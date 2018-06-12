Xbox oyunları artık daha hızlı başlayacak

E3 2018 fuarında birbirinden iddialı yeni oyunlarını duyuran Microsoft, Xbox One konsoluna yapay zekâ temelli yeni bir teknoloji ekliyor. FastStart oyunların daha hızlı başlamasına olanak tanıyor.

Xbox FastStart nedir?

Microsoft’un makine öğrenme ekibi tarafından geliştirilen FastStart, oyunun hangi dosyalarının başlamak için gerekli olduğunu algılıyor ve indirme sırasında bunlara öncelik veriyor. Böylece oyuncu indirmeyi tamamlamaya gerek kalmadan oyuna başlıyor ve diğer dosyalar inmeye devam ediyor. Firma oyun başlama sürelerinin iki kat kısaldığını ifade ediyor.

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FastStart teknolojisinin kullanılabilmesi için elbette geliştirici tarafında da destek gerekiyor. Oyunlarda FastStart teknolojisi yer aldıkça isminin yanında uyumlu olup olmadığı görülebilecek. Böylece oyuncu uyumlu oyunu seçerek indirmeye başlayacak.

Diğer bir duyuru ise Microsoft’un bulut oyun altyapısı kuracağına dair bilgiler oldu. Daha önce de dile getirilen proje firmanın oyun bulutu altyapısı ekibi tarafından yürütülüyor. Konsol oyunları bulut platform üzerinde çalıştırılarak istemci cihazlara gönderiliyor. Böylece cihazlar yüksek donanıma gerek kalmadan oyunları oynayabiliyor. Microsoft, çevrim içi oyun hizmetinin herhangi bir cihazdan konsol kalitesi ile kullanılabileceğini belirtiyor.

Son olarak firma beş yeni stüdyonun daha bünyesine katılacağını duyurdu. Bunlardan ilki yeni kurulan The Initiative, ikincisi ise yeni satın alınan Playground Games. Ninja Theory, Undead Labs ve Compulsion Games stüdyoları ise yakın bir zamanda firma çatısı altına girecek.