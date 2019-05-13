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iPhone XR 2 modeline iki yeni renk seçeneği geliyor

Ortaya çıkan yeni bir rapordaki bilgilere göre Apple'ın yeni nesil iPhone XR modeline iki yeni renk seçeneği ekleyeceği belirtiliyor. İşte iPhone XR 2'nin yeni renkleri.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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iPhone XR modeli, iPhone XS ve XS Max ile aynı premium malzemelerden yapılmış olmasa da, bu modeli diğerlerinden ayırt edebilmenin bir yolu ise, diğer iPhone modellerine kıyasla daha fazla renk seçeneği sunmasıdır. Eğer siz de renkli bir iPhone modelini tercih ediyorsanız, bu haber sizi ilgilendiriyor.

Mevcut iki renk değiştirilecek

Apple konusunda sağlam kaynaklardan biri olarak gösterilen Mac Otakara'nın yeni bir raporuna göre, iPhone XR 2'ye yeni renk seçenekleri eklenecek. Bu renkler ise Yeşil ve Lavanta olarak belirtilmiş. Ancak bu renklerin Mercan (Coral) ve Mavi seçeneklerinin yerine geçeceği iddia ediliyor.
Bu renklerin neden değiştirileceği henüz belli değil ancak gelen haberler Mercan ve Mavi renklerinin çok fazla satılmadığı için böyle bir yol izlendiği yönünde. iPhone XR modelindeki renk seçenekleri bazı kullanıcılar için önemsiz olabilir ancak şirketin bu kararları alırken Çin pazarını göz önünde bulundurduğu da söylemeden geçmeyelim.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-37460.html Yorum Yaz
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huseyincarnege 3 hf. en beğenilen
ekran çözünürlüğüde yenilenecekmi :) 7bintl 720p ekranlı telefon satıyolarda :)
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expressimo 3 hf.
Steve dçneminde tersine ekranlar yüksek çözünürlüklüydü dikkat edin ip4 4s zamanında en yüksek çözünürlük Apple daydı . Adeta 4k ekranlı macbook pro retina tribindeki herifler ucuz laptop triplere girdiler. Tamam 720p yetiyor doğru,j7 deki 720p bile s3 bile hala çok canlı ama parası bu değil.
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olağan_şüpheli 3 hf.
Samsung s7 de 2k ekran var ama ben hep 720p kullanıyorum. Aradaki farkı anlamıyorum . İphone xr ın ekranını da gördüm gayet güzel. O fiyatı hakediyor mu derseniz tabiki hayır.
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catik 3 hf.
xr var bende. dogru o foyati verdim... ekran çözünürlüğü ile dalga gecenler bir kulansin ... benim gozum ayirt edemiyor bu ekrandan daha iyisi ile baktiginizda göz farki algilamiyor
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canmania 3 hf. catik
Steve reyizin askerleriyiz
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xml-arif 3 hf.
keşke renk değiştirmeyle bitse her şey.
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huseyincarnege 3 hf. en beğenilen
ekran çözünürlüğüde yenilenecekmi :) 7bintl 720p ekranlı telefon satıyolarda :)
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Blackrz 3 hf. huseyincarnege
Yenilemezler xr alanların tesellileri çok zaten 😂
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Ultratopkek 3 hf. yeni yorumcu huseyincarnege
Telefon ekranı için 720P yeter de artar bile. Ki XR 720P değil.
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