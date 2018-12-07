Wordpress 5.0 güncellemesi yeni yazı editörüyle yayınlandı

Web'in en popüler İçerik Yönetim Sistemi (CMS) yapımcısı olan WordPress, platformunun 5.0 sürümünü yeni yayınladı. İnternette ziyaret ettiğiniz milyonlarca web sitesinin alt yapısını oluşturan Wordpress, yenilenmiş blok tabanlı editörü ile büyük bir güncelleme aldı.

Yeni yazı editörü Gutenberg

https://wordpress.org/

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Kübalı caz müzisyeni'in adını taşıyan WordPress'in yeni "" versiyonunda, her içerik parçasını kendine özgü blok haline getireneditörünü görüyoruz. Eskiye kıyasla daha pratik bir kullanım sunmak amacıyla tasarlanan yeni editör, diğer tasarım eklentilerinederecede başarılı.Yeni içerik ekleme sayfasında, sol üste eklenenkullanarak, blok, paragraf, resim, galeri, alıntı, ses, liste ve daha birçok öğeyi sayfalarınıza kolayca ekleyebiliyorsunuz. Wordpress'in eski arayüzü kullanmak isteyenlere de bu seçeneği sunduğunu belirtelim. Diğer yenilikler arasındauyumu veteması da yer alıyor. Sitenizi Wordpress 5.0 versiyonuna yükseltmeden önce, mevcut dosyalarınızınalmanızı tavsiye ederiz.