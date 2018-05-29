Xiaomi Mi 8’in Animoji özelliğinin videosu yayınlandı

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Yılın merakla beklenen telefonlarından Xiaomi Mi 8’in tanıtımına sadece iki gün kaldı. 31 Mayıs tarihinde sergilenecek Xiaomi Mi 8’de tıpkı iOS’in Animoji özelliğine benzer bir özellik bulunacak.

Face ID benzeri bir yüz tarama teknolojisine sahip olacak Xiaomi Mi 8, kullanıcının yüz hareketlerini emojilere aktaracak. Emojilerin görünümü ve hareketlerin tespiti açısından Apple’ın Animoji özelliğine benziyor.

Samsung benzer özelliği Galaxy S9 ile birlikte AR Emoji adıyla hayatımıza sokmuştu ancak hareketlerin doğruluğunun yetersiz olması ve maskelerin emojiden daha çok Snapchat’in Bitmoji’sine benzemesi ile Animoji’den ayrışmıştı.

Xiaomi’nin Animoji benzeri özelliğinin isminin ne olacağı bilinmiyor. Tanıtım videosunda 4 farklı emoji görüyoruz. Bu emojiler reklamın sonuna kadar ezgisel bir şekilde Mi notasını seslendiriyor. Videonun sonunda “Mi 8’in çıkışına üç gün kaldı” yazıyor. Xiaomi Mi 8, 31 Mayıs’ta tanıtılacak.