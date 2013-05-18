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X-RHex Lite robotu yükseltilere tırmanabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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X-RHex Lite robotu yükseltilere tırmanabiliyor

Son yıllarda robot teknolojilerinde yaşanan gelişmeler oldukça hızlı ilerliyor ve birbirinden önemli projeler hayata geçiyor. Pensilvanya Üniversitesi'nin altı bacaklı X-RHex Lite modeli bunlardan birisi.

X-RHex Lite yapı olarak bir kurtçuğa benzese de koşarak ve zıplayarak önündeki engelleri aşma kapasitesine sahip. Bacaklarını aynı anda veya ayrı ayrı hareket ettirebilen X-RHex, yatay yönde 60cm, dikey yönde ise 73cm uzunluğundaki boşluk ve engellerin üzerinden atlayabiliyor veya tırmanabiliyor.

X-RHex aslında birkaç yıldır geliştiriliyor ve yapısı dengeyi bir noktaya toplamak için tasarlanmış. Robotun ağırlığı 14.8kg ve uzunluğu 51cm olsa da zıplayabildiği ve tırmanabildiği mesafe gerçekten dikkat çekici. Araştırmacılar robotun mesafesini daha da artırmak için çalışmaya devam edecek. 

http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-hardware/upenn-kodlab-rhex-legged-robot-leaping Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lyridder 6 yıl
Uzun zaman önce Discovery'de izlemiştim bu robotu, evrimini tamamlamış.
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Will 6 yıl
Warwiwor
isosonsuzBunun tank boyutlarında olduğunu ve üzerinde 8-10 asker taşıdığını düşünün. Siperleri hoplayarak geçen bi tank..;)
bunun patentini al hemen :)

gec kaldınız hocam.
apple aldı patentini bunun
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Lockheed 6 yıl
isosonsuz
Bunun tank boyutlarında olduğunu ve üzerinde 8-10 asker taşıdığını düşünün. Siperleri hoplayarak geçen bi tank..;)

O hoplayan tanktan dışarı kusarak çıkan askerleri düşünüyorum :D
1 Yanıt Yanıtla +2
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Guest-334F3CF19 6 yıl Lockheed
Lockheed

isosonsuz

Bunun tank boyutlarında olduğunu ve üzerinde 8-10 asker taşıdığını düşünün. Siperleri hoplayarak geçen bi tank..;)


O hoplayan tanktan dışarı kusarak çıkan askerleri düşünüyorum :D

Mutlaka çözüm bulunur
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YasinKsmG 6 yıl
isosonsuz
Bunun tank boyutlarında olduğunu ve üzerinde 8-10 asker taşıdığını düşünün. Siperleri hoplayarak geçen bi tank..;)

bunun patentini al hemen :)
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isosonsuz 6 yıl
Bunun tank boyutlarında olduğunu ve üzerinde 8-10 asker taşıdığını düşünün. Siperleri hoplayarak geçen bi tank..;)
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umut_baris 6 yıl
Mesafeyi artırmak istiyorlarsa ağırlığı ve uzunluğu kısaltmaları lazım. Ayaklar bir kaç cm daha uzatılmalı.

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feoguz 6 yıl umut_baris
umut_baris

Mesafeyi artırmak istiyorlarsa ağırlığı ve uzunluğu kısaltmaları lazım. Ayaklar bir kaç cm daha uzatılmalı.

katılıyorum
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