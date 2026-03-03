Giriş
    Lenovo doğruladı: Ryzen Z1 Extreme için destek bitmiyor

    ROG Ally ve Legion Go'nun güncelleme desteği hakkındaki belirsizlik, el konsolu kullanıcılarını endişelendirmişti. Yeni açıklama ise uzun vadeli destek konusunda tabloyu netleştiriyor.

    Lenovo doğruladı: Ryzen Z1 Extreme için destek bitmiyor Tam Boyutta Gör
    El konsolu pazarında sıkça kullanılan AMD Ryzen Z1 Extreme, son dönemde sürücü desteğinin sona erebileceği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Uzun süredir grafik sürücüsü güncellemesi almayan cihazlar da bu iddiaları güçlendirdi. Son olarak Lenovo'dan konu hakkında resmi açıklama paylaşıldı.

    Ekim 2029'a kadar destek alacak

    Kaçıranlar için Ryzen Z1 ve Z1 Extreme, Lenovo Legion Go ve ASUS ROG Ally X başta olmak üzere birçok Windows tabanlı el konsolunda kullanılıyor. Özellikle Legion Go'nun ilk nesil modeli için aylar boyunca yeni grafik sürücüsü yayınlanmaması ise, AMD'nin desteği yavaşlattığı yorumlarına neden oldu. 

    İddiaların büyümesi üzerine Lenovo'dan resmi açıklama geldi. Şirket, Legion Go için desteğin sonlandırılmadığını net bir şekilde doğruladı. Açıklamaya göre ilk nesil Legion Go modeli için sürücü ve BIOS güncellemeleri Ekim 2029’a kadar devam edecek. Lenovo, güncelleme takviminin AMD ile koordineli şekilde yürütüldüğünü ve her paketin şirket içi test süreçlerinden geçtikten sonra yayınlandığını belirtiyor.

    Bu arada el konsolları, yapıları gereği klasik dizüstü bilgisayarlardan çok oyun konsollarına yakın bir kullanım ömrüne sahip. Dolayısıyla iki-üç yıl içinde desteğin kesilmesi, kullanıcı tarafında ciddi bir güven sorunu yaratabilirdi. 2029 takvimi ise cihazın uzun vadeli optimizasyon almaya devam edeceğini gösteriyor.

    Resmi çerçeve netleşmiş olsa da kullanıcıların beklentisi değişmiş değil. Özellikle yeni çıkan oyunlarda performans ve optimizasyon tarafında güncel sürücülerin rolü kritik. Ancak standart masaüstü Radeon sürücülerinden farklı olarak bu cihazlara özel paketlerin üretici onayından geçmesi gerekiyor. Bu da güncelleme takvimini doğrudan etkiliyor.

