Black Shark'ın akıllı yüzüğü, şarj kutusuyla beraber 180 gün pil ömrü sunacak

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin oyun kolu Black Shark, yeni akıllı yüzüğü Black Shark Ring ile ilgili Weibo hesabında görseller paylaştı. Gümüş, siyah ve kırmızı renklere sahip olduğu görülen yüzük, 2,2 mm kalınlığında olacak.

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Black Shark, yüzüğün Akıllı Dokunuş özelliğine sahip olduğunu belirtiyor. Yüzüğün orta kısmındaki siyah bölümün belli bir noktada genişlediği görülüyor. Dolayısıyla bu bölümde dokunmatik sensörün olması muhtemel görünüyor.

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Black Shark Ring, kalp atış hızı, kandaki oksijen ve hatta vücut ısısı ölçümü gibi kapsamlı sağlık takibi özelliklerine sahip olacak. Black Shark, yüzüğün tek başına şarjının ne kadar gittiği belirtmese de, şarj kutusuyla beraber 180 güne kadar pil ömrü sunduğunu söylüyor.

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Black Shark'ın akıllı yüzüğü, 180 gün pil ömrü sunacak