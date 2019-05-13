Xiaomi E-Kitap okuyucu yolda

E-kitap okuyucu pazarında Kobo, Nook, PocketBook vb. firmalar olsa da rekabetin hayli az olduğunu söyleyebiliriz. Amazon'un Kindle E-kitap okuyucuları tek başına pazarı domine etmeyi başarıyor. Görünen o ki Xiaomi geliştirdiği E-kitap okuyucu ile Amazon'a yeni bir rakip olacak.

Alt markalarla sunulabilir

Bildiğiniz üzere Xiaomi ürün çeşitliliği konusunda oldukça iddialı. Diş fırçasından, elektrikli scootera kadar farklı ürünlere sahip. Bu ürünlerin çoğu direkt olarak Xiaomi ismini kullanmak yerine Mijia, Viomi vb. markalar altında yer alıyor. Yeni E-kitap okuyucu da Xiaomi'nin bu alt markalarından biri ile sunulabilir. Özelikle halihazırda bu tarz ev ürünlerinin yer aldığı Mijia markası öne çıkıyor.

Ortaya çıkan görsellerden tahmin yürütmek gerekirse 8 inç civarı ekran boyutuna sahip okuyucu göreceğiz. Özellikleri ise Kindle cihazlardan çok da farklı olmayacaktır. MediaTek yonga seti, 2 GB'a kadar RAM gibi donanımlar sektör standardı halinde.

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Xiaomi yöneticilerinden Xiao Mu ve Li Chuangqi geçtiğimiz yılın Kasım ayında E-kitap okuyucu geliştirilmesiyle ilgili bazı bilgiler vermişti. Bu yüzden sızıntının doğru olma ihtimali oldukça yüksek. Cihazın en geç önümüzdeki hafta tanıtılacağını dair bilgiler de bulunuyor. Ürünleri uygun fiyat odaklı olan Xiaomi, E-kitap okuyucu pazarını etkileyebilecek mi hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/05/13/xiaomi-to-release-a-kindle-like-e-book-reader-next-week/