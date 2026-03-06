Giriş
    Project Helix duyuruldu: Yeni nesil Xbox geliyor ve PC oyunlarını da oynatacak

    Microsoft’un yeni oyun lideri Asha Sharma, “Project Helix” kod adlı yeni nesil Xbox konsolunu ilk kez duyurdu. Yeni Xbox’ın aynı zaman PC oyunlarını oynatacağı onaylandı.

    Project Helix: PC oyunlarını da oynatan yeni nesil Xbox geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yeni nesil Xbox konsolu için ilk resmi paylaşımı yaptı. Şirketin kısa süre önce oyun bölümünün başına gelen yeni CEO’su Asha Sharma, bir sosyal medya paylaşımıyla bir sonraki Xbox donanımının “Project Helix” kod adıyla geliştirildiğini açıkladı.

    Sharma’nın verdiği bilgilere göre Project Helix yalnızca Xbox oyunlarını değil, PC oyunlarını da çalıştırabilecek ve performans açısından şirketin şimdiye kadarki en iddialı konsollarından biri olacak.

    PC + Xbox = Xbox PC?

    Sharma, yaptığı açıklamada Project Helix’in “performans lideri” bir sistem olacağını ve Xbox ekosistemini genişletme hedefinin önemli bir parçasını oluşturduğunu vurguladı. Yeni nesil cihazın hem Xbox oyunlarını hem de PC oyunlarını oynatabilmesi, Microsoft’un konsol ve bilgisayar platformlarını daha da yakınlaştırma planının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

    Microsoft daha önce de yeni Xbox hakkında benzer ipuçları vermişti. Şirketin eski Xbox başkanı Sarah Bond, yeni nesil konsolun “çok premium, çok üst düzey ve özenle hazırlanmış bir deneyim” sunacağını söylemişti. Bu açıklamalar, Project Helix’in klasik bir oyun konsolundan çok konsol ile PC arasında hibrit bir yapıya sahip olabileceği yorumlarını güçlendiriyor.

    Asha Sharma göreve geldikten sonra çalışanlara gönderdiği ilk mesajda “Xbox’ın geri dönüşü” olarak tanımladığı yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti. Sharma’ya göre Xbox markası için konsol halen merkezi bir rol oynuyor. Mesajında “Oyun artık tek bir donanımın sınırları içinde değil, tüm cihazlarda oynanıyor” diyerek Xbox'ın son zamanlarda konsolların ötesine geçip oyunlarını rakiplerin platformlarında da sunmaya başladığını ima etse de Xbox'a özel oyunların eksikliği konusunda hayranların şikayetlerine açık olduğunu belirtti.

    Piyasaya çıkış belirsiz, gözler GDC’de

    Project Helix hakkında teknik detaylar henüz paylaşılmış değil. Ancak Microsoft’un yeni konsol planları önümüzdeki günlerde daha netleşebilir.

    Xbox’ın yeni nesil teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı Jason Ronald, gelecek hafta düzenlenecek olan Game Developers Conference kapsamında “Building for the Future with Xbox” başlıklı bir oturum gerçekleştirecek. Oturumda Xbox’ın geleceğini şekillendiren vizyon ve geliştiriciler için oluşturulan yeni platform stratejisinin ele alınacağı belirtiliyor.

    Microsoft yeni konsolun çıkış tarihi konusunda resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak yılın başlarında AMD tarafından yapılan açıklamalar 2027 civarında yeni Xbox donanımına destek verebileceklerini ima etmişti. Elbette AMD’nin hazır olması Microsoft’un hazır olması anlamına gelmiyor.

    Rakip tarafta ise Sony’nin yeni konsolu için planları değişebilir. Bazı sektör raporları, bellek tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle PlayStation 6 lansmanının 2028-2029’a kadar ertelenebileceğini öne sürüyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/gaming/xbox/xbox-ceo-confirms-next-gen-project-helix-console-will-play-pc-games-204654357.html https://www.theverge.com/games/890194/microsoft-teases-its-next-xbox-says-project-helix-will-play-pc-games-too
