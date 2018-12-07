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Wordpress 5.0 güncellemesi yeni yazı editörüyle yayınlandı

Dünyanın en çok kullanılan içerik yönetim sistemi Wordpress, şimdiye kadar ki en büyük güncellemelerinden birini aldı. Yeni yazı editörüyle dikkat çeken Wordpress 5.0'ın detayları haberimizde.
5 ay
5,8b
1
2
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Web'in en popüler İçerik Yönetim Sistemi (CMS) yapımcısı olan WordPress, platformunun 5.0 sürümünü yeni yayınladı. İnternette ziyaret ettiğiniz milyonlarca web sitesinin alt yapısını oluşturan Wordpress, yenilenmiş blok tabanlı editörü ile büyük bir güncelleme aldı.

Yeni yazı editörü Gutenberg

Kübalı caz müzisyeni Bebo Valdes'in adını taşıyan WordPress'in yeni "Bebo" versiyonunda, her içerik parçasını kendine özgü blok haline getiren Gutenberg editörünü görüyoruz. Eskiye kıyasla daha pratik bir kullanım sunmak amacıyla tasarlanan yeni editör, diğer tasarım eklentilerine gerek bırakmayacak derecede başarılı.

Yeni içerik ekleme sayfasında, sol üste eklenen artı ikonunu kullanarak, blok, paragraf, resim, galeri, alıntı, ses, liste ve daha birçok öğeyi sayfalarınıza kolayca ekleyebiliyorsunuz. Wordpress'in eski arayüzü kullanmak isteyenlere de bu seçeneği sunduğunu belirtelim. Diğer yenilikler arasında PHP 7.3 uyumu ve Twenty Nineteen teması da yer alıyor. Sitenizi Wordpress 5.0 versiyonuna yükseltmeden önce, mevcut dosyalarınızın yedeğini almanızı tavsiye ederiz.

https://wordpress.org/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
Berbat olmuş resim ekliyorum yazının altına istediğim yere konumlanmıyor veya galeri oluşturuyorum yazının altında tutuyorum kürsörü ama en başa ekleniyor deli etti beni çok lanet olmuş. birde resmi aşağı sürüklerken sayf yakınlaştırmadan düşürüyorum ki en aşağı sürükleyebileyim yoksa ekran boyutu altına almıyor deli etti beni sabah sabah
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Lazeran 5 ay
default theme'e bir el atsınlar lütfen. bir de performans problemleri var.
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