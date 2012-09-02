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Wolfram Alpha'nın bireysel Facebook kullanıcıları için geliştirdiği veri analiz aracı kullanıma sunuldu

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Veri analiz hizmetleriyle tanınan Wolfram Alpha, bireysel Facebook kullanıcılarına yönelik yeni bir analiz aracını devreye soktu.

Söz konusu veri analiz aracı sayesinde Facebook kullanıcıları, Facebook verileri üzerinden kendilerine ait bir analize ulaşabilecekler. Wolfram Alpha'nın kendi web sayfası üzerinden erişilebilen uygulama, Facebook üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Uygulamanın Facebook üzerinden aktif hale getirilmesi sırasında birçok izin aşamasından geçildiğini belirtmekte fayda var. Söz konusu izinlerin onaylanmasından ardında, Wolfram Alpha kullanıcıya ait detaylı raporları kısa sürede hazırlayarak sunabiliyor. Şirket analiz raporunu hazırlarken, kullanıcının yapmış olduğu yer bildirimleri, ağ üzerindeki arkadaşlarının medeni durumları ve yaş ortalamalarına kadar pek çok değişkenden yola çıkıyor.

Ücretsiz olarak sunulan bu hizmeti kullanarak kendi Facebook analizlerinize göz atmak istiyorsanız Wolfram Alpha'nın sunmuş olduğu bu servise buradan ulaşabilirsiniz.


http://blog.wolframalpha.com/2012/08/30/wolframalpha-personal-analytics-for-facebook/ Yorum Yaz
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Like a Sir 6 yıl
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yok daha neler kalsın !
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maxmania 6 yıl
cagataykoroglu
Kadirhan96Nolcak herkes biliyo zaten bunlarda bilsin
o zaman bilgisayarını halka açık yap. hacker ı olur ne biliyim sapığı olur kullansın. nasılsa herkes biliyor. biraz daha derine inelim.

abi bu arkadaşlara laf anlatmaya çalışmak biraz abes gibi. şu telefon dolandırıcıları da bana göre facebooktan buluyor avlarını, hırsızlar hangi evin boş olduğunu ordan tespit ediyorlar. bir de bunlar babasının hayrına analiz yapmıyor; kendi elinizle hem kendi hesaplarınızı, hem de arkadaşlarınızın hesaplarını reklam firmalarına veriyorsunuz.
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E_Aydin35 6 yıl
Bende denedim, doğrusu kapsamlı bir analiz sunuyor bizlere. Detay ve ayrıntı bırakmıyor, ne diyelim gerçekten yararlı olmuş. İnsanlar Facebook'daki kariyerlerini ve emeklerini görüyor bir nevi. :)
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cagataykoroglu 6 yıl
Kadirhan96
Nolcak herkes biliyo zaten bunlarda bilsin

o zaman bilgisayarını halka açık yap. hacker ı olur ne biliyim sapığı olur kullansın. nasılsa herkes biliyor. biraz daha derine inelim.
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Makaroncu 6 yıl
Nolcak herkes biliyo zaten bunlarda bilsin
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cagataykoroglu 6 yıl
kullanın her türlü bilginizi bilmem kaçıncı kişilere ellerinizle verin.
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smela 6 yıl
analiz programı mükemmel çalışmakta
aklınıza gelmeyecek her sey var
örnek vermek gerekirse
kaç yorum yaptınız kaç kalime kullandınız ortalama nekadar kelime kullanıldı en çok hangi kelime kullandınız
arkadaşlarınızın kaçı evli kaçı nşanlı kaçtamesi yalnız
kaç arkadaşaınız bayan kaçı erkek
ençok hangi saat gun kullanıyorsunu hepsi dokuluyor merak edilen bir çok şeye cevap vermekte güzelmiş
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