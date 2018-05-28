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Xiaomi Mi Band 3, Perşembe günü tanıtılacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliğinin tanıtım günü belli oldu. Şirket, Xiaomi Mi Band 3'ün tanıtımını, 31 Mayıs Perşembe günü yapacağını açıkladı. Gelişmenin detayları haberimizde.
12 ay
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5
Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son dönemin gözde markalarından Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 3'ü 31 Mayıs Perşembe günü resmi olarak tanıtacağını duyurdu. Merakla beklenen bu önemli gelişme şirketin CEO'su Lei Jun'dan geldi. Jun ayrıca oyuncu telefonu Black Shark'ın lansmanında, Xiaomi Mi Band 3'ün kolunda olduğunu doğruladı.

Xiaomi Mi Band 3, 31 Mayıs'ta tanıtılacak

Xiaomi Mi Band 3'ü iki-üç ay boyunca test ettiğini belirten Lei Jun, yeni akıllı bilekliğin önceki versiyonlara göre çok daha iyi olduğunu ifade etti. Selefine benzer 2.5D kavisli bir ekrana sahip olması beklenen giyilebilir cihazın fiyatıyla ilgili henüz netleşmiş bir bilgi yok.
Akıllı bileklik Xiaomi Mi Band 3'de fiziksel düğme yer almazken,cihaz Bluetooth 4.2 ve NFC desteği ile geliyor. Ayrıca Mi Band 3'ün IP67 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına da sahip olduğunu belirtelim. Cihazla ilgili en detaylı bilgileri ise 31 Mayıs'taki lansman etkinliğinde öğrenebileceğiz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_band_3_to_be_officially_unveiled_this_week-news-31310.php Yorum Yaz
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TheLastNinja 12 ay
Ben de bir kaç yıldır band 1s ve 2 yi kullanıyorum, memnunum ama gündüz dışarıda saati okuması imkansız oluyor. Huami versiyonu var onu almak istiyorum ama dolar teğet geçti hamd olsun, o yüzden sabredeceğiz yine :D
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MAVER2614 12 ay
Bende yaklaşık 1 aydır 2 yi kllanıyorum gayet memnunum
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bwhiteshark 12 ay


O yüzden Mi band 2 de indirime gitmişler. Özelliklerde değişim yok gibi?
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Kerim5100 12 ay
40 doların altında gelirse burda yüzlerce müşterisi hazır. Ama International verisyonu ne zaman çıkar?
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erdem552 12 ay
Mi Band 2 kullanıyorum. Küçük olmasına rağmen epey işlevsel. Mi Band 3 çıkınca almayı düşünüyorum.
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