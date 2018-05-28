Xiaomi Mi Band 3, Perşembe günü tanıtılacak

Son dönemin gözde markalarından Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 3'ü 31 Mayıs Perşembe günü resmi olarak tanıtacağını duyurdu. Merakla beklenen bu önemli gelişme şirketin CEO'su Lei Jun'dan geldi. Jun ayrıca oyuncu telefonu Black Shark'ın lansmanında, Xiaomi Mi Band 3'ün kolunda olduğunu doğruladı.

Xiaomi Mi Band 3, 31 Mayıs'ta tanıtılacak

Xiaomi Mi Band 3'ü iki-üç ay boyunca test ettiğini belirten Lei Jun, yeni akıllı bilekliğin önceki versiyonlara göre çok daha iyi olduğunu ifade etti. Selefine benzer 2.5D kavisli bir ekrana sahip olması beklenen giyilebilir cihazın fiyatıyla ilgili henüz netleşmiş bir bilgi yok.

Akıllı bileklik Xiaomi Mi Band 3'de fiziksel düğme yer almazken,cihaz Bluetooth 4.2 ve NFC desteği ile geliyor. Ayrıca Mi Band 3'ün IP67 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına da sahip olduğunu belirtelim. Cihazla ilgili en detaylı bilgileri ise 31 Mayıs'taki lansman etkinliğinde öğrenebileceğiz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_band_3_to_be_officially_unveiled_this_week-news-31310.php