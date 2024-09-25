Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Facebook ve Instagram yapay zeka görsellerini etiketlemeye başlıyor

    Meta, sosyal medya platformları Instagram, Threads ve Facebook'ta yapay zeka tarafından üretilen görselleri yanlış bilgiye karşı bir önlem olarak etiketlemeye başlayacağını duyurdu.
    Meta, Facebook ve Instagram'da AI görsellerini etiketleyecek Tam Boyutta Gör
    Meta, Facebook ve Instagram'da yapay zeka (AI) tarafından oluşturulan görsellerin kullanıcıların akışına dahil edilmesini sağlayacak yeni bir özelliği Meta Connect 2024 etkinliğinde duyurdu. Yenilikçi özellik, bireysel kullanıcı ilgi alanlarına veya hakim eğilimlere dayalı içerikler üretecek ve hatta kullanıcının yüzünün yer aldığı görseller bile içerebilecek.

    Yenilikçi özellik kullanıcıların ilgi alanlarına dayalı içerik üretecek

    Yapay zeka tarafından oluşturulan görseller kullanıcıların akışında "Sizin İçin Tasarlandı" etiketiyle yer alacak. Kullanıcılar böyle bir görselle karşılaştıklarında, bunu paylaşma veya gerçek zamanlı olarak yeni bir görsel oluşturma seçeneğine sahip olacaklar.  

    Görseller, sihirle dolu büyülü bir diyar gibi fantastik sahnelerden, kullanıcıların video oyunu karakterleri veya uzayı keşfeden astronotlar olarak tasvir edildiği kişiselleştirilmiş senaryolara kadar uzanabilir. Kullanıcıların bu özellik için yeni izinler vermesi gerekip gerekmediği veya bu özelliği devre dışı bırakıp bırakamayacakları henüz netlik kazanmadı.

    Snapchat'in reklamlarda yüz kullanımı için kullanıcı onayı gerektiren yapay zeka selfie özelliğine benzer şekilde, Facebook ve Instagram'ın da yapay zeka tarafından üretilen içeriği yalnızca bireysel kullanıcıya göstermesi ve paylaşımı isteğe bağlı tutması bekleniyor.

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zeka görsellerinin akışlara entegre edilmesini Facebook ve Instagram için bir sonraki "mantıksal sıçrama" olarak nitelendirdi. Başlangıçta bu platformların arkadaşlardan veya takip edilen hesaplardan gelen içeriklere odaklandığını ancak artık kullanıcı ilgi alanlarına göre yapay zeka tarafından üretilen içerik katmanı eklediklerini açıkladı.

    Meta ayrıca Reels için "otomatik dublaj ve dudak senkronizasyonu" gibi yapay zeka tarafından üretilen çeviri özelliklerini de deniyor. Bu özellik, konuşmacının sesini farklı bir dilden taklit etmeyi ve dudak hareketlerini buna göre senkronize etmeyi amaçlıyor. İlk etapta ABD ve Latin Amerika'da bazı içerik üreticilerinin videoları için İngilizce ve İspanyolca dillerinde yayınlanacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 11 saat önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yanlışlıkla kurt yersek ne olur debriyaja basınca gıcırtı sesi varaka bin nevfel kimdir fm 2005 üniversite ders saatleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X5 5G
    Xiaomi POCO X5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron
    Dell Inspiron
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız