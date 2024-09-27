Meta Avrupa’da 102 milyon dolar cezaya çarptırıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda ne yazık ki teknoloji devleri sınıfta kalıyor. Başta Avrupa olmak üzere pek çok bölgede ardı ardına teknoloji devlerine yüz milyonlarca dolarlık tazminat cezaları veriliyor.

Meta yine ceza aldı

2019 yılında Facebook kullanıcı verilerinin düz metin olarak saklandığı ve şifre gibi hassas verilerin üçüncü şahısların erişimine kolay bir şekilde açık olduğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu hafta İrlanda Veri Koruma Komisyonu soruşturmayı karara bağladı.

Meta'nın yapay zeka sohbet robotuna ünlülerin sesleri ekleniyor 2 gün önce eklendi

Meta düz metin iddialarını doğrulamış ancak herhangi bir kullanıcı verisinin çalınmadığını belirtmişti. Yine de Komisyon Meta firmasına 91 milyon Euro ya da yaklaşık 102 milyon dolar tazminat cezası verilmesini kararlaştırdı. Düzenleyici kurum ile iş birliği içerisinde olan Meta ise verilerin saklanması konusunda ciddi adımlar attığını belirtiyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Şifreleri düz metin olarak saklayan Meta cezalandırıldı