Black Shark yeni akıllı saati Watch X-H100'ü tanıttı

Black Shark Watch X-H100 kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesini ölçme, adım sayar ve kalori hesaplması gibi temel sağlık izleme özelliklerine sahip. Tüm bu işlevler giyilebilir cihazlarda artık standart olarak sunuluyor.
Fiyatı da belli oldu
Akıllı saatin gövdesinin yan kısmında 2 megapiksel kamera mevcut. Diğer özelliklerini SIM kart yuvası, GPS ve Wi-Fi bağlantısı olarak sıralayabiliriz. Cihaz telefona ihtiyaç duymadan arama yapmanıza olanak tanıyor.
Black Shark Watch X-H100'de 900 mAh'lik pile yer verilmiş. Tek şarjla 72 saate kadar kullanılabiliyor. Skıllı saat 5 Ağustos'ta Çin'de 97 dolar fiyatla satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.