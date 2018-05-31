Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi 8’in DxOMark puanı ve kamera özellikleri analizi

Kamera test laboratuvarı DxOMark, Xiaomi Mi 8'i detaylı teste soktu. Xiaomi Mi 8 kamera özellikleri ile bu testten aldığı fotoğraf çekim puanıyla iPhone X ve Galaxy S9+'ı geride bıraktı.
11 ay
13b
1
3
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Xiaomi Mi 8’in DxOMark puanı ve kamera özellikleri analizi
Tam Boyutta Gör

Yılın en merakla beklenen telefonu Xiaomi Mi 8 bugün tanıtıldı. Çentikli tasarımı, ekrandan parmak izi okuma teknolojisi ve 3D yüz tanıma sensörü ile dikkat çeken telefonun kamera yetenekleri de ilgi çekici.


Kamera test laboratuvarı DxOMark, Xiaomi Mi 8’i detaylı bir teste soktu ve diğer telefonlar ile karşılaştırdı. Telefon, DxOmark testinden 99 puan aldı. Bu puan ile akıllı telefonlar arasında Galaxy S9+ ile birlikte dördüncü sırayı paylaşıyor. Genel puanı 99 olan telefonun fotoğrafçılık puanı 105, video puanı ise 88.


Xiaomi Mi 8’de 12MP+12MP çözünürlüğünde SONY IMX363 sensörlerden oluşan çift arka kamera dizilimi kullanılıyor. Bu kameralardan birisi geniş açılı, diğeri telefoto çekim yeteneğine sahip. Ana kamera 1/2.55 inç sensör büyüklüğüne, 1.4µm piksel büyüklüğüne ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. İkincil arka kamera ise 1/3.4 inç sensör büyüklüğüne, 1.0µm piksel büyüklüğüne ve f/2.4 diyafram açıklığı ile donatılıyor. Ana kamera 4 eksenli optik görüntü sabitleme yeteneğini barındırırken ikincil kamerada OIS bulunmuyor. Kâğıt üzerinde baktığımızda teknik özellikleri bakımından Xiaomi Mi MIX 2S ile benzer özellikleri taşıyor.

Xiaomi Mi 8’in ön kamerası 20 MP çözünürlüğünde çekim yapabiliyor. Xiaomi Mi MIX 2S ve Xiaomi Mi 6’ya göre ön kamerada önemli bir gelişim söz konusu.


Telefonun kamerası yapay zekâ ile destekleniyor. Çekim modları sahneye göre otomatik olarak tespit ediliyor ve kullanıcıya tavsiyede bulunuluyor.

DxOMark’ın fotoğraf çekim yorumları

DxOMark’a göre Xiaomi Mi 8 olumlu olarak fotoğraf çekimlerinde doğru pozlama yapıyor ve geniş dinamik aralığında görüntüler yakalıyor. Renkler zengin ve canlı. Beyaz dengesini doğru ayarlayabiliyor. Hızlı ve doğru otofokus yapıyor. Çok düşük ışık seviyesi dışındaki çekimlerde noise şiddeti düşük. Bokeh efektli çekimler pürüzsüz ve çekici.

Olumsuz olarak parlak ışıklarda bile ince detaylarda kayıp gözlemleniyor. Purple fringing olarak bilinen kontrastı yüksek fotoğraflardaki mor renk sorunu zaman zaman gözlerden kaçmıyor. Bazen otofokus yavaş kalıyor. Az da olsa beyaz dengesi hataları gözlemleniyor. Bokeh modunda zaman zaman derinlik hataları meydana geliyor.

DxOMark’ın video çekim yorumları

Otofokus hızlı ve doğru. Nesne takibi başarılı. Dinamik alan geniş. Renkler canlı ve hoş. Genellikle noise şiddeti düşük. Pozlama ve beyaz dengesinde hafif hatalar var. Bazı aydınlatma koşullarında detay kaybı yaşanıyor. Farklı sahnelerde farklı netlikte çekim yapıyor. Resimlerin zaman damgasında ara sıra hatalı bilgi basabiliyor.

Xiaomi Mi 8’in çekimlerine baktığımızda başarılı olduğunu görüyoruz. Video çekiminde tepe modellerin gerisinde kalsa da fotoğraf çekimi yeteneği ile DxOMark’a göre iPhone X, Galaxy S9+ ve Google Pixel 2’yi geride bırakıyor.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ErrorVerenHesapMakinası 11 ay en beğenilen
Neden yanlış olsun 7 bin liralık telefonu geçmesi başarıdır.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Angel of the Lord 11 ay
İncelemelerde gördüğüm kadarıyla video ve mikrofon konusunda hep bir sorunu var Xiaomi'nin. Neden bilmiyorum. Ya ois düzgün çalışmıyor ya da videolarda ses tuhaf çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErrorVerenHesapMakinası 11 ay en beğenilen
Neden yanlış olsun 7 bin liralık telefonu geçmesi başarıdır.
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 11 ay
FP oranına göre çekim gayet başarılı 7.000 liralık telefon ile yarıştırılması bence yanlış. fiyatının karşılığındaki rakipleri ile yarıştırılmalı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Audi RS3, elektrikli motorla 1180 beygirlik canavara dönüştü 11 ay VK’nin sahibi Mail.Ru, Türkiye pazarına girmek için Turkcell ile görüşmelere başladı 11 ay Toyota RAV4 dizel versiyonunun üretimine son verildi 11 ay Huawei Watch 2 2018 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Nvidia Turing ekran kartları ne zaman tanıtılacak? 11 ay Türk mühendislerden melez İHA 11 ay Asus’dan ödüllü mini PC modelleri 11 ay 2019 Hyundai Ioniq, ses tanıma teknolojisiyle satışa çıkacak 11 ay Asus'un ROG markalı oyuncu telefonunun özellikleri sızdırıldı 11 ay Bittrex, dolar ile kripto para ticaretine izin verecek 11 ay Xiaomi, Mi VR Standalone isimli bağımsız sanal gerçeklik başlığını tanıttı 11 ay En güçlü grafik hızlandırıcı şimdi daha hızlı 11 ay Lenovo Z5'in yeni görseli, renk geçişli bir arka panele sahip olacağını gösteriyor 11 ay Dünyanın ilk 3D baskı insan korneası geliştirildi 11 ay Xiaomi, sadece 11.4 mm kalınlığında 75 inçlik Mi TV 4'ü duyurdu 11 ay Tesla Model 3'ten tek şarjla 965 km'lik menzil rekoru 11 ay BTCTurk, 7/24 canlı destek hizmetini kullanıma sundu 11 ay Google'dan komşuluk uygulaması Neighbourly 11 ay Telegram CEO'su açıkladı: Apple uygulama güncellemelerimizi engelliyor 11 ay Xiaomi Mi8 hakkında her şey: Amiral gemisi katili 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 8’in DxOMark puanı ve kamera özellikleri analizi Sonraki Microsoft, Google'ı geçerek dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu 11 ay Jaguar Land Rover, sürücüsüz araçlara off-road yeteneği kazandıracak 11 ay Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat ile boşanma davası açılabilecek 11 ay Elektrikli araç sayısı dünya genelinde 3 milyonu aştı 11 ay Xiaomi yapay zeka odaklı MIUI 10 arayüzünü resmen duyurdu 11 ay Uber sürücüsüz araç teknolojisi için Waymo ile görüşüyor 11 ay ABD'li sanatçı, Google Asistan'a silahla atış yapmayı öğretti(video) 11 ay Facebook'tan yeşil enerjiye geçme yolunda dev adım 11 ay Audi'nin elektrikli SUV modeli E-Tron'da sanal yan aynalar bulunacak 11 ay Xiaomi Mi Band 3 tanıtıldı! Ekranı büyüdü, tasarımı yenilendi 11 ay Xiaomi Mi 8 SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Xiaomi Mi 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Estonyalı araç çağırma hizmeti Taxify 1 milyar dolar değere ulaştı 11 ay LG'den çentiksiz amiral gemisi: LG V35 ThinQ resmen tanıtıldı 11 ay Organik güneş pillerinde verimlilik rekoru kırıldı 11 ay Bilim insanları hızlı şarj için yeni bir yöntem keşfetti 11 ay HMD Global açıkladı: Nokia telefonların hepsi Androd P güncellemesi alacak 11 ay Microsoft, Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne adres çubuğu ekledi 11 ay Star Citizen için 27000$ değerinde DLC paketi 11 ay Tesla Model S, özel yapım olarak station wagon'a dönüştürüldü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim