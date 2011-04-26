XFX özel tasarımlı Radeon HD 6870 modelini Avrupa'da satışa sundu

Önde gelen ekran kartı üreticilerinden XFX, özel tasarımlı soğutucuya sahip olan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 6870 modelini Avrupa'da satışa sunuyor. Üzerinde iki adet fan bulunan ve üç adet bakır ısı borusu ile desteklenen çift slot tasarımlı soğutucunun kullanıldığı DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartına, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'su güç veriyor.

Grafik işlem birimi 940MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan ekran kartı 1120x paralel işlemci birimi, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity teknolojilerine desteklenen ekran kartı, görüntü aktarımını için çift DVI, HDMI 1.2 ve iki adet Mini DisplayPort konnektörüyle geliyor.

XFX'in özel tasarımlı yeni Radeon HD 6870 modeli Avrupa'da 169 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.