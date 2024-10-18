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    Anlık Bildirim

    Black Shark yeni kompakt oyuncu klavyesini duyurdu

    Black Shark BKB02 oyuncu klavyesi oldukça kompakt yapısıyla masanızda fazla yer kaplamazken hem oyun hem de ofis işleri için hassasiyeti ayarlayabilmenizi sağlıyor. 
    Black Shark BKB02 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’den ayrılarak bağımsız olarak oyuncu dünyasına ekipmanlar üretmeye devam eden Black Shark markası üst seviye bir oyuncu klavyesi duyurdu. Klavye ofis ihtiyaçları için de kullanılabiliyor. 

    Black Shark BKB02 özellikleri ve fiyatı

    Black Shark BKB02 oyuncu klavyesi 84 tuşlu dizilimi ile masanızda daha az yer kaplamayı amaçlıyor. Tesla Inductive çift yönlü tuş anahtarları akıcı bir deneyim sunuyor. Tetikleme mesafesi 0.2mm ve 3.3mm arasında ayarlanabiliyor. Böylece hem oyun için hem ofis için ideal hale geliyor. Tuşların tepki süresi 1ms. 

    Alt kısımdaki 5 katmanlı Gasket yapısı sağlamlığı arttırıyor ve darbeleri emerek daha sessiz bir deneyim sunuyor. Tuşlar kullanım anında değiştirilebiliyor ve hızlı bir şekilde fonksiyon atanabiliyor. Sağ üst kısımdaki tekerlek tuş da birden fazla fonksiyonu yerine getirebiliyor. 

    Kablo, 2.4G ve Bluetooth bağlantılarını kullanan klavyenin özel yazılımı ile makro atamalar, RGB optimizasyonu, parlaklık seviyesi, tuş seyahat mesafesi gibi ayarlar yapılabiliyor. Tek şarj ile 120 saate kadar kullanılabilen klavye 98$ fiyat etiketine sahip. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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