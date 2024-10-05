Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Facebook, platforma eklenecek birkaç yeni özelliği duyurdu. Yeni özellikler, kullanıcıları arkadaş ve aile çevrelerinin dışına çıkarmayı ve kullanıcıların yeni içerikler keşfetmesini sağlamayı amaçlıyor.

Yeni Keşfet sekmesi

Facebook'a ilk gelen yenilik Keşfet sekmesi. Bu sekme, tıpkı Instagram'daki gibi ilgilendiğiniz alanlarda size uygun içerikleri keşfetmenizi sağlıyor. Meta, algoritmanın sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda ilgi alanlarınıza daha derinlemesine dalmanıza yardımcı olan içerikler sunmak üzere tasarlandığını belirtiyor. Yeni Keşfet sekmesi hala test aşamasında olduğu için, geniş çaplı kullanıma sunulması biraz zaman alacak.

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Video sekmesi yeniden tasarlandı

Facebook ayrıca Video sekmesini de elden geçirdi. Sekme artık, kısa ve uzun videolar ile canlı yayınları tek bir yerde toplayacak ve Reels gibi tam ekran deneyimi sunacak. Facebook'taki gençlerin zamanlarının yaklaşık %60'ını video izleyerek geçirdiğini açıklayan Meta, yeni video sekmesiyle izleme deneyimini sadeleştirerek izlenme süresini arttırmayı hedefliyor. Güncellenen video sekmesi önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

Meta ayrıca, Messenger uygulamasına Messenger Toplulukları'nı getiriyor. Slack veya Discord'a benzeyen özellik ile kullanıcılar, daha geniş bir şemsiye altında yer alan farklı konulara dayalı birden fazla sohbet odası oluşturabilecek ve Facebook gruplarına dahil olma gereksinimi olmayacak.

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Facebook'a Keşfet sekmesi geliyor, Video sekmesi yenileniyor