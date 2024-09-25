Facebook ve Instagram yapay zeka görsellerini etiketlemeye başlıyor

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Tam Boyutta Gör Meta, Facebook ve Instagram'da yapay zeka (AI) tarafından oluşturulan görsellerin kullanıcıların akışına dahil edilmesini sağlayacak yeni bir özelliği Meta Connect 2024 etkinliğinde duyurdu. Yenilikçi özellik, bireysel kullanıcı ilgi alanlarına veya hakim eğilimlere dayalı içerikler üretecek ve hatta kullanıcının yüzünün yer aldığı görseller bile içerebilecek.

Yenilikçi özellik kullanıcıların ilgi alanlarına dayalı içerik üretecek

Yapay zeka tarafından oluşturulan görseller kullanıcıların akışında "Sizin İçin Tasarlandı" etiketiyle yer alacak. Kullanıcılar böyle bir görselle karşılaştıklarında, bunu paylaşma veya gerçek zamanlı olarak yeni bir görsel oluşturma seçeneğine sahip olacaklar.

Görseller, sihirle dolu büyülü bir diyar gibi fantastik sahnelerden, kullanıcıların video oyunu karakterleri veya uzayı keşfeden astronotlar olarak tasvir edildiği kişiselleştirilmiş senaryolara kadar uzanabilir. Kullanıcıların bu özellik için yeni izinler vermesi gerekip gerekmediği veya bu özelliği devre dışı bırakıp bırakamayacakları henüz netlik kazanmadı.

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Snapchat'in reklamlarda yüz kullanımı için kullanıcı onayı gerektiren yapay zeka selfie özelliğine benzer şekilde, Facebook ve Instagram'ın da yapay zeka tarafından üretilen içeriği yalnızca bireysel kullanıcıya göstermesi ve paylaşımı isteğe bağlı tutması bekleniyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zeka görsellerinin akışlara entegre edilmesini Facebook ve Instagram için bir sonraki "mantıksal sıçrama" olarak nitelendirdi. Başlangıçta bu platformların arkadaşlardan veya takip edilen hesaplardan gelen içeriklere odaklandığını ancak artık kullanıcı ilgi alanlarına göre yapay zeka tarafından üretilen içerik katmanı eklediklerini açıkladı.

Meta ayrıca Reels için "otomatik dublaj ve dudak senkronizasyonu" gibi yapay zeka tarafından üretilen çeviri özelliklerini de deniyor. Bu özellik, konuşmacının sesini farklı bir dilden taklit etmeyi ve dudak hareketlerini buna göre senkronize etmeyi amaçlıyor. İlk etapta ABD ve Latin Amerika'da bazı içerik üreticilerinin videoları için İngilizce ve İspanyolca dillerinde yayınlanacak.

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Meta, Facebook ve Instagram'da AI görsellerini etiketleyecek