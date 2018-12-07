Samsung'un ilk çentikli akıllı telefonu sızdı

Teknoloji Editörü
Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un ilk çentikli telefon modeli Galaxy M20 ortaya çıktı. 91mobiles tarafından yayınlanan görsellerde Samsung'un su damlası şeklinde minimalist bir çentik tercih ettiğini gösteriyor.
Ocak 2019'da piyasaya sürülmesi bekleniyor
Sızan görselde de görebileceğiniz üzere sadece ön kameranın bulunduğu alanı kapsayan çentik, çerçevelerin de inceltilmesini sağlamış. Samsung Galaxy M20'nin teknik detayları konusunda henüz netleşen detaylar olmamasına rağmen akıllı telefonun 2019'un Ocak ayında piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy 10 serisinde Infinity O olarak adlandırdığı bir ekran tasarımını kullanacak. Dolayısı ile şirketin amiral gemisinden önce piyasaya çıkacak olan çentikli telefonu da merakla bekleniyordu. Ortaya çıkan görseller bir nebze de olsa meraklarımızı giderdi diyebiliriz. Cihazın teknik özelliklerinin de önümüzdeki günlerde sızması bekleniyor.
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