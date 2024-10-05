Facebook'a Keşfet sekmesi geliyor, Video sekmesi yenileniyor

Yeni Keşfet sekmesi
Facebook'a ilk gelen yenilik Keşfet sekmesi. Bu sekme, tıpkı Instagram'daki gibi ilgilendiğiniz alanlarda size uygun içerikleri keşfetmenizi sağlıyor. Meta, algoritmanın sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda ilgi alanlarınıza daha derinlemesine dalmanıza yardımcı olan içerikler sunmak üzere tasarlandığını belirtiyor. Yeni Keşfet sekmesi hala test aşamasında olduğu için, geniş çaplı kullanıma sunulması biraz zaman alacak.
Video sekmesi yeniden tasarlandı
Facebook ayrıca Video sekmesini de elden geçirdi. Sekme artık, kısa ve uzun videolar ile canlı yayınları tek bir yerde toplayacak ve Reels gibi tam ekran deneyimi sunacak. Facebook'taki gençlerin zamanlarının yaklaşık %60'ını video izleyerek geçirdiğini açıklayan Meta, yeni video sekmesiyle izleme deneyimini sadeleştirerek izlenme süresini arttırmayı hedefliyor. Güncellenen video sekmesi önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulmaya başlayacak.
Meta ayrıca, Messenger uygulamasına Messenger Toplulukları'nı getiriyor. Slack veya Discord'a benzeyen özellik ile kullanıcılar, daha geniş bir şemsiye altında yer alan farklı konulara dayalı birden fazla sohbet odası oluşturabilecek ve Facebook gruplarına dahil olma gereksinimi olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.