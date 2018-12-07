Wordpress 5.0 güncellemesi yeni yazı editörüyle yayınlandı

Teknoloji Editörü
Web'in en popüler İçerik Yönetim Sistemi (CMS) yapımcısı olan WordPress, platformunun 5.0 sürümünü yeni yayınladı. İnternette ziyaret ettiğiniz milyonlarca web sitesinin alt yapısını oluşturan Wordpress, yenilenmiş blok tabanlı editörü ile büyük bir güncelleme aldı.
Yeni yazı editörü GutenbergKübalı caz müzisyeni Bebo Valdes'in adını taşıyan WordPress'in yeni "Bebo" versiyonunda, her içerik parçasını kendine özgü blok haline getiren Gutenberg editörünü görüyoruz. Eskiye kıyasla daha pratik bir kullanım sunmak amacıyla tasarlanan yeni editör, diğer tasarım eklentilerine gerek bırakmayacak derecede başarılı.
Yeni içerik ekleme sayfasında, sol üste eklenen artı ikonunu kullanarak, blok, paragraf, resim, galeri, alıntı, ses, liste ve daha birçok öğeyi sayfalarınıza kolayca ekleyebiliyorsunuz. Wordpress'in eski arayüzü kullanmak isteyenlere de bu seçeneği sunduğunu belirtelim. Diğer yenilikler arasında PHP 7.3 uyumu ve Twenty Nineteen teması da yer alıyor. Sitenizi Wordpress 5.0 versiyonuna yükseltmeden önce, mevcut dosyalarınızın yedeğini almanızı tavsiye ederiz.
https://wordpress.org/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle