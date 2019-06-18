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Xiaomi Mi Band 4 Türkiye fiyatı açıklandı!

Xiaomi Mi 9T modelinin ardından, firma bir sürpriz yaparak, akıllı bilekliği Mi Band 4’ü de ülkemiz için tanıttı. Yeni bilekliğin fiyatı ve özellikleri haberimizde.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
49,9b
3
83
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi Band 4 Türkiye fiyatı açıklandı!
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Xiaomi’nin ülkemizde gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte Mi 9T modelinin fiyatını öğrenme şansı yakaladık. Firma, Mi 9T’nin ardından bir sürpriz yaparak Mi Band 4 modelini de Türkiye için tanıttı. Yeni akıllı bileklik Avrupa’dan sonra ülkemizde de duyurulmuş oldu.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 9T Türkiye fiyatı belli oldu!"

Mi Band 4 Türkiye fiyatı

Xiaomi Mi Band 4, aynı Avrupa’da olduğu gibi tek bir versiyon ile geliyor. NFC’li üst versiyon Çin’e özel kalacak. Ülkemize gelen standart sürümün fiyatı 299 TL olarak açıklandı. Ayrıca sesli asistan özelliğinin de NFC’li versiyonda olduğunu hatırlatalım. Yani ülkemizde sesli asistan ve NFC özellikli Mi Band 4’ü göremeyeceğiz. Aynı Mi 9T’de olduğu gibi Mi Band 4 de Temmuz ayı başı itibariyle çeşitli satış kanallarında yerini alacak.

Xiaomi Mi Band 4 Türkiye fiyatı açıklandı!
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Mi Band 4 özellikleri

Yeni Mi Band 4’deki en büyük değişim renkli ekran ile gelmesi. 0.95 inç boyutundaki AMOLED ekran, önceki sürüme kıyasla yüzde 39.9 daha büyük. Ayrıca 135 mAh’e yükselen batarya kapasitesi sayesinde haftalar süren pil ömrü yerini korumaya devam ediyor. Bluetooth 5.0 desteği, bağlanabilirlik konusunda cihazı yeni bir seviyeye çıkarıyor. Özellikle renkli ekran ile birlikte akıllı bileklik farklı saat arayüzleri, müzik kontrolü gibi yetenekler kazanıyor. Son olarak 50 metre suya kadar dayanıklılığı bulunduğunu da belirtelim.


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danger1513 4 gün en beğenilen
Allah belanızı vermesin 25 dolarlık alet nasıl 300 tl olabiliyor?
2 Yanıt Yanıtla +113
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ERIKCI 4 gün
dolar kurunu 8 alsak 25$ = 200 TL yapıyor bu nasıl hesap anlamadım donanimhaber.com/...
Xiaomi herkesi şaşırtarak yeni akıllı bilekliği 24 dolar fiyat etiketiyle duyurdu. Bu fiyat Mi Band 3'ün duyurulduğu fiyattan bile daha düşük. NFC özelliğine sahip olan üst versiyon 33 dolar fiyata sahip.
dolar kurunu 8 alsak 25$ = 200 TL yapıyor bu nasıl hesap anlamadımdonanimhaber.com/...Xiaomi herkesi şaşırtarak yeni akıllı bilekliği 24 dol...
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Kadima 4 gün
35$ bu ürün. Hem vergiler fazla hem de gümrük vergi muafiyeti kaldırıldı.
Bir tek kulak arkası kalmıştı orayı da keşfettiler.
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DH Misafiri 5 sa.
nfcli olan modeli alsak aliexpressten istanbul kart dolumu için kullanılır mı? telde nfc yok :)
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enja 2 gün
arkadaşlar bu modelde nfc özeliği varmı ben göremedimde
hepsiburada.com/...
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theJuDGe_41 2 gün enja
Yok hocam. Türkiye'de global versiyon satılıyor. Global versiyonda nfc ve sesli asistan yok
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ıamonlyhuman 2 gün
1 aylık mi band 3 modelini satıp hepsiburada 50 lira indirimi ile 250 liraya alabiliyorum. Sizce değer mi?
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theJuDGe_41 2 gün ıamonlyhuman
İndiriminiz kişiye özel mi?
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antique 3 gün
aliexpresste kargo dahil en düşük 35dolar.. buna %20 gümrük vergisi de eklersek kafadan 240lira yapıyor işte.. ilk heyecan geçtikten sonra buradaki fiyatlar da 250liraya düşecektir.. buradan alırsanız en azından 2 yıl garantisi olur..
olmaz olmaz demeyin durup dururken bozulabilir yani.. mesela benim "miband-2"nin fiziksel dokunmatik butonu kendi kendine bozuldu.. garantiden yeni ürün göndermişlerdi.. gerçi yeni modellerde fiziksel buton yok.. fiyat düşmezse şakkk diye alırız ali'den napalım :)
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Araxes 3 gün antique
21 dolardan aldık bakalim gelecek mi :)
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Paetzold 3 gün
Aga bu fiyat ne
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Araxes 3 gün
Joybuy dan 21 dolara alınıyor şuan kupon ile
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alprtrk 3 gün Araxes
Link var mi?
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El_domingo 3 gün
Perakende fiyatı(yani kar ve ulaşım la beraber) 25$ olan urune ki usd kur 6tl olsa 150TL eder ..turkiye satıs fiyatı+vegi olmalı ancak sağolasın burdaki distributor saglam kar koymuş..yakında 200tl ye fiyat düşer olmazsa çinli sitelerden istetirim iş biter...yani fiyatlar daha yeni cıktıgı için şişirilmiş durumda yakında fiyatlar hızlıca düşecektir..
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DH Misafiri 3 gün
Bence versin!
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Bgood 4 gün
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
AliExpress fiyatı nireeee bizdeki fiyat nireeee, satıcıya söyleyin 6 $ yazsın ürüne, daha az vergi ödersiniz daha ucuza mal edersiniz ....
s.click.aliexpress.com/...
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forrmicarufa 4 gün yeni yorumcu
Güncel kur uzerinden 200 civarı zaten bence pahalı değil biraz zaman gectikten sonra 240-270 arasına düşer tahminimce
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