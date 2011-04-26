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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

XFX özel tasarımlı Radeon HD 6870 modelini Avrupa'da satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
1
13
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden XFX, özel tasarımlı soğutucuya sahip olan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 6870 modelini Avrupa'da satışa sunuyor. Üzerinde iki adet fan bulunan ve üç adet bakır ısı borusu ile desteklenen çift slot tasarımlı soğutucunun kullanıldığı DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartına, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'su güç veriyor.

Grafik işlem birimi 940MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan ekran kartı 1120x paralel işlemci birimi, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity teknolojilerine desteklenen ekran kartı, görüntü aktarımını için çift DVI, HDMI 1.2 ve iki adet Mini DisplayPort konnektörüyle geliyor.

XFX'in özel tasarımlı yeni Radeon HD 6870 modeli Avrupa'da 169 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.


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mute3535 8 yıl
Bu kartan cacık olmaz bizim evdeki mutfak robotunun çekirdek hızı daha iyi :(
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M@U 8 yıl

mute3535

Bu kartan cacık olmaz bizim evdeki mutfak robotunun çekirdek hızı daha iyi :(

İşte yorum budur(!) Müsadenizle alkışlamak istiyorum.
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setek01 8 yıl
336 shader'li gf114 gxt560 modeli 20 gün sonra çıkacak. Yaklaşık 300 TL seviyesinde giriş fiyatı beklenmekte. Bu noktadan sonra kartın 336 shaderli efsane GTX460'a göre daha avantajlı bir mimariye de sahip olması bırakın 6850'yi 6870 için bile ciddi bir fiyat indirimi gerektirir. O zaman piyasa gerçekten karışır ancak gerçek orta seviye fiyat seviyesine ve gerçek rekabet ortamına yeniden dönülmüş olacaktır.
6850 ile GTx460'ın aynı seviyede ancak gtx460 son sürücüler ve oc imkanı ile 6850 ile 6870 arasında kabul edildiği malumdu. Ancak gf114 daha yüksek saat hızlarına daha az ısınarak çıkabildiği ve GF104'lü gtx460'ın 900 mhz üzerinde pek barınamadığı gerçeğinden dolayı 6870'i zorlayıp oc potansiyeliyle geçebilir. Tahmin iki adet gtx560 ile SLI maliyeti de 500 TL altında mümkün olacaktır.
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Xagdas 8 yıl
setek01

336 shader'li gf114 gxt560 modeli 20 gün sonra çıkacak. Yaklaşık 300 TL seviyesinde giriş fiyatı beklenmekte. Bu noktadan sonra kartın 336 shaderli efsane GTX460'a göre daha avantajlı bir mimariye de sahip olması bırakın 6850'yi 6870 için bile ciddi bir fiyat indirimi gerektirir. O zaman piyasa gerçekten karışır ancak gerçek orta seviye fiyat seviyesine ve gerçek rekabet ortamına yeniden dönülmüş olacaktır.

6850 ile GTx460'ın aynı seviyede ancak gtx460 son sürücüler ve oc imkanı ile 6850 ile 6870 arasında kabul edildiği malumdu. Ancak gf114 daha yüksek saat hızlarına daha az ısınarak çıkabildiği ve GF104'lü gtx460'ın 900 mhz üzerinde pek barınamadığı gerçeğinden dolayı 6870'i zorlayıp oc potansiyeliyle geçebilir. Tahmin iki adet gtx560 ile SLI maliyeti de 500 TL altında mümkün olacaktır.


ne 300ü ya, 440'tan çıkar, 400'de tutunur...! 550Ti 320-350, 560Ti 480...
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ghost recon advanced 8 yıl
fiat gayet güzel görünüyor
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xdorukx 8 yıl
XFS olması yeter.
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alpa07 8 yıl
Aynısını dün vatanda gördüm.
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thepunisherWZ 8 yıl

alpa07

Aynısını dün vatanda gördüm.


Evet Afrika'da da satılıyor olması ilginç...
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emrebo 8 yıl
Elbette güzel bir kart ancak msi twin frozer varken alınmaz.
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