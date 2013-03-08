WordPress şirketlere özel yeni blog servisini duyurdu





İnternet dünyasının en önemli blog servislerinden birisi olan WordPress, işletmelere yönelik yeni bir servisin duyurusunu yaptı.





Firma Enterprise adıyla şirketler için aylık 500$ tutarında özel hizmetlerden oluşan bir paket sunmaktaydı. Ancak paketin fiyatı nedeniyle ilgi görmemesi sonucu firma, daha ekonomik ve hizmetleri tek çatı altında toplayan WordPress Business hizmetini devreye soktu.





Blog sahibi olmak isteyen ancak ayrıntılara ayıracak vakti ve tecrübesi olmayan şirketlere hitap eden hizmet yıllık 299$ bedel talep ediyor. Hizmetin içerisinde sınırsız depo alanı, 50 premium tema, video portalı, tasarım araçları, canlı sohbet desteği, ücretsiz alan adı gibi özellikler bulunuyor. Bu özellikler ayrı ayrı alındığında oldukça pahalı. Alan adı ve hosting yönetimi paketi yıllık 99$, temaların adedi 50$, 200GB depolama alanı yıllık 280$ olarak örnek verilebilir.





Ücretsiz olarak önemli özellikler sunan WordPress, gelir metodunu ise pek çok bireysel ve kurumsal ücretli özelliğe endekslemiş durumda. Yeni paket ile daha çok müşteriye ulaşılması hedefleniyor

http://store.wordpress.com/bundles/