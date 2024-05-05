Black Shark yeni akıllı saatini duyurdu

Tam Boyutta Gör Xiaomi bünyesinde doğduktan sonra ayrılarak kendi yoluna giden Black Shark oyuncu markası, farklı ürünlerle pazarda ayakta kalmaya çalışıyor. Firma son olarak uzun kullanım ömrü olan bir akıllı saat duyurdu.

Black Shark GS3 özellikleri ve fiyatı

Oyuncu markası olmasına rağmen firmanın akıllı saatleri biraz daha dayanıklılık ve uzun ömre odaklanıyor. Black Shark GS3 modeli 1.4 inçlik ekrana sahip ve 8H+ Corning Gorilla Glass ile dayanıklılığı arttırılmış. Ekran 60Hz tazeleme hızı ve 600 nit parlaklık sunuyor.

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GPS, Beidou, GLONASS, GALILEOGPS ve QZSS uydularına destek sunan saat IP69K ile suya ve toza karşı dayanıklı. Bluetooth görüşmeleri yazılımsal olarak gürültü engelleme ile destekleniyor. Nabız, kandaki oksijen, uyku takibi gibi ölçümleri olan akıllı saat standart kullanımda 21 güne kadar idare edebiliyor. Black Shark GS3 akıllı saat modeli 70$ fiyat etiketine sahip.

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Black Shark GS3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı