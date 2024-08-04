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    Black Shark yeni akıllı saati Watch X-H100'ü tanıttı

    Black Shark markası yeni akıllı saatini piyasaya sürdü. Watch X-H100 isimli model büyük ekranı, SIM kart desteği ve uzun pil ömrü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
    Black Shark yeni akıllı saati Watch X-H100'ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli Black Shark markası Watch X-H100 olarak adlandırılan yeni bir akıllı saat tanıttı. Şık tasarımı ile dikkat çeken model 60 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık sunan 1.9 inç boyutunda yuvarlak bir ekrana taşıyor.

    Black Shark Watch X-H100 kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesini ölçme, adım sayar ve kalori hesaplması gibi temel sağlık izleme özelliklerine sahip. Tüm bu işlevler giyilebilir cihazlarda artık standart olarak sunuluyor.

    Black Shark yeni akıllı saati Watch X-H100'ü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Fiyatı da belli oldu

    Akıllı saatin gövdesinin yan kısmında 2 megapiksel kamera mevcut. Diğer özelliklerini SIM kart yuvası, GPS ve Wi-Fi bağlantısı olarak sıralayabiliriz. Cihaz telefona ihtiyaç duymadan arama yapmanıza olanak tanıyor.

    Black Shark yeni akıllı saati Watch X-H100'ü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Black Shark Watch X-H100'de 900 mAh'lik pile yer verilmiş. Tek şarjla 72 saate kadar kullanılabiliyor. Skıllı saat 5 Ağustos'ta Çin'de 97 dolar fiyatla satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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