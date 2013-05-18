X-RHex Lite robotu yükseltilere tırmanabiliyor





Son yıllarda robot teknolojilerinde yaşanan gelişmeler oldukça hızlı ilerliyor ve birbirinden önemli projeler hayata geçiyor. Pensilvanya Üniversitesi'nin altı bacaklı X-RHex Lite modeli bunlardan birisi.





X-RHex Lite yapı olarak bir kurtçuğa benzese de koşarak ve zıplayarak önündeki engelleri aşma kapasitesine sahip. Bacaklarını aynı anda veya ayrı ayrı hareket ettirebilen X-RHex, yatay yönde 60cm, dikey yönde ise 73cm uzunluğundaki boşluk ve engellerin üzerinden atlayabiliyor veya tırmanabiliyor.





X-RHex aslında birkaç yıldır geliştiriliyor ve yapısı dengeyi bir noktaya toplamak için tasarlanmış. Robotun ağırlığı 14.8kg ve uzunluğu 51cm olsa da zıplayabildiği ve tırmanabildiği mesafe gerçekten dikkat çekici. Araştırmacılar robotun mesafesini daha da artırmak için çalışmaya devam edecek.

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-hardware/upenn-kodlab-rhex-legged-robot-leaping