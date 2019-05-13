iPhone XR 2 modeline iki yeni renk seçeneği geliyor

iPhone XR modeli, iPhone XS ve XS Max ile aynı premium malzemelerden yapılmış olmasa da, bu modeli diğerlerinden ayırt edebilmenin bir yolu ise, diğer iPhone modellerine kıyasla daha fazla renk seçeneği sunmasıdır. Eğer siz de renkli bir iPhone modelini tercih ediyorsanız, bu haber sizi ilgilendiriyor.

Mevcut iki renk değiştirilecek

Apple konusunda sağlam kaynaklardan biri olarak gösterilen Mac Otakara'nın yeni bir raporuna göre, iPhone XR 2'ye yeni renk seçenekleri eklenecek. Bu renkler ise Yeşil ve Lavanta olarak belirtilmiş. Ancak bu renklerin Mercan (Coral) ve Mavi seçeneklerinin yerine geçeceği iddia ediliyor.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-37460.html

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Bu renklerin neden değiştirileceği henüzancak gelen haberler Mercan ve Mavi renklerininiçin böyle bir yol izlendiği yönünde. iPhone XR modelindeki renk seçenekleri bazı kullanıcılar içinolabilir ancak şirketin bu kararları alırkengöz önünde bulundurduğu da söylemeden geçmeyelim.