Xiaomi Mi 8’in DxOMark puanı ve kamera özellikleri analizi

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Yılın en merakla beklenen telefonu Xiaomi Mi 8 bugün tanıtıldı. Çentikli tasarımı, ekrandan parmak izi okuma teknolojisi ve 3D yüz tanıma sensörü ile dikkat çeken telefonun kamera yetenekleri de ilgi çekici.



Kamera test laboratuvarı DxOMark, Xiaomi Mi 8’i detaylı bir teste soktu ve diğer telefonlar ile karşılaştırdı. Telefon, DxOmark testinden 99 puan aldı. Bu puan ile akıllı telefonlar arasında Galaxy S9+ ile birlikte dördüncü sırayı paylaşıyor. Genel puanı 99 olan telefonun fotoğrafçılık puanı 105, video puanı ise 88.

Xiaomi Mi 8’de 12MP+12MP çözünürlüğünde SONY IMX363 sensörlerden oluşan çift arka kamera dizilimi kullanılıyor. Bu kameralardan birisi geniş açılı, diğeri telefoto çekim yeteneğine sahip. Ana kamera 1/2.55 inç sensör büyüklüğüne, 1.4µm piksel büyüklüğüne ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. İkincil arka kamera ise 1/3.4 inç sensör büyüklüğüne, 1.0µm piksel büyüklüğüne ve f/2.4 diyafram açıklığı ile donatılıyor. Ana kamera 4 eksenli optik görüntü sabitleme yeteneğini barındırırken ikincil kamerada OIS bulunmuyor. Kâğıt üzerinde baktığımızda teknik özellikleri bakımından Xiaomi Mi MIX 2S ile benzer özellikleri taşıyor.

Xiaomi Mi 8’in ön kamerası 20 MP çözünürlüğünde çekim yapabiliyor. Xiaomi Mi MIX 2S ve Xiaomi Mi 6’ya göre ön kamerada önemli bir gelişim söz konusu.





Telefonun kamerası yapay zekâ ile destekleniyor. Çekim modları sahneye göre otomatik olarak tespit ediliyor ve kullanıcıya tavsiyede bulunuluyor.

DxOMark’ın fotoğraf çekim yorumları

DxOMark’a göre Xiaomi Mi 8 olumlu olarak fotoğraf çekimlerinde doğru pozlama yapıyor ve geniş dinamik aralığında görüntüler yakalıyor. Renkler zengin ve canlı. Beyaz dengesini doğru ayarlayabiliyor. Hızlı ve doğru otofokus yapıyor. Çok düşük ışık seviyesi dışındaki çekimlerde noise şiddeti düşük. Bokeh efektli çekimler pürüzsüz ve çekici.

Olumsuz olarak parlak ışıklarda bile ince detaylarda kayıp gözlemleniyor. Purple fringing olarak bilinen kontrastı yüksek fotoğraflardaki mor renk sorunu zaman zaman gözlerden kaçmıyor. Bazen otofokus yavaş kalıyor. Az da olsa beyaz dengesi hataları gözlemleniyor. Bokeh modunda zaman zaman derinlik hataları meydana geliyor.

DxOMark’ın video çekim yorumları

Otofokus hızlı ve doğru. Nesne takibi başarılı. Dinamik alan geniş. Renkler canlı ve hoş. Genellikle noise şiddeti düşük. Pozlama ve beyaz dengesinde hafif hatalar var. Bazı aydınlatma koşullarında detay kaybı yaşanıyor. Farklı sahnelerde farklı netlikte çekim yapıyor. Resimlerin zaman damgasında ara sıra hatalı bilgi basabiliyor.

Xiaomi Mi 8’in çekimlerine baktığımızda başarılı olduğunu görüyoruz. Video çekiminde tepe modellerin gerisinde kalsa da fotoğraf çekimi yeteneği ile DxOMark’a göre iPhone X, Galaxy S9+ ve Google Pixel 2’yi geride bırakıyor.