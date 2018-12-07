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Samsung'un ilk çentikli akıllı telefonu sızdı

Teknoloji devi Samsung şimdiye kadar çentikli ekran tasarımına pek sıcak bakmıyordu. Ancak ortaya çıkan sızıntılar, şirketin ilk çentikli akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor.
5 ay
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14
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un ilk çentikli telefon modeli Galaxy M20 ortaya çıktı. 91mobiles tarafından yayınlanan görsellerde Samsung'un su damlası şeklinde minimalist bir çentik tercih ettiğini gösteriyor. 

Ocak 2019'da piyasaya sürülmesi bekleniyor 

Sızan görselde de görebileceğiniz üzere sadece ön kameranın bulunduğu alanı kapsayan çentik, çerçevelerin de inceltilmesini sağlamış. Samsung Galaxy M20'nin teknik detayları konusunda henüz netleşen detaylar olmamasına rağmen akıllı telefonun 2019'un Ocak ayında piyasaya sürülmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.
Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy 10 serisinde Infinity O olarak adlandırdığı bir ekran tasarımını kullanacak. Dolayısı ile şirketin amiral gemisinden önce piyasaya çıkacak olan çentikli telefonu da merakla bekleniyordu. Ortaya çıkan görseller bir nebze de olsa meraklarımızı giderdi diyebiliriz. Cihazın teknik özelliklerinin de önümüzdeki günlerde sızması bekleniyor.

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Emre.isikgoz 5 ay
😅
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Emin KOÇ 5 ay
Ay ne kadar büyük olay, diğer firmalar artık çentiği bırakıp başka tasarım tarzlarına geçiş yapmaya başladı bile. Artık Samsung şunu yaptı bunu yaptılar heyecan vermiyor.
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cngzmls 5 ay
Bu normal centikten de çirkin
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deoks 5 ay
Ya alttaki çerçeveyi sıfırlayıp o çentiği koyacaksın yada hiç çentik yapmayacaksın. Bunlar o çentiği estetik bi görüntü falan mı sanıyorlar nedir?
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erdem552 5 ay
Gözümden düştün Samsung...
Son kale gibi görüyordum seni...
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gkn_ymz 5 ay
Oneplus 6t
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OverClocK1ng 5 ay
Bu ne yaaaa. Infinity-O dediği bundan çok daha iyi bence...
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esmerbuyucu 5 ay
Samsung kendi küçük dünyasından çıkıp ortamlara akıyordu.
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12 Angry Men 5 ay
Ekranın altındaki o sıyah kısım neden var ? O siyah kısmı üste alsalar ve kamerayı oraya saklasalar daha iyi olmaz mıydı diye düşüyor insan.
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Fashionality 5 ay 12 Angry Men
Apple patentlemisti bunu sanirim

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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fhrstw 5 ay
Samsunga büyük firma demiştim sözümü geri alıyorum.
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samsung, galaxy m20 ve
5 etiket daha çentikli ekran cep telefonu Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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