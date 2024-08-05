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    AMD Radeon 890M test edildi: Rakiplerinden üstün

    AMD RDNA 3.5 mimarisi ile yenilenen Radeon 890M'den ilk kıyaslama sonuçları paylaşılmaya başladı. Hafif sistemlerde kullanılacak entegre GPU rakiplerinden üstün.
    AMD Radeon 890M test edildi: Rakiplerinden üstün Tam Boyutta Gör
    Computex 2024 kapsamında tanıtılan Ryzen AI 300 serisi mobil işlemciler, uzun bir bekleyişin ardından nihayet pazardaki yerini aldı. Şimdi bu olurken, şirketin en yeni entegre GPU'su Radeon 890M'e ait kıyaslama sonuçları da paylaşılmaya başladı. Peki ana akım dizüstü bilgisayarlar ve el konsollarına güç verecek GPU, rakipleri karşısında neler sunuyor? işte sonuçlar

    AMD Radeon 890M test edildi

    Kaçıranlar için AMD'nin RDNA 3.5 mimarili iGPU'lar, şu an için Radeon 880M ve Radeon 890M olmak üzere iki modelden oluşuyor. Bunlar arasından Radeon 890M'in, önceki nesil 780M’den yüzde 33 daha fazla çekirdeğe (1024 adet) sahip olduğunu ve 2.900 MHz’de çalıştığını söyleyelim. Radeon 880M’de ise çekirdek sayısı 768’e düşüyor.

    Paylaşılan testlere baktığımızda, Radeon 890'in 17W TDP ve 32 GB LPDDR5X-7500 bellekle test edildiğini görüyoruz. Bunun karşısında ise, 32 GB LPDDR5X-6400 bellekle eşleştirilen Intel Core Ultra 7 155H (28W 8 Xe çekirdekli Arc Xe-LPG iGPU) yer alıyor. Sonuçlara gelirsek, 17W'da AMD Radeon 890M, Tomb Raider'da (2013) 50-70 FPS veriyor ve bu da 28W'da çalışan rakibine kıyasla %40-60'lık bir kazanç anlamına geliyor.

    Hellblade Senua's Sacrifice'da ise, her iki iGPU arasında %20-25'lik bir performans farkı mevcut. Cyberpunk 2077'de ise bu fark %40-50 seviyelerine çıkıyor ve Radeon 890M yaklaşık 44FPS'lik bir performans sergiliyor. Ancak okları God of War'a çevirdiğimizde yakın sonuçlar ile karşılaşıyoruz. Bunun nedeni sürücü güncellemeleri olabilir.  

    Ekran Kartı Tomb Raider Resident Evil 6 Hellblade Senua's Sacrifice Cyberpunk 2077 God of War
    AMD Ryzen AI 9 HX 370 - Radeon 890M iGPU 50-70FPS 69FPS 46FPS 44FPS 37FPS
     Intel Core Ultra 7 155H - Arc Xe-LPG 33-57FPS 57FPS 31FPS 30FPS 32FPS

    Bu sonuçlar Radeon 890M ve RDNA 3.5 mimarisi için mükemmel görünüyor. Üstelik Radeon 890M'in bazen 16W'a düşmesi ve testler boyunca çipin 1,0 GHz ile 1,5 GHz arasında değişen saat hızlarına sahip olması da bunu kanıtlar nitelikte. Dolayısıyla RDNA 3.5 grafik mimarili sistemlerde artık daha yüksek pil süreleri ve verimlilik artışı ile karşılaşabiliriz. Bunun özellikle taşınabilir el konsolu rekabetinde etkili olacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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