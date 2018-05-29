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Xiaomi Mi 8’in Animoji özelliğinin videosu yayınlandı

Xiaomi Mi 8'in tanımına az bir süre kala özellikleri bir bir ortaya çıkıyor. iPhone X'teki Animoji özelliğine benzeyen bir özelliğin görüntüleri yayınlandı. İşte video:
12 ay
7,1b
1
16
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xiaomi Mi 8’in Animoji özelliğinin videosu yayınlandı
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Yılın merakla beklenen telefonlarından Xiaomi Mi 8’in tanıtımına sadece iki gün kaldı. 31 Mayıs tarihinde sergilenecek Xiaomi Mi 8’de tıpkı iOS’in Animoji özelliğine benzer bir özellik bulunacak.

Face ID benzeri bir yüz tarama teknolojisine sahip olacak Xiaomi Mi 8, kullanıcının yüz hareketlerini emojilere aktaracak. Emojilerin görünümü ve hareketlerin tespiti açısından Apple’ın Animoji özelliğine benziyor.

Samsung benzer özelliği Galaxy S9 ile birlikte AR Emoji adıyla hayatımıza sokmuştu ancak hareketlerin doğruluğunun yetersiz olması ve maskelerin emojiden daha çok Snapchat’in Bitmoji’sine benzemesi ile Animoji’den ayrışmıştı.

Xiaomi’nin Animoji benzeri özelliğinin isminin ne olacağı bilinmiyor. Tanıtım videosunda 4 farklı emoji görüyoruz. Bu emojiler reklamın sonuna kadar ezgisel bir şekilde Mi notasını seslendiriyor. Videonun sonunda “Mi 8’in çıkışına üç gün kaldı” yazıyor. Xiaomi Mi 8, 31 Mayıs’ta tanıtılacak.


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Kefelon 12 ay en beğenilen
Çalıyor ama düzgün çalıyor
diyerek kendimi kandırmayı tercih ediyorum
En azından Samsung'un yaptığı gibi eline yüzüne bulaştırmamış. Direk bire bir copy paste yapmayı başarmış Xiaomi
Çalıyor ama düzgün çalıyordiyerek kendimi kandırmayı tercih ediyorumEn azından Samsung'un yaptığı gibi eline yüzüne bulaştırmamış. Dire...
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Bay Robot 12 ay
Android yerine iOS’da koysunlar tam olsun.
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Mars Portakalı 12 ay
Apple'a laf atan tüm firmalar, yavaş yavaş onu kopyalıyor ahahha :D
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bestzedDH 12 ay
Arkadaslar ciktiktan sonra ve yazin sonunda ne kadar olur fiyatlari? Yurtdisinda dolar bazinda soruyorum garantili almayacagim yurtdisindan garantisiz alacagim yurtdisi fiyatini soruyorum yani
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freedom77 12 ay
Apple sıçsa hemen sıçacaklar
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esmerbuyucu 12 ay
Kopyalamadıkları bir bu kalmıştı bu da oldu, şaşırmadık. Animoji ile aşık atamaz, Asus'un Zenimoji'si bile bundan iyi duruyor. Çok basit bir tasarım yapmış Şayomi. Animoji çıkalı yıl oldu, kopyalamakta bile geç kaldılar, vah vah.
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smsmart 12 ay
Sony Xperia Xz Premium, Xz1 ve Xz2 3D Creator özelliğiyle hepsine kafa atıyor zaten :)
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smart1978 12 ay smsmart
Sony deki icin once kafa 360 derece taranmasi gerekiyor.
Gerci Sony lerdeki 3D Creator olayi espiriis bambaska . Nesneleri cansiz canli sabit durmak sarti ile etrafinda donerek 3D modellemesi haritasini cikartiyor. Bu teknoloji yillardir var . Bu sekilde 3D yazicilardan da ciktisi alinabiliyor ...
Iphone X teki kullanilan teknoloji TrueDepth de ilk Microsoft Kintect ile yillar once hepsinden once baslatmisti sonra V2 cikartti .
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mlhkhy 12 ay
Samsung AR emojisi bitmojiye bin basar öyle anlatılmış ki bitmojiyi daha iyi sanırsın. Bitmojide de çeşit var ama benzemeyen bir avatar oluşturuyorsun. Ama Ar emoji sana benziyor. ha bana benzemedi diyen insanlar da var ama tecrübem benim avatar bana çok benzedi. bitmojiyi de denedim alakası yok.
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ztalan 12 ay
Demek ki o kadar para verip x almaya gerek yokmuş
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Kefelon 12 ay en beğenilen
Çalıyor ama düzgün çalıyor
diyerek kendimi kandırmayı tercih ediyorum
En azından Samsung'un yaptığı gibi eline yüzüne bulaştırmamış. Direk bire bir copy paste yapmayı başarmış Xiaomi
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haktan24 12 ay
evet ıphone x den kopyalanmıs olabilir ancak suan bu özellik sadece ıphone x ve xiaomi mi 8 de olacak gibi gözüküyor donanımsal olarak buda bebce taklit bile olsa takdire şayan iyiki varsıan xiaomi
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smart1978 12 ay
Samsung S9 ve S9 Plus larda bunu beceremedi ... 3D kamera sensorleri yok ki ...
Xiaomi sanirim yapacaksan Iphone X teki gibi donanimsal sensorler ile yapmis.
Samsung lardaki mevcut sensorler zaten S8 Note7 Note8 vs de vardi ama yazilimsal olmasi sebebiyle ne hikmetse Note8 ve S8 lere vermedi ... Eksik sensorler yetersizlik digemezler gerci ;)
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badcrow 12 ay smart1978
hocam aslında bu samsung yine aceleci davranmasıymış daha önceden bir haberde okumuştum ar emojinin oluşturulmasında loom.ai yardımı varmış ve röportaj yapmışlar normalde saglıklı düzgün bir ar emojinin oluşması 7 dk civarı lazımmış ama samsung işi aceleye getirtip 5 saniyede yapmış ve bunun örnekleri sitelerinde var
9to5google.com/...
demo.loomai.com/...
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