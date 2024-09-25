Facebook ve Instagram yapay zeka görsellerini etiketlemeye başlıyor

Yenilikçi özellik kullanıcıların ilgi alanlarına dayalı içerik üretecek
Yapay zeka tarafından oluşturulan görseller kullanıcıların akışında "Sizin İçin Tasarlandı" etiketiyle yer alacak. Kullanıcılar böyle bir görselle karşılaştıklarında, bunu paylaşma veya gerçek zamanlı olarak yeni bir görsel oluşturma seçeneğine sahip olacaklar.
Görseller, sihirle dolu büyülü bir diyar gibi fantastik sahnelerden, kullanıcıların video oyunu karakterleri veya uzayı keşfeden astronotlar olarak tasvir edildiği kişiselleştirilmiş senaryolara kadar uzanabilir. Kullanıcıların bu özellik için yeni izinler vermesi gerekip gerekmediği veya bu özelliği devre dışı bırakıp bırakamayacakları henüz netlik kazanmadı.
Snapchat'in reklamlarda yüz kullanımı için kullanıcı onayı gerektiren yapay zeka selfie özelliğine benzer şekilde, Facebook ve Instagram'ın da yapay zeka tarafından üretilen içeriği yalnızca bireysel kullanıcıya göstermesi ve paylaşımı isteğe bağlı tutması bekleniyor.
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zeka görsellerinin akışlara entegre edilmesini Facebook ve Instagram için bir sonraki "mantıksal sıçrama" olarak nitelendirdi. Başlangıçta bu platformların arkadaşlardan veya takip edilen hesaplardan gelen içeriklere odaklandığını ancak artık kullanıcı ilgi alanlarına göre yapay zeka tarafından üretilen içerik katmanı eklediklerini açıkladı.
Meta ayrıca Reels için "otomatik dublaj ve dudak senkronizasyonu" gibi yapay zeka tarafından üretilen çeviri özelliklerini de deniyor. Bu özellik, konuşmacının sesini farklı bir dilden taklit etmeyi ve dudak hareketlerini buna göre senkronize etmeyi amaçlıyor. İlk etapta ABD ve Latin Amerika'da bazı içerik üreticilerinin videoları için İngilizce ve İspanyolca dillerinde yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu