi saat gun kullanıyorsunu hepsi dokuluyor merak edilen bir çok şeye cevap vermekte güzelmiş