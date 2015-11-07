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Xiaomi Mi Band 1S resmiyet kazandı

Xiaomi'nin beğenilen fitness takip bilekliği Mi Band, yeni modeli ile daha gelişmiş olarak karşımıza çıktı. Ülkemizde de takip edilen bilekliğin detayları yazımızda.
3 yıl
5,1b
1
17
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Band 1S resmiyet kazandı



Xiaomi'nin giyilebilir cihaz pazarının önemli oyuncularından biri olmasını sağlayan ve yaklaşık 6 milyon dolayında satış yapan Mi Band fitness takip bilekliği, devam modeli ile yeniden görücüye çıkıyor. Yeni model Mi Band 1S adını taşıyor. 

Üzerinde herhangi bir ekran bulunmayan Mi Band 1S modeli kalp atışlarını ve uyku kalitesini takip edebiliyor. Kalp atış ölçümü konusu seriye yeni eklendi ve sınıfında zaten iyi olan Mi Band 1S'in daha iyi hale gelmesini sağlayacak. Yine eskiden olduğu gibi atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe ölçülüyor ve istatistikler olarak kullanıcılara sunuluyor. Tasarım konusunda önceki modelden herhangi bir fark görünmüyor. 

Mi Band 1S ile Xiaomi akıllı telefonunuzun ekran kilidini Bluetooth üzerinden açabiliyorsunuz ve gelen çağrıları titreşimli bildirim olarak alabiliyorsunuz. Üzerindeli LED bildirimler kayışa uygun renklere sahip ve batarya durumunu gösterebiliyor. IP67 sertifikası ile 1 metre derinliğe kadar 30 dakika süreyle çalışabilen cihaz 5.5 gram ağırlığında. 

Cihazda 45mAh gücünde bir batarya yer alıyor ve bekleme modunda bir aya kadar kullanım süresi sunuyor. Bu kadar fazla özelliği 15$ gibi şaşırtıcı bir rakama sunan Xiaomi Mi Band 1S, önceki versiyonun satış rekorunu geride bırakabilir zira nabız ölçümü özelliği cihazın çekiciliğini bir kat artırmış durumda. 

Xiaomi Mi Band 1S modeli 11 Kasım itibariyle Çin'de satışa sunulacak. Ülkede bekarlar günü olarak kabul edilen 11 Kasım'da çeşitli indirimler yapılıyor ve alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Xiaomi bu açıdan rekor satışlara imza atabilir. Ülkemizde ilk versiyonu paralel kanallardan 70TL civarında edinebilmek mümkündü. Yeni model yine aynı yollardan bu rakamın biraz daha üzerinde piyasada olacaktır.  

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DubSteq 3 yıl en beğenilen
Sırf kalp atış sensörü yok diye almamıştım mi band. Şimdi almayanı döverler. Türkiye'ye paralel maralel geldiği gibi alıcam. Spor yapanlar için resmen bulunmaz nimet olmuş.
Sırf kalp atış sensörü yok diye almamıştım mi band. Şimdi almayanı döverler. Türkiye'ye paralel maralel geldiği gibi alıcam. Spor yapanlar için resmen bulunmaz ...
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interwap 3 yıl
21 dolara önsiparişte. 19 kasımdan itibaren satılıyor.
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Kefelon 3 yıl
Saati göstermemesi büyük eksiklik, sadece kalp atış sensörü var diye yeni modele geçmem. (15 dolar olsa bile) Hani saatede telefondan veya başka bir yerden bak diyecek arkadaşlar olacaktır ama saatide göstermeyince insan ilk hevesini attıktan sonra pek takmıyor koluna... Umarım 50 doları geçmeyecek şekilde güzel bir akıllı saat çıkarda Xiaomi onu alırız artık. Bence 1S'de bunu kanıtlayacak nitelikte. Bilerek fazla yenilik yapılmamış cihazda büyük heyecanı Mi Watch'a saklıyorlar sanırsam.
Umarım ülkemizede artık girerlerde (Bir ara Hepsiburada ile ortaklaşa bir şeyler yapacakları dedikodusu vardı.) Saçma paralel kanallardan pahalıya almaya çalışmayız...
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A.Nadir 3 yıl
Miband aktif olarak kullanıyordum. Saati gösteren model gelir diye bekliyorduk pek bir farkı yok yeni ürünün. Farklı modeller için takipteyiz
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ankasr13e 3 yıl
Eski (su anda bulunan) versiyonuna sahibim ve uyku kalitesini halihazirda takip ediyor. Yanlis yazilmis. Tek yeni eklenen özellik kalp sensörü. Buna saati gosteren ufak bir panel eklemedikce gercekten bir sure sonra koseye atiliyor.
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kadirirdem 3 yıl
fiyatı güzelmiş maxımum 50-55 tl eder...
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DubSteq 3 yıl en beğenilen
Sırf kalp atış sensörü yok diye almamıştım mi band. Şimdi almayanı döverler. Türkiye'ye paralel maralel geldiği gibi alıcam. Spor yapanlar için resmen bulunmaz nimet olmuş.
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interwap 3 yıl
Tek telefon ile iki bileklik kargaşa olmadan kullanılıyor mu?
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trkarapanda123asd 3 yıl
Evet yeni bir rekor geliyor
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Patren 3 yıl
15 dolar gayet ucuz
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UltimateEchelon 3 yıl
Dolar üzerinden almayı düşünüyorum 15$ 40-45 lira ediyor.Türkiye'de 70 den aşağı satan yok
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kımyasal 3 yıl
Sol kolda Otomatik saat,sağ kola bundan sırıtmaz herhalde.
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