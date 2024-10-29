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Tam Boyutta Gör Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, Google ve Bing'e olan bağımlılığını azaltmak için kendi yapay zeka destekli arama motorunu kuruyor. The Information'un haberine göre şirketin arama motoru, Meta AI sohbet robotunu kullanan kişilere güncel olaylar hakkında sohbet tarzında yanıtlar sağlamak için web'i tarayacak.

Meta AI'ın yetenekleri artacak

Meta'nın yapay zeka asistanı, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger uygulamalarındaki arama ve mesajlaşma özelliklerine entegre edilmiş durumda. Ancak asistan, web'i aramak için şuanda Google ve Bing'den gelen arama sonuçlarını kullanıyor.

Yapay zeka, Instagram'ın yaygın sorununu çözecek 2 gün önce eklendi

Meta geçtiğimiz gün Reuters ile anlaşma imzalamış ve haber ajansının içeriklerini yapay zeka sorgularında kullanma hakkını elde etmişti. Şirket bu hamleyle beraber, yapay zeka asistanının yeteneklerini arttırmayı ve Google ile Microsoft'a olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

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Meta, kendi yapay zeka arama motorunu geliştiriyor