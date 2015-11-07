Xiaomi Mi Band 1S resmiyet kazandı









Xiaomi'nin giyilebilir cihaz pazarının önemli oyuncularından biri olmasını sağlayan ve yaklaşık 6 milyon dolayında satış yapan Mi Band fitness takip bilekliği, devam modeli ile yeniden görücüye çıkıyor. Yeni model Mi Band 1S adını taşıyor.





Üzerinde herhangi bir ekran bulunmayan Mi Band 1S modeli kalp atışlarını ve uyku kalitesini takip edebiliyor. Kalp atış ölçümü konusu seriye yeni eklendi ve sınıfında zaten iyi olan Mi Band 1S'in daha iyi hale gelmesini sağlayacak. Yine eskiden olduğu gibi atılan adım, yakılan kalori, gidilen mesafe ölçülüyor ve istatistikler olarak kullanıcılara sunuluyor. Tasarım konusunda önceki modelden herhangi bir fark görünmüyor.





Mi Band 1S ile Xiaomi akıllı telefonunuzun ekran kilidini Bluetooth üzerinden açabiliyorsunuz ve gelen çağrıları titreşimli bildirim olarak alabiliyorsunuz. Üzerindeli LED bildirimler kayışa uygun renklere sahip ve batarya durumunu gösterebiliyor. IP67 sertifikası ile 1 metre derinliğe kadar 30 dakika süreyle çalışabilen cihaz 5.5 gram ağırlığında.





Cihazda 45mAh gücünde bir batarya yer alıyor ve bekleme modunda bir aya kadar kullanım süresi sunuyor. Bu kadar fazla özelliği 15$ gibi şaşırtıcı bir rakama sunan Xiaomi Mi Band 1S, önceki versiyonun satış rekorunu geride bırakabilir zira nabız ölçümü özelliği cihazın çekiciliğini bir kat artırmış durumda.





Xiaomi Mi Band 1S modeli 11 Kasım itibariyle Çin'de satışa sunulacak. Ülkede bekarlar günü olarak kabul edilen 11 Kasım'da çeşitli indirimler yapılıyor ve alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Xiaomi bu açıdan rekor satışlara imza atabilir. Ülkemizde ilk versiyonu paralel kanallardan 70TL civarında edinebilmek mümkündü. Yeni model yine aynı yollardan bu rakamın biraz daha üzerinde piyasada olacaktır.