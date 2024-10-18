Black Shark yeni kompakt oyuncu klavyesini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Xiaomi’den ayrılarak bağımsız olarak oyuncu dünyasına ekipmanlar üretmeye devam eden Black Shark markası üst seviye bir oyuncu klavyesi duyurdu. Klavye ofis ihtiyaçları için de kullanılabiliyor.

Black Shark BKB02 özellikleri ve fiyatı

Black Shark BKB02 oyuncu klavyesi 84 tuşlu dizilimi ile masanızda daha az yer kaplamayı amaçlıyor. Tesla Inductive çift yönlü tuş anahtarları akıcı bir deneyim sunuyor. Tetikleme mesafesi 0.2mm ve 3.3mm arasında ayarlanabiliyor. Böylece hem oyun için hem ofis için ideal hale geliyor. Tuşların tepki süresi 1ms.

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Alt kısımdaki 5 katmanlı Gasket yapısı sağlamlığı arttırıyor ve darbeleri emerek daha sessiz bir deneyim sunuyor. Tuşlar kullanım anında değiştirilebiliyor ve hızlı bir şekilde fonksiyon atanabiliyor. Sağ üst kısımdaki tekerlek tuş da birden fazla fonksiyonu yerine getirebiliyor.

Kablo, 2.4G ve Bluetooth bağlantılarını kullanan klavyenin özel yazılımı ile makro atamalar, RGB optimizasyonu, parlaklık seviyesi, tuş seyahat mesafesi gibi ayarlar yapılabiliyor. Tek şarj ile 120 saate kadar kullanılabilen klavye 98$ fiyat etiketine sahip.



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Black Shark BKB02 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı