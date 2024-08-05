AMD Radeon 890M test edildi: Rakiplerinden üstün

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Tam Boyutta Gör Computex 2024 kapsamında tanıtılan Ryzen AI 300 serisi mobil işlemciler, uzun bir bekleyişin ardından nihayet pazardaki yerini aldı. Şimdi bu olurken, şirketin en yeni entegre GPU'su Radeon 890M'e ait kıyaslama sonuçları da paylaşılmaya başladı. Peki ana akım dizüstü bilgisayarlar ve el konsollarına güç verecek GPU, rakipleri karşısında neler sunuyor? işte sonuçlar

AMD Radeon 890M test edildi

Kaçıranlar için AMD'nin RDNA 3.5 mimarili iGPU'lar, şu an için Radeon 880M ve Radeon 890M olmak üzere iki modelden oluşuyor. Bunlar arasından Radeon 890M'in, önceki nesil 780M’den yüzde 33 daha fazla çekirdeğe (1024 adet) sahip olduğunu ve 2.900 MHz’de çalıştığını söyleyelim. Radeon 880M’de ise çekirdek sayısı 768’e düşüyor.

Paylaşılan testlere baktığımızda, Radeon 890'in 17W TDP ve 32 GB LPDDR5X-7500 bellekle test edildiğini görüyoruz. Bunun karşısında ise, 32 GB LPDDR5X-6400 bellekle eşleştirilen Intel Core Ultra 7 155H (28W 8 Xe çekirdekli Arc Xe-LPG iGPU) yer alıyor. Sonuçlara gelirsek, 17W'da AMD Radeon 890M, Tomb Raider'da (2013) 50-70 FPS veriyor ve bu da 28W'da çalışan rakibine kıyasla %40-60'lık bir kazanç anlamına geliyor.

Hellblade Senua's Sacrifice'da ise, her iki iGPU arasında %20-25'lik bir performans farkı mevcut. Cyberpunk 2077'de ise bu fark %40-50 seviyelerine çıkıyor ve Radeon 890M yaklaşık 44FPS'lik bir performans sergiliyor. Ancak okları God of War'a çevirdiğimizde yakın sonuçlar ile karşılaşıyoruz. Bunun nedeni sürücü güncellemeleri olabilir.

Ekran Kartı Tomb Raider Resident Evil 6 Hellblade Senua's Sacrifice Cyberpunk 2077 God of War AMD Ryzen AI 9 HX 370 - Radeon 890M iGPU 50-70FPS 69FPS 46FPS 44FPS 37FPS Intel Core Ultra 7 155H - Arc Xe-LPG 33-57FPS 57FPS 31FPS 30FPS 32FPS

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Bu sonuçlar Radeon 890M ve RDNA 3.5 mimarisi için mükemmel görünüyor. Üstelik Radeon 890M'in bazen 16W'a düşmesi ve testler boyunca çipin 1,0 GHz ile 1,5 GHz arasında değişen saat hızlarına sahip olması da bunu kanıtlar nitelikte. Dolayısıyla RDNA 3.5 grafik mimarili sistemlerde artık daha yüksek pil süreleri ve verimlilik artışı ile karşılaşabiliriz. Bunun özellikle taşınabilir el konsolu rekabetinde etkili olacağını hatırlatalım.

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AMD Radeon 890M test edildi: Rakiplerinden üstün