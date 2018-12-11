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Xiaomi, Black Shark telefonları için yeni bir çift taraflı GamePad tanıttı

Xiaomi’nin oyuncu odaklı alt markası Black Shark’ın yanında bir de GamePad aksesuarı sunulmuştu. Bu aksesuar GamePad 2.0 versiyonuyla güncellendi. Yeni kontrolcü artık çift taraflı.
5 ay
5,1b
1
14
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi, Black Shark telefonları için yeni bir çift taraflı GamePad tanıttı
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Bildiğiniz gibi Xiaomi, Black Shark markası altında oyuncu telefonlarını sunuyor. Bu telefonların yanında farklı aksesuarlarda tanıtılıyordu. Bu aksesuarlar arasında şüphesiz en önemlisi oyun kontrolü için kullanılan fiziksel gamepadler oluyor. Tanıtılan ilk GamePad tek taraflı olduğu ve pek kullanışlı olmadığı için beğenilmemişti. Görünen o ki Xiaomi bunun farkına varmış.

Xiaomi Black Shark GamePad 2.0

Yeni GamePad çift taraflı olarak tasarlanmış ve ek tuşları yardımıyla cihazı Nintendo Switch formuna getirebiliyor. Resimlerden de görülebileceği üzere sol tarafta joystick ve yön tuşları yerini alırken, sağ tarafta touchpad ve ABXY butonları bulunuyor. Ayrıca her iki parçanın üst kısımlarında tetik butonları var. Bu haliyle eski versiyonuna kıyasla telefonu çok daha iyi bir el konsolu haline getirdiğini söyleyebiliriz.

Xiaomi, Black Shark telefonları için yeni bir çift taraflı GamePad tanıttı
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Bir önceki model tek taraflı olması ve basit yapısı ile daha düşük bir fiyata sahipti. GamePad 2.0 ise 89 dolar ile önceki modele kıyasla yüksek ücrete sahip. Ancak daha fonksiyonel olduğu apaçık bir gerçek. Son olarak eğer yeni kontrolcüyü bir Black Shark telefon modeliyle birlikte almak isterseniz GamePad 2.0 için yüzde yirmi ek indirime sahip olacaksınız.


https://www.gsmarena.com/xiaomi_unveils_black_shark_gamepad_20_discounts_original_phone_for_the_holidays-news-34631.php Yorum Yaz
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Galatas4ray 5 ay en beğenilen cabriyo
Vestel alacagına o parayla et al ye daha iyi.
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ardabeyim 5 ay Galatas4ray
öküz bile alınabilir
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Bay Robot 5 ay
Onlar için 90 lira...

Ha şunu ilk başta telefonla birlikte vermemek için yeni çıkardılar o ayrı konu...
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intel7mix 5 ay
Oynayacak kaç tane oyun varda bunlara gerek var.
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apodur 5 ay
Bu gamepad sadece Black Shark telefon modeliyle mi uyumlu . Ben Redmi Note 4 ile kullanabilir miyim.
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cabriyo 5 ay
oyun telefonu diye 5000 lira verene kadar git bitane 1500 liraya vestel al kalan parayada nintendo xbox ps4 al.
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Galatas4ray 5 ay cabriyo
Vestel alacagına o parayla et al ye daha iyi.
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