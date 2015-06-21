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Xiaomi Mi Band 2 dokunmatik bir ekran taşıyabilir

3 yıl
3b
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9
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Band 2 dokunmatik bir ekran taşıyabilir

1 yıl gibi bir zaman içerisinde 6 milyon satış rakamına ulaşan ve Xiaomi'nin en çok satan ürünlerinden birisi olma ünvanını kazanan Xiaomi Mi Band, bu yıl bir devam modeliyle yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 

İlk neslin üzerine geliştirmeler sağlayacağı tahmin edilen Mi Band 2 ile ilgili bir görsel internete sızdırıldı. Görsele göre yeni üründe dokunmatik bir ekran yer alacak. Bilindiği gibi Mi Band herhangi bir ekran barındırmıyor ve bu bakımdan 12$ gibi rekabetçi bir fiyattan pazara sunulmuştu.

Dokunmatik ekranı sayesinde kullanıcıların fitness bilgilerini buradan takip edebileceği ve akıllı telefonlarına ihtiyaç duymayacağı belirtiliyor. Önceki modelde fitness bilgileri için sık sık telefon ekranına bakmanız gerekiyordu. 

Dokunmatik ekranın yanında Mi Band 2 modelinin bir de NFC yongası taşıyacağı ve çevredeki diğer Mi Band 2 modellerine NFC üzerinden bağlanabileceği ifade ediliyor. Ancak bu geliştirmeler nedeniyle Mi Band 2 modelinin maliyetinin artacağı ve 40$-50$ seviyesine çıkabileceği düşünülüyor.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-Band-2-render-surfaces-showing-off-a-new-touchscreen_id70663 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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ICromwelleI 3 yıl
O fiyattan çıkarsa iş yapmaz ama avantajlı olmasının yanı bileklik üzerinden her şeyi yapabilme.
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swat882 3 yıl
25 dolara iş görür, gerisi yalan
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wolf silver 3 yıl
Her firma gibi xaomi de yükselince sapıtıyor.Önceleri her şirket tanınmak için f/p ürünleri sunar sonra sapıtır.(ülkemizdeki örneği General Mobile) ..Ekran o kadar mı fark eder?
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interwap 3 yıl
$12 dan $40 a çıkarsa yaş.
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emre1393 3 yıl
Miband satışı zaten devam edecektir, ekranlı modelin pahalı şekilde çıkmasi bekleniyor ama ucuz Miband satışı devam edecektir, hangisini isterseniz onu alın.
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0MG90 3 yıl
Ucuz olmazsa zor satar
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matmuhendisi 3 yıl
zeaplus band
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WB 3 yıl
Tipi cok "ucuz"
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1BilimAdamı 3 yıl
MiBand'ın çok satmasının sebebi fiyatı ve markasıydı.
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