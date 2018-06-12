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Xbox oyunları artık daha hızlı başlayacak

Konsol sahipleri artık daha oyunu indirirken oynamaya başlayabilecek. Xbox FastStart teknolojisi ile önce oyun dosyaları indirmeye başlanacak ve oyuncular zaman kazanacak.
11 ay
1,9b
1
10
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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E3 2018 fuarında birbirinden iddialı yeni oyunlarını duyuran Microsoft, Xbox One konsoluna yapay zekâ temelli yeni bir teknoloji ekliyor. FastStart oyunların daha hızlı başlamasına olanak tanıyor.

Xbox FastStart nedir?

Microsoft’un makine öğrenme ekibi tarafından geliştirilen FastStart, oyunun hangi dosyalarının başlamak için gerekli olduğunu algılıyor ve indirme sırasında bunlara öncelik veriyor. Böylece oyuncu indirmeyi tamamlamaya gerek kalmadan oyuna başlıyor ve diğer dosyalar inmeye devam ediyor. Firma oyun başlama sürelerinin iki kat kısaldığını ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Türkçe seslendirmeli Command & Conquer: Rivals indirmeye sunuldu"

FastStart teknolojisinin kullanılabilmesi için elbette geliştirici tarafında da destek gerekiyor. Oyunlarda FastStart teknolojisi yer aldıkça isminin yanında uyumlu olup olmadığı görülebilecek. Böylece oyuncu uyumlu oyunu seçerek indirmeye başlayacak.

Diğer bir duyuru ise Microsoft’un bulut oyun altyapısı kuracağına dair bilgiler oldu. Daha önce de dile getirilen proje firmanın oyun bulutu altyapısı ekibi tarafından yürütülüyor. Konsol oyunları bulut platform üzerinde çalıştırılarak istemci cihazlara gönderiliyor. Böylece cihazlar yüksek donanıma gerek kalmadan oyunları oynayabiliyor. Microsoft, çevrim içi oyun hizmetinin herhangi bir cihazdan konsol kalitesi ile kullanılabileceğini belirtiyor.

Son olarak firma beş yeni stüdyonun daha bünyesine katılacağını duyurdu. Bunlardan ilki yeni kurulan The Initiative, ikincisi ise yeni satın alınan Playground Games. Ninja Theory, Undead Labs ve Compulsion Games stüdyoları ise yakın bir zamanda firma çatısı altına girecek.

 

http://www.guru3d.com/news-story/e3-2018-microsoft-announces-faststartalso-works-on-cloud-gamestream-service.html Yorum Yaz
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maximus8282 11 ay en beğenilen St Batuhan
Yapay zekâ falan yok oyunun ilk bölümünü ayırıp önce gönderiyorlar işte. Son sıralarda haber içeriklerine yapay zekâ yazmak moda oldu. Zaten haberde de geliştiricinin bu özelliği desteklemesi gerekiyor diye yazması olayı ortaya çıkarıyor, yapay zekâ değil geliştirici yapıyor yapacağını yani oyunun bölünmesi gerekiyor. Başlığa değinmiyorum bile sanki oyunun her açılışından bahsediyormuş gibi yanlış başlık.
Mesela bu yazdığım yazıyı yapay zekâ sayesinde yazdım. Klavyeden T harfine basıyorum yapay zekâ nasıl anlıyorsa benim T yazmak istediğimi ekrana hemen T yazıyor.
Yapay zekâ falan yok oyunun ilk bölümünü ayırıp önce gönderiyorlar işte. Son sıralarda haber içeriklerine yapay zekâ yazmak moda oldu. Zaten haberde de gelişti...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Jack Rabbit Slims 11 ay
Ben oyunların hızlı başlatılmasıyla ilgili bir yenilik sanıyordum, meğer ilk indirme sırasında daha çabuk ready to play olacakmış. Ne kadar da önemli.
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DH Misafiri 11 ay
Bulut oyun sistemleri gerçekten gelecek vadeden sistemler, bilgisayarlar incelirken bir türlü ufaltılamayan GPU sistemlerine oyun sektöründe olan ihtiyacı bir nevi ortadan kaldırabilir. Fakat bu durumun sektöre kötü etkisi olabileceğini düşünüyorum, tüketici bakımından avantajlı gözükse de bu platformlar, oyun üreticileri ve donanım üreticileri nezdinde sıkıntı yapabilir. Neticesinde siz bir oyunu denemek için almak durumundaydınız veya satın aldığınızda oyun üreticisi bedelinin tam karşılığını alabiliyordu ancak bu abonelik sistemlerinde üreticiler için bu durum pek söz konusu olamıyor.
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GCGorusu 11 ay
oyunun ilk kısmını indirip oyunu erken açılabilir hale getirmek xbox oneda da ps4de de vardı... ama bu indirilecek dosyaları yapımcı belirliyordu... yeni gelecek özellikte, önden indirilip "oynamaya hazır" hale getirecek dosyaları yapay zeka ayarlayacak ve bu şekilde daha az dosya ile başlatma olabilecek deniyor...
farkı açıkladıktan sonra görüşüm: iki kat avantaj büyük bir fark... sadece yapay zeka tipi bir uygulama ile bunu elde etmek zor görünüyor... sonuçta her oyun için temel motor ve ilk bölüm inmeli gibi geliyor... deneyip görmek lazım :)
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labtek38 11 ay
Bu zaten yok muydu? Oyun tam inmeden başlayabiliyordum sanki. Hem 1 saat bekleyiver ne olacak sanki. Turknet 75 mbps kullanıcısıyım :P
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javaprof 11 ay
bu e3 ün yıldızı kesinlikle microsoft tu ama ingilişce türkçe oyun çıkartsalar ps4 ü satar xbox alırım.
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The Balance 11 ay
Sony PS4'ü çıkarırken aynı şeyi dememiş miydi? Bunu 6 sene aradan sonra utanmadan bir de yapay zeka adı altında mı tanıtıyorlar?
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Jack Rabbit Slims 11 ay
Ben oyunların hızlı başlatılmasıyla ilgili bir yenilik sanıyordum, meğer ilk indirme sırasında daha çabuk ready to play olacakmış. Ne kadar da önemli.
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V4LKyR 11 ay
Bugün konsol günü olmuş. 3 tane "BU OYUN SADECE PLAYSTATION 4'E ÇIKACAK." haberi, 1 tane de Xbox hızlı açılma haberi var.
Not: PC.
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St Batuhan 11 ay
Yapay zeka ne alaka çözemedim. Ayrıca daha hızlı başlayacak denildiği zaman farklı anlamıştım. Bu zaten PC'de falan da olan bir olay değil mi? Eksik, kaçırdığım bir nüans mı var ortada?
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maximus8282 11 ay St Batuhan
Yapay zekâ falan yok oyunun ilk bölümünü ayırıp önce gönderiyorlar işte. Son sıralarda haber içeriklerine yapay zekâ yazmak moda oldu. Zaten haberde de geliştiricinin bu özelliği desteklemesi gerekiyor diye yazması olayı ortaya çıkarıyor, yapay zekâ değil geliştirici yapıyor yapacağını yani oyunun bölünmesi gerekiyor. Başlığa değinmiyorum bile sanki oyunun her açılışından bahsediyormuş gibi yanlış başlık.
Mesela bu yazdığım yazıyı yapay zekâ sayesinde yazdım. Klavyeden T harfine basıyorum yapay zekâ nasıl anlıyorsa benim T yazmak istediğimi ekrana hemen T yazıyor.
1 Yanıt Yanıtla +18
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