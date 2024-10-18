Black Shark yeni kompakt oyuncu klavyesini duyurdu

Black Shark BKB02 özellikleri ve fiyatı
Black Shark BKB02 oyuncu klavyesi 84 tuşlu dizilimi ile masanızda daha az yer kaplamayı amaçlıyor. Tesla Inductive çift yönlü tuş anahtarları akıcı bir deneyim sunuyor. Tetikleme mesafesi 0.2mm ve 3.3mm arasında ayarlanabiliyor. Böylece hem oyun için hem ofis için ideal hale geliyor. Tuşların tepki süresi 1ms.
Alt kısımdaki 5 katmanlı Gasket yapısı sağlamlığı arttırıyor ve darbeleri emerek daha sessiz bir deneyim sunuyor. Tuşlar kullanım anında değiştirilebiliyor ve hızlı bir şekilde fonksiyon atanabiliyor. Sağ üst kısımdaki tekerlek tuş da birden fazla fonksiyonu yerine getirebiliyor.
Kablo, 2.4G ve Bluetooth bağlantılarını kullanan klavyenin özel yazılımı ile makro atamalar, RGB optimizasyonu, parlaklık seviyesi, tuş seyahat mesafesi gibi ayarlar yapılabiliyor. Tek şarj ile 120 saate kadar kullanılabilen klavye 98$ fiyat etiketine sahip.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)