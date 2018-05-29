Xiaomi Mi 8’in Animoji özelliğinin videosu yayınlandı

Yılın merakla beklenen telefonlarından Xiaomi Mi 8’in tanıtımına sadece iki gün kaldı. 31 Mayıs tarihinde sergilenecek Xiaomi Mi 8’de tıpkı iOS’in Animoji özelliğine benzer bir özellik bulunacak.
Face ID benzeri bir yüz tarama teknolojisine sahip olacak Xiaomi Mi 8, kullanıcının yüz hareketlerini emojilere aktaracak. Emojilerin görünümü ve hareketlerin tespiti açısından Apple’ın Animoji özelliğine benziyor.
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Samsung benzer özelliği Galaxy S9 ile birlikte AR Emoji adıyla hayatımıza sokmuştu ancak hareketlerin doğruluğunun yetersiz olması ve maskelerin emojiden daha çok Snapchat’in Bitmoji’sine benzemesi ile Animoji’den ayrışmıştı.
Xiaomi’nin Animoji benzeri özelliğinin isminin ne olacağı bilinmiyor. Tanıtım videosunda 4 farklı emoji görüyoruz. Bu emojiler reklamın sonuna kadar ezgisel bir şekilde Mi notasını seslendiriyor. Videonun sonunda “Mi 8’in çıkışına üç gün kaldı” yazıyor. Xiaomi Mi 8, 31 Mayıs’ta tanıtılacak.
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Gerci Sony lerdeki 3D Creator olayi espiriis bambaska . Nesneleri cansiz canli sabit durmak sarti ile etrafinda donerek 3D modellemesi haritasini cikartiyor. Bu teknoloji yillardir var . Bu sekilde 3D yazicilardan da ciktisi alinabiliyor ...
Iphone X teki kullanilan teknoloji TrueDepth de ilk Microsoft Kintect ile yillar once hepsinden once baslatmisti sonra V2 cikartti .
Xiaomi sanirim yapacaksan Iphone X teki gibi donanimsal sensorler ile yapmis.
Samsung lardaki mevcut sensorler zaten S8 Note7 Note8 vs de vardi ama yazilimsal olmasi sebebiyle ne hikmetse Note8 ve S8 lere vermedi ... Eksik sensorler yetersizlik digemezler gerci ;)
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