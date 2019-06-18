Xiaomi Mi Band 4 Türkiye fiyatı açıklandı!

Mi Band 4 Türkiye fiyatı
Xiaomi Mi Band 4, aynı Avrupa’da olduğu gibi tek bir versiyon ile geliyor. NFC’li üst versiyon Çin’e özel kalacak. Ülkemize gelen standart sürümün fiyatı 299 TL olarak açıklandı. Ayrıca sesli asistan özelliğinin de NFC’li versiyonda olduğunu hatırlatalım. Yani ülkemizde sesli asistan ve NFC özellikli Mi Band 4’ü göremeyeceğiz. Aynı Mi 9T’de olduğu gibi Mi Band 4 de Temmuz ayı başı itibariyle çeşitli satış kanallarında yerini alacak.
Mi Band 4 özellikleri
Yeni Mi Band 4’deki en büyük değişim renkli ekran ile gelmesi. 0.95 inç boyutundaki AMOLED ekran, önceki sürüme kıyasla yüzde 39.9 daha büyük. Ayrıca 135 mAh’e yükselen batarya kapasitesi sayesinde haftalar süren pil ömrü yerini korumaya devam ediyor. Bluetooth 5.0 desteği, bağlanabilirlik konusunda cihazı yeni bir seviyeye çıkarıyor. Özellikle renkli ekran ile birlikte akıllı bileklik farklı saat arayüzleri, müzik kontrolü gibi yetenekler kazanıyor. Son olarak 50 metre suya kadar dayanıklılığı bulunduğunu da belirtelim.
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Bir tek kulak arkası kalmıştı orayı da keşfettiler.