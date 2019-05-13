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Xiaomi E-Kitap okuyucu yolda

Xiaomi'nin yakın zamanda E-kitap okuyucu tanıtacağı tahmin ediliyor. Kindle'ın hüküm sürdüğü E-kitap okuyucu pazarına yeni bir rakip geliyor. Cihaz, firmanın Mijia alt markalarıyla sunulabilir.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,9b
1
12
E-Kitap Okuyucu
Onur Emre Karadağ
Yazar
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E-kitap okuyucu pazarında Kobo, Nook, PocketBook vb. firmalar olsa da rekabetin hayli az olduğunu söyleyebiliriz. Amazon'un Kindle E-kitap okuyucuları tek başına pazarı domine etmeyi başarıyor. Görünen o ki Xiaomi geliştirdiği E-kitap okuyucu ile Amazon'a yeni bir rakip olacak.

Alt markalarla sunulabilir

Bildiğiniz üzere Xiaomi ürün çeşitliliği konusunda oldukça iddialı. Diş fırçasından, elektrikli scootera kadar farklı ürünlere sahip. Bu ürünlerin çoğu direkt olarak Xiaomi ismini kullanmak yerine Mijia, Viomi vb. markalar altında yer alıyor. Yeni E-kitap okuyucu da Xiaomi'nin bu alt markalarından biri ile sunulabilir. Özelikle halihazırda bu tarz ev ürünlerinin yer aldığı Mijia markası öne çıkıyor.
Ortaya çıkan görsellerden tahmin yürütmek gerekirse 8 inç civarı ekran boyutuna sahip okuyucu göreceğiz. Özellikleri ise Kindle cihazlardan çok da farklı olmayacaktır. MediaTek yonga seti, 2 GB'a kadar RAM gibi donanımlar sektör standardı halinde. 
Ayrıca Bkz. "iPhone XR 2 modeline iki yeni renk seçeneği geliyor"
Xiaomi yöneticilerinden Xiao Mu ve Li Chuangqi geçtiğimiz yılın Kasım ayında E-kitap okuyucu geliştirilmesiyle ilgili bazı bilgiler vermişti. Bu yüzden sızıntının doğru olma ihtimali oldukça yüksek. Cihazın en geç önümüzdeki hafta tanıtılacağını dair bilgiler de bulunuyor. Ürünleri uygun fiyat odaklı olan Xiaomi, E-kitap okuyucu pazarını etkileyebilecek mi hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/05/13/xiaomi-to-release-a-kindle-like-e-book-reader-next-week/ Yorum Yaz
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Virtual Reality 3 hf. en beğenilen
ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avustralya ve Almanya Amazon da satışını yaptığı Kindle e-kitap okuyucusunu Türkiye'de satışa çıkarmayan Amazon, kafasını duvarlara vursun.

Diğer bir konu;

Yanında hem telefonunu hem de e-kitap okuyucusunu taşıyan insanlar var ve iki cihaz taşımak özellikle yaz ayında ciddi yük.
-
YotoPhone'un düşüncesi iyiydi fakat başarılı bir ürün ortaya koyamadı. Sektör lideri Amazon Kindle e-kitap okuyucu 6 inch ekrana sahip. YotoPhone 2'nin ikinci ekranı ise 4.7 inch ve kitap okumak için yeterli değil.
-
Bilinen büyük telefon üreticileri 6 - 7 inch arası boyutlarda E-INK ekrana sahip çift ekranlı telefonlar üretirlerse başarılı olmamaları hiç bir neden yok.
-
Piyasadaki e-kitap okuyucuların işlemci ve ram kapasiteleri son derece yetersiz ve bazı modeller kitap sayfalarını değiştirirken bile kasılıyor. e-kitap formatının dışına çıkıp .pdf, gazete, dergi okumaya çalışmak ise facia ile sonuçlanıyor.
-
Büyük telefon üreticilerinin üreteciği e-kitap özellikli çift ekranlı telefonun E-INK ekranı telefonun ortak donanımından güç olacağı için son derece hızlı ve akıcı olacaktır. Telefonlardaki işlemci ve ram kapasitelerini düşündüğümüzde Amazon Kindle falan yanına yaklaşamaz o derece hızlı cihazlar ortaya çıkar.
-
Katlanabilir telefonla uğraşacaklarına e-kitap okuyuculu telefonlara yönelmeleri daha yaratıcı olurdu. Katlanabilir telefon havalı tabi, kitap okumak o kadar havalı değil. Firmalar bunu gayet iyi biliyor.
-
Telefon üreticileri için e-kitap pazarı kurma derdide yok. Google e-kitap mağazasının Amazon dan aşağı kalır yanı yok.
play.google.com/...
-
İşin özü, YotaPhone yerine bilindik büyük markalar 6-7 inch arası E-INK ekranı olan çift ekranlı telefon çıkarsaydılar. Kesinlikle tutardı ve tıpkı kalemli note serisi gibi kendine has piyasası olurdu ve bu konseptin başarılı halini Xiaomi den bekliyordum. Habere bakılırsa o da bu konsepti es geçti gibi.
-
İnsanlar iki cihaz taşımaktan memnun değil. YopoPhone ile olmadı ama arka yüzü e-kitap okuyucu olan telefon konsepti ileride tekrar denenecektir.
ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avustralya ve Almanya Amazon da satışını yaptığıKindlee-kitap okuyucusunu Türkiye'de satışa çıkarmayan Amazon, kafas...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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HatersGonnaHate 3 hf.
Xiaomi yaparsa alınır
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DH Misafiri 3 hf.
espriyi anlamamış, bir de hakaret etmişler. evet aboneler, çok akıllısınız.
laf ediyorsunuz ama gerçekten ne kadar kitap okuyorsunuz?
türkiyede haftada 6 saat kitap okuyormuşuz ancak günde 6 saat...
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XPerience 3 hf.
Türkiye'de Kindle'dan ziyade Kobo'ya önemli bir alternatif olur. Daha fazla teknolojiye ve özelliğe sahip olacağından eminim ama mağaza olarak kendine yer bulması gerek e-kitap konusunda.
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kayamtky 3 hf.
Bir hayalim var; renkli e-ink kitap okuyucu.
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Virtual Reality 3 hf. en beğenilen
ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avustralya ve Almanya Amazon da satışını yaptığı Kindle e-kitap okuyucusunu Türkiye'de satışa çıkarmayan Amazon, kafasını duvarlara vursun.

Diğer bir konu;

Yanında hem telefonunu hem de e-kitap okuyucusunu taşıyan insanlar var ve iki cihaz taşımak özellikle yaz ayında ciddi yük.
-
YotoPhone'un düşüncesi iyiydi fakat başarılı bir ürün ortaya koyamadı. Sektör lideri Amazon Kindle e-kitap okuyucu 6 inch ekrana sahip. YotoPhone 2'nin ikinci ekranı ise 4.7 inch ve kitap okumak için yeterli değil.
-
Bilinen büyük telefon üreticileri 6 - 7 inch arası boyutlarda E-INK ekrana sahip çift ekranlı telefonlar üretirlerse başarılı olmamaları hiç bir neden yok.
-
Piyasadaki e-kitap okuyucuların işlemci ve ram kapasiteleri son derece yetersiz ve bazı modeller kitap sayfalarını değiştirirken bile kasılıyor. e-kitap formatının dışına çıkıp .pdf, gazete, dergi okumaya çalışmak ise facia ile sonuçlanıyor.
-
Büyük telefon üreticilerinin üreteciği e-kitap özellikli çift ekranlı telefonun E-INK ekranı telefonun ortak donanımından güç olacağı için son derece hızlı ve akıcı olacaktır. Telefonlardaki işlemci ve ram kapasitelerini düşündüğümüzde Amazon Kindle falan yanına yaklaşamaz o derece hızlı cihazlar ortaya çıkar.
-
Katlanabilir telefonla uğraşacaklarına e-kitap okuyuculu telefonlara yönelmeleri daha yaratıcı olurdu. Katlanabilir telefon havalı tabi, kitap okumak o kadar havalı değil. Firmalar bunu gayet iyi biliyor.
-
Telefon üreticileri için e-kitap pazarı kurma derdide yok. Google e-kitap mağazasının Amazon dan aşağı kalır yanı yok.
play.google.com/...
-
İşin özü, YotaPhone yerine bilindik büyük markalar 6-7 inch arası E-INK ekranı olan çift ekranlı telefon çıkarsaydılar. Kesinlikle tutardı ve tıpkı kalemli note serisi gibi kendine has piyasası olurdu ve bu konseptin başarılı halini Xiaomi den bekliyordum. Habere bakılırsa o da bu konsepti es geçti gibi.
-
İnsanlar iki cihaz taşımaktan memnun değil. YopoPhone ile olmadı ama arka yüzü e-kitap okuyucu olan telefon konsepti ileride tekrar denenecektir.
1 Yanıt Yanıtla +6
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mahmut716 3 hf. Virtual Reality
ekitap okuyucu pazarı gelişmedi malasef. bi ara calibro getiriyordu
ayrıca, uygun fiyatlı alternatif olarak, aliexpress üzerinden kobo öneririm, 50-60 dolar arası
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DH Misafiri 3 hf.
Sene olmış 2019 insanlar halen kitap okuyor.
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KalemKolik 3 hf. DH Misafiri
Ne okusun?
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-Uzumaki Naruto- 3 hf. DH Misafiri
İnsanın 2019'da ne yapması beklenir?
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If you my star 3 hf. DH Misafiri
Eksiler buradan
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xiaomi, amazon ve
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