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Xi3 Modular PC'ye işletim sistemi seçeneği olarak Chrome OS da ekleniyor

8 yıl
36,5b
1
11
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kendi sınıfında dünyanın en küçük bilgisayarlarından birisi olan Xi3, Google'ın Chrome OS işletim sistemine adapte oluyor. Resmi tanıtmı aylar önce yapılan 101.6 x 92.8x 92.8 mm boyutlarındaki bilgisayar, mini bilgisayar formundaki pek çok sistemden farklı olarak modüler tasarım anlayışını temel alıyor ve temel sistem bileşenleri değiştirilebiliyor.

Bir adet işlemci modülüne ve iki adet I/O modülüne sahip olan sistemde işlemci olarak AMD'nin tek ve çift çekirdekli çözümlerine yer veriliyor. Alüminyum kasaya sahip olan ve başta yer sıkıntı olan kurumsal uygulamala olmak üzere profesyonel ihtiyaçlar baz alınarak geliştirilen sistemin SUSE Linux ve Windows tabanlı versiyonları 4 Temmuz'da çıkacak.

Xi3 Modular PC için Chrome OS işletim sistemli versiyonun kesin çıkış tarihi açıklanmamakla birlikte dördüncü çeyrekte önce pazarda olması bekleniyor.

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alpa07 8 yıl
alırım.
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ArdilesS 8 yıl
mac mini daha mantıklı bence..
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vidoko 8 yıl
aslında 150-200 tl arası bişeyolsa çok iyio lurdu insnlar sırf deneme amaçlı gene alırlardı . en azından yüksek performanslıları biraz pahalı olabilir.zaten çinmallarıda çıkar bunların 50 tl ye alırız artık :DD
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sertacarslan 8 yıl
Çok saçma bir ürün...
3-5 tane satar, kaybolur gider.
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FightForBeer 8 yıl
cok güzek bişey al koy bir köşeye lazım olunca çalıstir :D netbook neymiş :D
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Rock_Rage 8 yıl
kaptanos
Çok çok güzel bir ürün umarım fiyatları netboklardan daha ucuz olur. Mantık olarak ürünler netbokların monitörsüz hali kadar işlem gücü üretecekler en düşük özelliklere sahip olanının maksimum Türkiye şartlarında 300TL olması gerekli diye düşünüyorum. Tahmini çıkış fiyatı ise tahminimce 700Tl

Chrome Os netbooklar 350$ satısa cıkıcaklarmıs bu urununde cok ucuz olacagını zannetmiyorum.
SAYGILARLA
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VideOyun 8 yıl
kaptanos

Çok çok güzel bir ürün umarım fiyatları netboklardan daha ucuz olur. Mantık olarak ürünler netbokların monitörsüz hali kadar işlem gücü üretecekler en düşük özelliklere sahip olanının maksimum Türkiye şartlarında 300TL olması gerekli diye düşünüyorum. Tahmini çıkış fiyatı ise tahminimce 700Tl


En ucuzu kendi sitesinde bile 850dolar oda windows işletim sistemide yok linux bedava olan.Burada en ucuz windows ile satılsa 2000tl olur en az

xi3.org/...
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ScreamAiMFire 8 yıl
300-400TL olsa alınır çokda güzel olur
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OZKNaln 8 yıl
yorum yok ....
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kaptanos 8 yıl
Çok çok güzel bir ürün umarım fiyatları netboklardan daha ucuz olur. Mantık olarak ürünler netbokların monitörsüz hali kadar işlem gücü üretecekler en düşük özelliklere sahip olanının maksimum Türkiye şartlarında 300TL olması gerekli diye düşünüyorum. Tahmini çıkış fiyatı ise tahminimce 700Tl
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