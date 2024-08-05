AMD Radeon 890M test edildi: Rakiplerinden üstün

AMD Radeon 890M test edildi
Kaçıranlar için AMD'nin RDNA 3.5 mimarili iGPU'lar, şu an için Radeon 880M ve Radeon 890M olmak üzere iki modelden oluşuyor. Bunlar arasından Radeon 890M'in, önceki nesil 780M’den yüzde 33 daha fazla çekirdeğe (1024 adet) sahip olduğunu ve 2.900 MHz’de çalıştığını söyleyelim. Radeon 880M’de ise çekirdek sayısı 768’e düşüyor.
Paylaşılan testlere baktığımızda, Radeon 890'in 17W TDP ve 32 GB LPDDR5X-7500 bellekle test edildiğini görüyoruz. Bunun karşısında ise, 32 GB LPDDR5X-6400 bellekle eşleştirilen Intel Core Ultra 7 155H (28W 8 Xe çekirdekli Arc Xe-LPG iGPU) yer alıyor. Sonuçlara gelirsek, 17W'da AMD Radeon 890M, Tomb Raider'da (2013) 50-70 FPS veriyor ve bu da 28W'da çalışan rakibine kıyasla %40-60'lık bir kazanç anlamına geliyor.
Hellblade Senua's Sacrifice'da ise, her iki iGPU arasında %20-25'lik bir performans farkı mevcut. Cyberpunk 2077'de ise bu fark %40-50 seviyelerine çıkıyor ve Radeon 890M yaklaşık 44FPS'lik bir performans sergiliyor. Ancak okları God of War'a çevirdiğimizde yakın sonuçlar ile karşılaşıyoruz. Bunun nedeni sürücü güncellemeleri olabilir.
|Ekran Kartı
|Tomb Raider
|Resident Evil 6
|Hellblade Senua's Sacrifice
|Cyberpunk 2077
|God of War
|AMD Ryzen AI 9 HX 370 - Radeon 890M iGPU
|50-70FPS
|69FPS
|46FPS
|44FPS
|37FPS
|Intel Core Ultra 7 155H - Arc Xe-LPG
|33-57FPS
|57FPS
|31FPS
|30FPS
|32FPS
Bu sonuçlar Radeon 890M ve RDNA 3.5 mimarisi için mükemmel görünüyor. Üstelik Radeon 890M'in bazen 16W'a düşmesi ve testler boyunca çipin 1,0 GHz ile 1,5 GHz arasında değişen saat hızlarına sahip olması da bunu kanıtlar nitelikte. Dolayısıyla RDNA 3.5 grafik mimarili sistemlerde artık daha yüksek pil süreleri ve verimlilik artışı ile karşılaşabiliriz. Bunun özellikle taşınabilir el konsolu rekabetinde etkili olacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.