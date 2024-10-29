Meta, kendi yapay zeka arama motorunu geliştiriyor

Meta AI'ın yetenekleri artacak
Meta'nın yapay zeka asistanı, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger uygulamalarındaki arama ve mesajlaşma özelliklerine entegre edilmiş durumda. Ancak asistan, web'i aramak için şuanda Google ve Bing'den gelen arama sonuçlarını kullanıyor.
Meta geçtiğimiz gün Reuters ile anlaşma imzalamış ve haber ajansının içeriklerini yapay zeka sorgularında kullanma hakkını elde etmişti. Şirket bu hamleyle beraber, yapay zeka asistanının yeteneklerini arttırmayı ve Google ile Microsoft'a olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.Kaynakça https://www.theinformation.com/articles/meta-develops-ai-search-engine-to-lessen-reliance-on-google-microsoft https://www.yahoo.com/tech/meta-builds-ai-search-engine-191608033.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu