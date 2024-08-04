2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli Black Shark markası Watch X-H100 olarak adlandırılan yeni bir akıllı saat tanıttı. Şık tasarımı ile dikkat çeken model 60 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık sunan 1.9 inç boyutunda yuvarlak bir ekrana taşıyor.

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Black Shark Watch X-H100 kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesini ölçme, adım sayar ve kalori hesaplması gibi temel sağlık izleme özelliklerine sahip. Tüm bu işlevler giyilebilir cihazlarda artık standart olarak sunuluyor.

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Fiyatı da belli oldu

Akıllı saatin gövdesinin yan kısmında 2 megapiksel kamera mevcut. Diğer özelliklerini SIM kart yuvası, GPS ve Wi-Fi bağlantısı olarak sıralayabiliriz. Cihaz telefona ihtiyaç duymadan arama yapmanıza olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör

Black Shark Watch X-H100'de 900 mAh'lik pile yer verilmiş. Tek şarjla 72 saate kadar kullanılabiliyor. Skıllı saat 5 Ağustos'ta Çin'de 97 dolar fiyatla satışa sunulacak.

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Black Shark yeni akıllı saati Watch X-H100'ü tanıttı