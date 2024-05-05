Black Shark yeni akıllı saatini duyurdu

Black Shark GS3 özellikleri ve fiyatı
Oyuncu markası olmasına rağmen firmanın akıllı saatleri biraz daha dayanıklılık ve uzun ömre odaklanıyor. Black Shark GS3 modeli 1.4 inçlik ekrana sahip ve 8H+ Corning Gorilla Glass ile dayanıklılığı arttırılmış. Ekran 60Hz tazeleme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor.
GPS, Beidou, GLONASS, GALILEOGPS ve QZSS uydularına destek sunan saat IP69K ile suya ve toza karşı dayanıklı. Bluetooth görüşmeleri yazılımsal olarak gürültü engelleme ile destekleniyor. Nabız, kandaki oksijen, uyku takibi gibi ölçümleri olan akıllı saat standart kullanımda 21 güne kadar idare edebiliyor. Black Shark GS3 akıllı saat modeli 70$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.