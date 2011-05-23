Xi3 Modular PC'ye işletim sistemi seçeneği olarak Chrome OS da ekleniyor

Kendi sınıfında dünyanın en küçük bilgisayarlarından birisi olan Xi3, Google'ın Chrome OS işletim sistemine adapte oluyor. Resmi tanıtmı aylar önce yapılan 101.6 x 92.8x 92.8 mm boyutlarındaki bilgisayar, mini bilgisayar formundaki pek çok sistemden farklı olarak modüler tasarım anlayışını temel alıyor ve temel sistem bileşenleri değiştirilebiliyor.

Bir adet işlemci modülüne ve iki adet I/O modülüne sahip olan sistemde işlemci olarak AMD'nin tek ve çift çekirdekli çözümlerine yer veriliyor. Alüminyum kasaya sahip olan ve başta yer sıkıntı olan kurumsal uygulamala olmak üzere profesyonel ihtiyaçlar baz alınarak geliştirilen sistemin SUSE Linux ve Windows tabanlı versiyonları 4 Temmuz'da çıkacak.

Xi3 Modular PC için Chrome OS işletim sistemli versiyonun kesin çıkış tarihi açıklanmamakla birlikte dördüncü çeyrekte önce pazarda olması bekleniyor.