Sony, PC oyunlarını neden durduruyor? Yeni gelişme paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Yıllardır özel oyunlarını (God of War, Spider-Man, Horizon) belirli bir süre sonra PC platformuna taşıyan Sony, bu stratejisinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Öyle ki PC portlarının tamamen iptal edileceği veya PC'ye çok daha geç çıkacağı bilgisi paylaşılmıştı. Son olarak Eski Blizzard Entertainment Başkanı Mike Ybarra, bu kararın arkasındaki nedeni paylaştı.

Sony, PC portlarını neden durduruyor?

Mike Ybarra, Sony'nin PC stratejisindeki olası değişimi Steam Machine'e bağlıyor. Ybarra'ya göre Valve, SteamOS tabanlı bir cihazla doğrudan oturma odasına ve konsol pazarına girmeye hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi Valve tarafından geliştirilen Steam Machine'in SteamOS çalıştıracağı ve doğrudan Steam kütüphanesine erişim sunacağı belirtiliyor.

Yaklaşık 150 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip Steam ekosistemi, bu haliyle hem Sony hem de Xbox için ciddi bir rakip olarak görülüyor. İddiaya göre Sony, PlayStation özel oyunlarını PC'ye getirmeye devam ederse, potansiyel kullanıcıların bir Steam Machine tercih etmesi daha olası hale gelebilir. Bu da PlayStation konsollarının en büyük kozlarından biri olan "özel oyun" avantajını zayıflatmış olacak.

Sony'nin tamamen PC'den çekilmesi beklenmiyor. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi AAA tek oyunculu yapımların ya çok daha geç gelmesi ya da hiç gelmemesi masada olabilir. Canlı servis oyunlarının ise geniş oyuncu kitlesi nedeniyle PC'de kalmaya devam edeceği konuşuluyor.

Eğer bu senaryo doğruysa, Sony rekabetin kızıştığı yeni dönemde yeniden katı bir özel oyun stratejisine yönelebilir. SteamOS'un konsol alanına girişi ise, dengeleri tahmin edilenden daha hızlı değiştirecek gibi görünüyor.

